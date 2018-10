¿Qué tan audaz será la reforma?

El ministro de Hacienda no se va a caer. Los ataques de Robledo, Petro y las Farc, y la exhibición del representante del girasol cosido en la solapa, chorreando billetes en el recinto durante el debate del jueves, terminaron por despejarle el camino. Cuando el próximo martes se vote su moción de censura, la oposición en la Cámara no logrará poner los votos suficientes, a pesar de que al final del debate vimos a un Carrasquilla cansado, furioso y frágil. Ojalá recupere su forma la semana entrante, cuando presentará la ley de financiamiento o reforma tributaria ante el Congreso, con la cual aspira a recoger 14 billones de pesos que le faltaron al presupuesto.

Pero hablando de ese debate del jueves en la Cámara, no solo fue vergonzoso por el fondo sino por la forma. Hay que recomendarle al presidente de la Cámara, el representante Chacón, cariñosamente conocido como Chaconcito, que para el próximo debate cambie el tiro de cámara en el recinto. La transmisión de TV enfoca al orador sobre la estructura de madera que sostiene a la mesa directiva (de la cual escurría, en cascada, la manga frisada tejida con chuflís de alguna empleada de la Cámara que departía feliz con una amiga, encaramadas ahí arriba a la hora del debate); pero, además, al lado de la mesa hay un borde con acceso a un corredor por el que todo el tiempo están desfilando o empleadas del aseo con cofia, tapabocas, escoba y trapero, o lagartos que quieren mojar cámara detrás del orador de turno. En la sesión del jueves nos distrajimos del debate de los bonos con personas que comían maní, ensayaban pasos de reguetón, se hurgaban la nariz y hasta con un espontáneo que le abrió un kumis a Petro y se lo dejó encima del atril cuando este se despachaba contra Carrasquilla. Menos mal a Petro no se le ocurrió saborear un sorbo del blanco brebaje mientras acusaba al ministro de Hacienda de asesinar a los niños colombianos, porque lo habrían confundido con un perro con rabia.



¿Conocía el presidente Duque el antecedente de los bonos Carrasquilla cuando lo encargó del empalme y lo nombró por segunda vez en Hacienda? ¿O fue que no le dio trascendencia a la consecuencia de revivir el debate de los bonos de agua, algo totalmente predecible? El hecho es que el ministro logrará salir airoso de la censura, aunque sería exagerado decir que victorioso.



No. El ministro de Hacienda no se va a caer, pero necesitará de todo el liderazgo que le queda, de toda la capacidad de convicción que pueda desplegar, y de la mejor disección didáctica que se haya hecho de un proyecto de reforma tributaria, para que la izquierda, y en general la oposición, no se aproveche de la herramienta más fácil que tendrá a la mano: convencer al país de que esta será una reforma tributaria que les rebajará impuestos a los ricos y se los subirá a los pobres.



Si el Gobierno se deja matricular en esa trampa, saldrá a celebrar Navidad con su prestigio y credibilidad muy maltrechos. No debe permitir que se etiquete de esa manera la reforma –si es que el Gobierno finalmente se anima, y todo indica que lo hará–, aunque me dicen que el presidente Duque sigue pensativo a gravar con IVA toda la canasta familiar para corregir una de las principales causas de la inequidad social que hay en este país, en virtud de la cual los ricos y la clase media son los que aprovechan las exenciones que se les conceden a los más pobres.



El Gobierno necesitará convencer a los colombianos de menores recursos de que esa plata se la van a devolver efectivamente y de manera anticipada, a través del Sisbén. Pero ahí apenas comienzan los problemas del Gobierno. Porque desde que Simón Gaviria pasó por Planeación, donde fue sucedido por Luis Fernando Mejía, se viene adelantando un titánico esfuerzo de depuración que ya ha logrado sacar a más de medio millón de colados, pero, debido a la desactualización de la información, el censo que permitirá culminar con esta depuración tardará hasta el 2020. En tal escenario, la devolución anticipada del IVA de 50.000 o 60.000 pesos se puede convertir en un incentivo perverso para camuflarse informalmente en el Sisbén.



Organizar todo esto requerirá de un ministro de Hacienda que se muestre más renovado que desgastado. Y el problema es que Carrasquilla arranca su carrera tributaria debiéndole ya un favor al Congreso…



Entre tanto… No perderse en el claustro de San Agustín la espectacular exposición del periodista gráfico Jesús Abad Colorado.



MARÍA ISABEL RUEDA