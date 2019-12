Primeras muestras de carácter

No voté por ella. No le tengo confianza. Pero con la alcaldesa Claudia López todos vamos en el mismo avión. Y, aunque no ha comenzado a gobernar, ya ha dejado ver muestras de carácter que por lo menos a mí, que espero poco de ella, me han convencido de bajar mis escudos y dejarme sorprender.



Para comenzar, parece haber aprendido a controlar su carácter explosivo, grosero, injusto, volátil, para descalificar a sus opositores, a quienes tiene graduados de enemigos a los que hay que destruir. ¡Por lo menos lleva dos meses sin que la justicia la obligue a rectificar! Eso ya dice algo.

Y en cuanto a sus perspectivas de arranque, Peñalosa le deja a Claudia varias obras bien pavimentadas para empezar. Por ejemplo, un sistema de basuras saneado, al igual que Salud Capital; están a salvo del colapso los buses de TransMilenio y el SITP, que estaba quebrado, y que el alcalde deja reestructurado.



De Claudia esperamos que se cranee la manera de que no haya colados en el TransMilenio, que convenza a los bogotanos de que aprendan a querer y a respetar su sistema de transporte, y que nos imponga una subidita de tarifa que le ha recomendado Peñalosa como necesaria, pero que no deje a todos enfurecidos, como en Chile.



En cuanto a la forma como la nueva alcaldesa manejará las marchas y los paros callejeros, que, como todo indica, reaparecerán en enero, Claudia tiene –y particularmente eso es difícil para una mujer– el difícil reto de obtener la confianza del Ejército y la Policía. Porque la alcaldesa es jefa de policía, pero no es la jefa de la Policía, y esas son dos cosas distintas. El secreto está en ganarse su respeto. Espero que bajo su inspiración las marchas sean cada vez más constructivas y menos destructivas. Ahí es donde se nota la diferencia entre ser candidata y ser gobernante: lo primero lo resiste todo, lo segundo lo asume todo.



En movilidad no le quedará fácil deshacerse de las promesas de Peñalosa de construir la troncal de la 7.ª y la de la Caracas en la 68. Ponerle conejo a la de la 7.ª es complicado: esta obra es contrapartida del metro, y se trata de un proyecto en el que ya se presentaron propuestas, ya hay derechos adquiridos, ya hay personas con expectativas sobre utilidades, y se ha invertido más de 320.000 millones de pesos en la compra de predios.



Quedaron listas la ALO sur de la 13 a Soacha, la avenida de las Américas de la NQS, a la 50, la calle 13 para salir de la ciudad hasta el río.



Está lista la licitación para el tratamiento de la planta Canoas, para descontaminar el río Bogotá. Quedan listos el parque Tominé y el del embalse de San Rafael para conectar de la 7.ª con la 134 a este parque.



Plata tiene Claudia. Para comenzar, el 9 por ciento de las acciones de la Empresa de Energía, cuya venta vale 1,9 billones de pesos. Pero tal vez tendrá que ser más persistente que Peñalosa para lograr que el Gobierno acepte cederle a Bogotá una parte pequeña de la sobretasa de los vuelos nacionales e internacionales, para hacer vías de acceso al aeropuerto, comenzando por la 63 y la ALO Norte.



Su gabinete me gustó. Serio, preparado, técnico y político. Un gabinete bueno para cualquier alcalde. Su secretario de Gobierno tiene fama de ser más activista que estadista. A lo mejor, a la ciudad le convenga más un activista fregando aquí y allá. Hago salvedad en la Secretaría de Integración Social, organismo que maneja más de 1,2 billones de pesos anuales, y que se lo dieron a una señora del Polo que habrá que vigilar con lupa.



Y, finalmente, antes de su posesión, la alcaldesa resolvió dar el paso matrimonial con Angélica Lozano. Hasta eso le salió bien, tratándose de un país de homofóbicos encapuchados. Fue tan prudente como las circunstancias lo permitían. La prueba que pasaron estas dos nuevas esposas es que su unión ni fue la gran noticia, pero tampoco se prestó para burlas. El mensaje sí es, en cambio, muy poderoso, sobre todo para los jóvenes que comienzan a descubrir que no son heterosexuales, y que pueden comenzar a perder el miedo de ser quienes son. Ese, para mí, es un gran hecho político, y por eso he decidido escoger a Claudia López como mi personaje del año.



Entre tanto... De Marlon Cobar no tenemos en Colombia sino ejemplos de un funcionario probo del Departamento de Justicia. Falta la que nos hará, ahora que lo trasladaron a México.



MARÍA ISABEL RUEDA