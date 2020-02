Que se cuide del coronavirus

Auguro que al nuevo Fiscal ya le caerán. No porque traiga entre su maletín conflictos de intereses con antiguos clientes como abogado litigante, que ahora tendría que atender como Fiscal. Tampoco porque cargue encima alguna conducta inapropiada para ejercer su nuevo cargo de Fiscal. No le han sacado, por fortuna, tachas de carácter moral, técnico o profesional. Y, sobre todo, se le concede una trayectoria de conocimiento y de profundo respeto por los derechos humanos, requisito que debería exigirse a todos los funcionarios.

Pero le caerán. Y me atrevo a pensar por dónde: por lo que seguramente bautizarán como su ‘movilidad ideológica’. El doctor Francisco Barbosa no solo fue un caracterizado defensor del proceso de paz con las Farc y hasta escribió un libro que le prologó Humberto de la Calle, al que reconoció “su papel clave por su alta experiencia pública, merecedor de un reconocimiento al lado de importantes figuras como Álvaro Leyva, Sergio Jaramillo e Iván Cepeda, entre muchos”. Sino que fue valioso escudero de la fórmula de la justicia transicional y uno de los principales defensores de que ella no garantizaba la impunidad, algo que, por cierto, no está demostrado. Por eso sorprendió un poco que al cabo de todo este arsenal académico que desplegó a favor del acuerdo, Barbosa terminara apoyando al Gobierno en la concepción de las ocho objeciones sobre la JEP, a la postre derrotadas en el Congreso. Seguramente, Barbosa era de los que pensaban que mejorar la JEP no era minarla. Pero se lo apuntaron como si fuera un cambio de bando, porque coincidencialmente aspiró a entrar a la JEP y no pudo.



El hecho es que esta supuesta ‘movilidad ideológica’ acercó a Francisco Barbosa al gobierno Duque; fue ternado como candidato a fiscal al lado de Clara María González y Camilo Gómez, en cualquiera de cuyas manos habría quedado muy dignamente ubicado el segundo cargo más importante del país. Pero la tómbola le tocó en suerte a Barbosa, luego de una campaña que, seguramente no por su culpa, sino de la Corte Suprema, no estuvo exenta de feas sospechas de ‘lobbies’ indecorosos, que hoy parecen ser el sello de la función electorera de la Corte.



Barbosa tendrá que sobrevivir ahora a varias licuadas, a lo que se ha vuelto costumbre someter a los nuevos fiscales. A este lo licuaremos por haber sido postulado por el Gobierno, para hacerle exigible que exhiba su independencia en todos los temas que se acerquen a su nominador. Lo licuaremos por haber sido el defensor de la JEP y luego el de sus objeciones. Y si logra pasar esos dos revolcones sin que lo acusen de estar regalando aguas saborizadas envenenadas, ya podrá ocuparse de un tercer motivo de preocupación: ¿será un fiscal de 4 meses, o uno de 4 años?



Esto porque la discusión de si el período del Fiscal es institucional –caso en el cual solo completaría lo que le restaba al fiscal Martínez– o personal, en el que ejercería en el período completo, no está resuelta todavía.



Supuestamente el período, por dictamen constitucional, es institucional. Pero un fallo del Consejo de Estado de la época del fiscal Montealegre lo volvió personal. Yo hasta apoyé que Montealegre llegara a resolver una larga interinidad con un período completo. Pero la verdad verdadera es que Santos había nominado a Montealegre solo por los 18 meses que le faltaban a Viviane Morales, y él nunca se opuso. Solo la noche de su nombramiento arrancó el lobby en el Consejo de Estado, donde abundaron promesas de recompensas en el reino de los cielos, lo cual se cumplió con jugosos contratos de asesoría a muchos luego exmagistrados, que votaron para alargarle su período.



Esa controversia también tendrá que afrontarla el fiscal Barbosa. No faltarán los ciudadanos preocupados que quieran complicarle el caminado por el ladito que encuentren, con una demanda semejante.



Si pudiera darle un solo consejo al fiscal Barbosa, sería este. No se crea el cuento. Tendrá el cargo más poderoso del país después del de Presidente. Dispondrá de 25.000 hombres bajo su mando. Cargará en su llavero con la llave de la libertad de las personas y las de una caja fuerte burocrática. Le rendirán pleitesía los medios. Pero todo eso es efímero. Un día se irá con la misma cajita de cartón con la que entró. Un poco más canoso, calvo y experimentado, y seguramente más mortificado y preocupado. Pero si cae en la trampa de pensar que la Fiscalía es un trampolín, también se irá contagiado de coronavirus.



