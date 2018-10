¿Quiénes son los trogloditas?

Previendo que la magistrada Cristina Pardo iba a ser objeto de matoneo por ser la ponente del aborto, objeto de las posiciones más extremas de la sociedad de uno y otro lado, la Corte Constitucional había acordado que la doctora Pardo se la enviara a sus colegas mediante un archivo electrónico que no se pudiera imprimir ni reenviar y evitar así que se filtrara, garantizando una discusión profunda y serena, protegiendo la independencia de los magistrados de las presiones mediáticas.

Sin embargo, la ponencia se filtró hoy hace ocho días en un diario capitalino. “La divulgación, que probablemente se dio con complicidad de funcionarios de esta corporación, conllevará las medidas internas del caso”, dijo visiblemente molesto el presidente Alejando Linares. Y será fácil determinar el autor: todo aquel que hubiese ingresado al texto de la ponencia dejó un registro virtual, con la fecha y hora de la consulta.



Filtrada la ponencia, a la doctora Pardo prácticamente la acusaron de troglodita, de fanática religiosa y le recordaron dos ocasiones anteriores en que, por razones ético-jurídicas, dijo no compartir las causales del aborto forzado. Por esa causa, las hordas del fanatismo proaborto no la consideraron apta para esta ponencia. Insólito antecedente resultaría el de que los futuros magistrados de la Corte Constitucional estén obligados a pensar de determinada manera como requisito para acceder a dicho cargo.



Como todo en la vida, los derechos tienen límites. Y las reflexiones de la magistrada Pardo a este respecto no son de poca monta. Según ella, “la vida del ‘nasciturus’ (no nacido) es un valor constitucional que logra su mayor protección a partir de la semana 24 de gestación, cuando el feto logra su viabilidad autónoma”. Seis meses son suficientes para que una mujer tome la decisión de abortar porque ha sido violada o porque un médico le ha advertido que su vida corre peligro o porque se ha detectado una malformación del feto. Pero al respecto, la magistrada Pardo pedía en su ponencia que esta última causal no fuera evaluada a través de perspectivas subjetivas, morales o estereotipadas, “sino que médicamente se certifique la inviabilidad del que está por nacer”, para evitar criterios de discriminación.



Según la doctora Pardo, y comparto plenamente su posición, este fallo de la Corte “es un mal mensaje para la población en discapacidad: estaría sugiriendo que no es una vida que merezca respeto, que no merece ser vida, que no podría tener derecho a nacer”. Qué grave. Qué triste. Qué absolutista y totalitario.



El fallo de la Corte, pues, no acepta que la facultad legal de ejecutar un aborto debería diferenciar entre material biológico inerte y el primer soplo de vida autónoma posible por fuera del vientre materno, que se calcula en 24 semanas con fundamento científico. Tampoco deja claro que la causal de aborto no es simplemente por malformación del feto, sino por su inviabilidad. Con un agravante: la tutelante recurrió al uso de una medida cautelar que amparó su derecho a abortar sin que antes estuvieran suficientemente verificadas sus causales legales. Una medida cautelar se expide temporalmente para proteger un derecho fundamental que está siendo amenazado. Si la autoridad competente descarta tal amenaza, la medida cautelar se levanta. Imposible en este caso. La vida del feto ya estaba interrumpida irreversiblemente. No faltaba sino que en Colombia comenzaran a practicarse abortos amparados por medidas cautelares, algo equivalente a una ejecución extrajudicial.



Si la cuestión obedece a que en el país hay demasiados obstáculos para que una mujer pueda abortar por causas legales, hay que levantarlos, en lugar de ampararse en no regular los plazos para la interrupción forzosa del embarazo aun después de la viabilidad del feto.



Como en otras ocasiones, la Corte se lavó las manos. Le chutó al Congreso la labor de hacer esa regulación. Y al dejar intacto lo que venía, los que aplaudieron con histeria su fallo, pensando que seguimos avanzando y no retrocediendo, deberían tomarse un segundo para preguntarse si no es más de avanzada en una sociedad madura, y dadas las circunstancias, defender los derechos del que está por nacer, aun en condición de discapacidad, que no tiene a nadie que lo defienda.



Entre tanto… ¿Será cierto que fue Álvaro Leyva el que puso en la JEP a Néstor Raúl Correa, su primer y nefasto secretario general?



MARÍA ISABEL RUEDA