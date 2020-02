¿Se debió salvar Zapateiro?

No alcanzo a entender el gesto humanitario, absolutamente exótico por lo descriteriado, con su obituario por la muerte de ‘Popeye’, del general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, recién ascendido a comandante del Ejército.



Fue una embarrada que indignó a la gente. No faltó ni la reacción del curtido policía, ya en retiro, Rosso José Serrano, quien no olvida que ‘Popeye’ fue el sicario de por lo menos 500 humildes policías bajo su cargo.

‘Popeye’ murió de cáncer, y no abatido en un enfrentamiento militar. Por eso, preguntarle al general qué había sentido con su muerte merecía una respuesta sin emoción. En lugar de eso, esta se le ‘chispoteó’. Expresó que, como comandante del Ejército, presentaba a la familia de ‘Popeye’ “nuestras más sentidas condolencias. Hoy ha muerto un colombiano. Haya pasado en su vida lo que haya pasado, lamentamos mucho la muerte de ‘Popeye’ ”.



Por declaraciones menos desacertadas, inoportunas, y menos ofensivas para las víctimas, el pasado colombiano está lleno de casos de personas que han tenido que dejar sus cargos por haber dicho algo que no debieron. Que yo recuerde, así a vuelo de pájaro, cuando el general Rafael Samudio era ministro de Defensa, en una ceremonia militar dio una respuesta despreciativa al proceso de paz con el M-19 que adelantaba el gobierno de Virgilio Barco. Ese mismo día lo sacó del cargo. Algo parecido le había sucedido antes, en el gobierno de Carlos Lleras, al general Guillermo Pinzón Caicedo, quien, como comandante del Ejército, en una revista se quejó de los controles de la Contraloría en el tema militar. Corrió la misma suerte, así como el general Fernando Landazábal, a quien Belisario Betancur llamó a calificar servicios siendo ministro de Defensa por alguna declaración contra los esfuerzos de paz de BB con las Farc.



El caso más célebre de un civil fue el del siempre recordado y querido amigo Carlos Lemos Simmonds. En una ocasión dijo, en su condición de ministro de Gobierno, que la UP “es el brazo desarmado de las Farc”. Tan de malas que pocos días después asesinaron al candidato Bernardo Jaramillo. Aunque las dos cosas no tenían relación alguna, a Barco le pareció que políticamente no aguantaban las declaraciones de Lemos, y lo sacó.



Ahora varios, entre ellos el senador ‘verde’ Iván Marulanda, han levantado sus voces para pedir el cargo del general Zapateiro. Incluso en términos demasiado fuertes, Marulanda le dice al presidente Duque que “mientras mantenga a Zapateiro a su lado, recaerá en él el peso de su indignidad”.



Pero vámonos a lo práctico. El Ejército Nacional que recibió el gobierno Duque del presidente Juan Manuel Santos llegó marcadamente dividido por el acuerdo de paz. De un lado están los que le colaboraron en la construcción, y del otro, donde sobre todo hay muchos militares en retiro, están los que aún hoy siguen pensando que los primeros se comportaron como cómplices de la firma de un acuerdo en el cual se les concedió a las Farc todo lo que pidieron.



Con esta herida abierta arrancó el gobierno Duque, y hubo que dar todo tipo de manejos internos para evitar enfrentamientos entre los dos sectores. Pero muy pronto, cuando comenzaron las filtraciones vía ‘The New York Times’ y ‘Semana’, se haría evidente que esta guerra entre los dos sectores es mucho más delicada y profunda de lo que al principio se creyó. Es, quizás, lo más grave que está sucediendo en nuestras Fuerzas Militares. Son, literalmente, filtraciones de un sector para ‘joder’ al otro sector.



Por eso, la llegada del general Zapateiro fue un respirito de alivio. Se considera que está relativamente en la mitad de las posturas que dividen al Ejército. Como tropero es muy del alma de la institución y se ha ganado el respeto de sus compañeros y subalternos. Es decir que no alcanzarán a afectarlo los efectos de la división. Para algunos expertos, esta llegada de Zapateiro es el inicio de una renovación generacional del Ejército, de gente que empezó a formarse en su carrera a general en el contexto de implementar un proceso de paz, y no de negociarlo. De manera que no tiene el corazón ni de un lado ni del otro. Llegan a ocupar sus cargos ante un hecho cumplido, y su misión es obedecer las directrices del presidente Duque, como su comandante supremo, para mantenerlo avanzando.



El general Zapateiro, podríamos decir, es el reflejo de la no polarización. Por eso es más útil dejarlo en su cargo, haciendo su oficio, que seguirle cobrando la insensatez de un gesto humanitario del obituario de un asesino de profesión.



Entre tanto... A mí, francamente, la muerte de ‘Popeye’ no me deja nada que lamente. En cambio, su vida ¡cómo dejó de cosas para lamentar!



MARÍA ISABEL RUEDA