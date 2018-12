Educación: una agenda prioritaria

Nuestro compromiso desde el día que inició el gobierno del presidente Duque es asumir con responsabilidad los retos que el país tiene con la educación, con propuestas que se puedan cumplir, que sean sostenibles financieramente, que acojan la voz de las regiones e integren a la comunidad en torno a un gran pacto por la educación.

Nuestra responsabilidad es con todo el sistema, fortaleciendo la educación inicial, básica, media y superior. Es importante reconocer que en los últimos años en el sector crecieron los rezagos y las disparidades entre las políticas implementadas y la realidad de los recursos. Por eso, nuestro primer paso fue lograr un aumento en el presupuesto para educación de 37 a 41,4 billones de pesos en 2019.



Al mismo tiempo, iniciamos un recorrido por las regiones con el fin de construir colectivamente las bases del Plan de Desarrollo para impulsar mayor bienestar para los niños y jóvenes, mejor infraestructura, oportunidades de acceso y calidad en los aprendizajes, teniendo en cuenta las necesidades educativas de la población rural y la inclusión como principio.



En un ambiente tan retador como el que encontramos, no solo hemos hecho propuestas sino que vamos cumpliéndole al país en varios frentes. En alimentación escolar incrementó el presupuesto para 2019 en un 48 %. En educación rural hacemos presencia en las regiones más apartadas del país, apostándole al cierre de brechas, una propuesta de calidad que permite que los estudiantes transiten efectivamente por el sistema educativo, fortaleciendo la infraestructura y las residencias escolares. Desarrollamos, en conjunto con otras entidades, la ruta para la atención integral en el grado transición para una educación inicial de calidad.



A esto se suma el trabajo con docentes y directivos docentes, con una oferta de formación posgradual situada y continuada; la creación de líneas de investigación especializada y el cumplimiento de compromisos que van desde la garantía para la protección de sus derechos, la convocatoria a la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa hasta el pago de la bonificación pedagógica.



La educación superior pública también es nuestra prioridad. Creamos el programa de acceso y excelencia a la educación superior que beneficiará a más de 336.000 estudiantes. Asimismo, gracias a un diálogo sincero, realista y respetuoso de las normas y los tiempos, con estudiantes, docentes y rectores logramos un presupuesto histórico para el cuatrienio de más de 4,5 billones. De estos recursos, $ 1,34 billones se destinarán a la base de las instituciones de educación superior públicas. A esta cifra se suman importantes recursos provenientes de la renta sobre los excedentes del sector cooperativo, cuyo monto podrá superar los $ 300.000 millones. Gracias al trabajo conjunto con el Congreso y los gobernadores, contaremos con $ 1,5 billones en recursos procedentes de las regalías. Además de $ 1,35 billones que contempla pago de pasivos e inversión en infraestructura, bienestar, dotaciones, formación docente y fortalecimiento institucional.



Como nuestra responsabilidad no termina en 2022, hemos trazado una senda responsable pensada en lo que sigue para las nuevas generaciones basada en acuerdos, con la certeza de que los podemos cumplir y quedarán consignados en el Plan de Desarrollo 2019-2022. Revisaremos las fuentes de financiación y propiciaremos la discusión sobre las reformas requeridas para contextualizar el sector con las nuevas realidades sociales y económicas. El sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación se fortalecerá con recursos adicionales destinados a Colciencias.



Seguiremos adelante construyendo un gran Pacto por la Educación. Un pacto que reconozca que la educación no tiene color político, y no es de izquierda ni de derecha, sino que es de todos. Un pacto que apueste a la equidad, el emprendimiento y la legalidad, tres pilares que, con un sector educativo fortalecido, podrán convertirse en realidad para todo el país.



María Victoria Angulo González

Ministra de Educación