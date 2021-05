‘Santrich’: ¿en esta vida o en la otra?

La primera incógnita acerca de la supuesta muerte de ‘Jesús Santrich’ es cómo pudo un ciego morir combatiendo. A partir de ahí se desprenden media docena o más de hipótesis sobre su supuesta muerte.



Hace dos días me preguntaba en el ‘Tik Tak’ de ‘Semana’ algo que vuelvo a preguntar acá: ¿Algún día conoceremos la verdad de ‘Santrich’ o su suerte se convertirá en un mito?

Hay que comenzar diciendo que Seuxis Pausias Hernández Solarte, su verdadero nombre (que, entre otras, explica por qué la urgencia de su alias), jugó un papel muy importante en los diálogos de La Habana. Tenía dos condiciones: era el más cercano de todos los negociadores a ‘Iván Márquez’, y era el que tenía el computador, en el que se tomaban las notas de las reuniones y se redactaban los documentos de las Farc. En las discusiones era estudioso, influyente, rápido e insoportable. Y de todos, incluso más que ‘Iván Márquez’, era el más radical.



Tampoco sabremos jamás por qué un día ‘Santrich’, violando los compromisos del acuerdo –y sin meternos en la teoría del entrampamiento que para nada lo disculpa– resolvió participar activamente en un negocio de narcotráfico, y con las manos en la masa lo capturaron y se pidió su extradición.



Ahí se enredaron fuertemente entre la JEP, la Corte Suprema y la Fiscalía, discutiendo si el delito era posterior a la firma de la paz o se podría considerar uno de modalidad continuado. De eso dependía saber si ‘Santrich’ era extraditable. Dos años después de que se desvaneció en la selva venezolana, la Corte sentenció que sí lo era. Por cuestión de horas la decisión se le adelantó al evento de su supuesta muerte, con lo que el oso habría sido mayor: ¡ahora que está muerto, extradítese!



Una de las teorías indica que ‘Santrich’ murió en manos de un comando élite del Ejército colombiano, que incursionó en territorio venezolano en un helicóptero amarillo. El régimen de Maduro no ha avalado oficialmente esta teoría. Otras voces aseguran que fue la CIA, que lo habría matado en territorio colombiano, y que luego fue a tirarlo a Venezuela.



Pero todavía el Gobierno venezolano no tiene pruebas de nada de lo anterior. E incluso el régimen de Maduro podría estar temiendo que hayan sido los propios militares venezolanos los que se cargaron a ‘Santrich’. Allá el Ejército viene combatiendo en un muy confuso escenario en el estado de Apure, donde están presentes tres fuerzas antagónicas, combatiendo entre ellas en una tormenta perfecta: las disidencias de ‘Timochenko’, al mando de ‘Iván Márquez’; las disidencias de las disidencias de ‘Márquez’, al mando de ‘Gentil Duarte’, y el Eln. La consecuencia ha sido el desplazamiento forzado de cientos de pobladores, en una grave demostración de que en manos de los rebeldes colombianos la autoridad venezolana está perdiendo el control de su territorio.



Se dice que ‘Duarte’, cuyo frente 33 tiene en su poder secuestrados a 8 oficiales venezolanos, está furioso con ‘Márquez’, ‘Santrich’ y compañía, porque le filtraron al Eln sus coordenadas en Venezuela. Entonces, otra de las teorías indica que habrían sido los propios hombres de ‘Gentil Duarte’ los que dieron de baja a ‘Santrich’ en represalia. El hecho es que el ejército venezolano ha tenido que combatir en medio de ese sancocho y por eso nada de raro tiene que hubieran matado a ‘Santrich’ en una de esas desordenadas refriegas.



Fuentes de inteligencia colombiana aseguran, en cambio, que ‘Santrich’ murió ejecutado por unos mercenarios que iban tras la millonaria recompensa que tanto EE. UU. como Colombia ofrecen por ‘Santrich’. Fueron, lo mataron y le cortaron el dedo meñique para traerlo como prueba.



Y, claro, la última teoría es que ‘Santrich’ está vivo y todo esto es una gran farsa.



Ni el Gobierno colombiano ni el venezolano se comprometen a esta hora con una teoría oficial. El cadáver no aparece. Los de la ‘segunda Marquetalia’ se movieron del lugar donde estaban asentados en Venezuela. La página supuestamente de las Farc en la que se confirmó la noticia de la muerte de ‘Santrich’ arroja para inteligencia militar grandes dudas sobre su autenticidad. El cuerpo sí que menos aparece. Pero aun el dedo sin cuerpo, de aparecer, ofrece dudas para las mentes más fantasiosas, de que pudiera ser una mutilación autoinfligida de su falange para pasar por muerto. Y vivir en adelante una existencia tranquila (¿y hasta gozando de la recompensa de hasta 25.000 millones que ofrecían por él?) ahora que la Corte Suprema de Colombia aprobó su extradición. Es decir, la última jugarreta de ‘Santrich’. Quien semanas antes había dicho su polémica frase en latín: ‘memento mori’, con la que pensamos que estaba amenazando al presidente Duque, recordándole que morirá.



¿Y si la frase más bien se refería a su propia muerte, que planeaba simular?



Entre tanto… Nada de lo anterior es imposible. Que entre Netflix y escoja.



MARÍA ISABEL RUEDA