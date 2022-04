Mi voto por Petro

El gran escritor y excelente ser humano que es Héctor Abad Faciolince afirma, en su columna de ‘El Espectador’, que el 53 % de las mujeres (??) vivimos fascinadas por los hombres que tengan una de dos: plata o poder. Y si son los dos factores juntos, sube al 56 % (??). Con ese preámbulo, Abad aterriza críticamente en una crónica de la periodista María Jimena Duzán, en revista ‘Cambio’. ¿Por qué?

Con María Jimena somos buenas amigas, pero casi siempre estamos en polos opuestos. Allá ella si le gusta Petro. En este caso, sin embargo, no comparto las críticas que le hace Abad, quien parece terminar atribuyéndole extrañamente a esa combinación de plata y poder el que la periodista hubiera “transformado” completamente a Gustavo Petro; de insondable, huidizo, poco confiable, en alguien que no puede ser malo ni mamerto. “Y todo porque simplemente exhibe los símbolos de estatus del burgués”.



La cronista cuenta que vio a Gustavo Petro en el hotel Ritz de Santiago, cenando en el restaurante Liguria (como el Salinas bogotano) y bebiendo buen vino. Lo describe como afable, con mejor cara y hasta sentido del humor. Ah, y que le gusta el Aperol con champaña. “Petro se fue con su pinta burguesa, zapatos Ferragamo, pantalón y chaqueta de Flannel”, describe.



Yo no veo que con esta descripción María Jimena haya transformado a Petro. Por el contrario, los detalles sobre cómo viste, qué come y bebe y qué lugares frecuenta enriquecen una definición acerca de su verdadera personalidad, pero no lo hacen menos malo, menos mamerto, menos insondable, menos huidizo o más confiable porque camina sobre Ferragamo. Petro es como es, y el primero que sepa cómo es de verdad, que pase la voz.



Pero, previamente en su columna, Abad había hecho una primera parada crítica en otro incidente en el que tanto Duzán como otros periodistas, Juan Gabriel Uribe, Félix de Bedout y yo, estuvimos presentes. Se trató de una improvisada reunión que organizó Piedad Córdoba con Hugo Chávez, en un saloncito de la embajada venezolana. Si uno es periodista y lo invitan a conocer a Chávez, sale soplado, o no es periodista. En tiempo muy breve lo saludamos e intercambiamos con él algunas ideas. A algo que, según me recuerda María Jimena, le pregunté en tono fuerte, Chávez se echó un rollazo sobre las Farc. Y para rematar, como si quisiera convencerme, me dedicó unos pedazos de la canción ‘Catira casanareña’, mientras lo mirábamos entre sonrientes y sorprendidos. Al salir de la reunión nos fuimos para mi casa a comentar nuestra experiencia. Concluimos que era tremendamente carismático, pero no por su físico, exactamente, sino por divertido, ameno y “encantador de serpientes”, lo cual mezclaba echando mucha paja sobre Bolívar. De los detalles que se conocieron al otro día, Héctor Abad concluye: “Fue patético cómo esas periodistas cayeron rendidas a sus pies”. De los hombres presentes, ni mu. ¿Qué detalles revelados lo incomodaron o le parecieron exclusivamente femeninos?



En otra oportunidad me tocó sentarme a comer al lado de Fidel Castro en la embajada en La Habana. Minutos antes, me había mandado a comunicar con el personal de la embajada (Fidel, resentido porque, tal vez un poco bruscamente, no le acepté la invitación a irnos de pesca el día anterior) que esa noche yo no podría dirigirle la palabra, o él se pararía de la mesa. Venganza de hombre pequeño y cobarde. Talante que no contrastaba con lo que me impresionó: su figura imponente, enfundada en un uniforme militar que parecía nuevo, con sus enormes, no: con sus gigantescas uñas que le brotaban amenazantes de los dedos de sus manos, perfectamente pulidas; escogía los vinos con gran conocimiento de cepas y orígenes; hacia el final nos contó que el pavo de la cena había sido criado en su propia finca y escogido por él mismo. Habló más de dos horas seguidas. Finalmente se sentó a comer, pero antes, su ayudante probó de su plato y tocó esperar otros minutos prudenciales por si había ingerido algún veneno. (En caso tal, el muerto no iba a ser Fidel). Todos estos detalles me los grabé en el disco duro de mi memoria de periodista y de mujer. Me asombró el personaje, pero no caí a sus pies.



El detallismo en la crónica no es un exceso femenino. Para no hablar de los personajes descritos con pelos y señales por García Márquez, o las maravillosas crónicas periodísticas que sigue escribiendo en EL TIEMPO Juan Gossain. A ninguno, sin ser mujeres, le sobra ni le falta nada.



Mi voto por Petro no será porque le guste la buena comida y el buen vino. No será, simplemente, en ningún caso.



Entre tanto… RCN se defiende con su excelencia periodística. Y de eso tiene de sobra.



MARÍA ISABEL RUEDA



