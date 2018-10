La chivosa entrevista por televisión de Juan Roberto Vargas, director de ‘Caracol Noticias’, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, y el presidente de su sala penal, Luis Hernández, es el ejemplo de unos magistrados descriteriados, quejosos y victimizados que acuden a la televisión para hacer lo mismo que critican.



¿Qué dicen los magistrados? Suena contradictorio, pero usaron las cámaras de TV para quejarse de los procesos mediáticos que resultan sobredimensionados por los inevitables avances tecnológicos de las redes.

Sostienen que sabían, desde que le abrieron investigación a Uribe, que iban a ser víctimas del desprestigio, “y lo sabíamos por lo que pasó años atrás, cuando a la Corte le metieron un micrófono”. Un recorderis de la animadversión contra Uribe.



¿Para qué traer a colación este repudiable incidente, que ya creíamos superado? Porque el motivo de la entrevista era el de justificar lo injustificable; que después de que a ellos los chuzaron, ahora los critican por chuzar el teléfono de Uribe. Durante nueve meses le notificaron al excongresista Milton Córdoba por el teléfono de Uribe las diligencias de la Corte en un proceso abierto por el ‘cartel de la toga’. ¿Y así esperamos que la justicia funcione?



No obstante, el magistrado Barceló lleva varios días sosteniendo la tesis de que no se trató de un error judicial, sino de una equivocación, por lo cual el material chuzado se clasifica como “información imprevista e inevitable”, que utilizarán en el proceso contra Uribe. Para explicar esta teoría, el ejemplo que pone en televisión Barceló no puede ser peor. “Si se ordena interceptar a A, pero el teléfono era de B, y B está diciendo que va a matar a C, esta información puede tener un valor”. ¿Estará con ello sugiriendo que algunas de esas conversaciones grabadas del teléfono de Uribe, o sea de ‘B’, contenían información valiosa en la misma dirección del ejemplo, o sea, que hay evidencia de que alguien quiere matar a un tal ‘C’?



Pero en la entrevista, además, Barceló incurre en lo que podría configurar una falta disciplinaria. Previo anuncio de que va a cometer una infidencia ante la opinión (imagínense: magistrados haciendo infidencias de sus procesos por televisión), cuenta que amigos de Uribe lo buscaron para preguntarle si lo iba a poner preso, y él les respondió que no. O sea, informó extraprocesalmente detalles de su proceso.



Y, aunque insiste en que la chuzada a Uribe solo duró un mes, y que fue suspendida cuando Barceló conoció que ese teléfono no era de Córdoba sino de Uribe, pruebas recaudadas por Jaime Granados –abogado del expresidente– demuestran que un oficio de Telefónica entregado en el despacho del magistrado Barceló 15 días antes de que se ordenara interceptar el supuesto celular de Córdoba identificaba inequívocamente que ese número pertenecía al del expresidente Uribe.



A todo lo anterior se suma que Barceló, Hernández y el magistrado Castro, a quienes se les vencen en poco tiempo sus períodos, asumieron el conocimiento de ese proceso que al principio era contra el senador Cepeda, y después se volvió contra el senador Uribe, a sabiendas de que no serían sus jueces; lo serán los magistrados de la sala de Instrucción de Primera Instancia cuya puesta en funcionamiento se demoró, porque tardaron desde febrero en escogerlos. A mí me huele que querían retirarse con la presea de haber indagatoriado a Uribe y hasta de haberlo metido preso, pero no alcanzaron.



Finalmente, los magistrados se quejaron por televisión de que no haya tuit del expresidente Uribe que no tenga gran eco en las redes y en los medios. Es cierto. Así sea para admirarlo o vilipendiarlo. ¿Pero eso en qué impide la imparcialidad de la justicia? No es ni el primero ni el último caso mediático que presenciaremos en Colombia.



De manera que, presumiendo su buena fe, así aceptáramos que humanamente Barceló no supo que el teléfono interceptado era el de Uribe, funcionalmente sí estuvo informado su despacho. Para eso son los documentos exigidos en la justicia. Llevan fecha y número de radicado. Es responsabilidad del despacho de Barceló haber pasado el oficio de Telefónica por alto.



El epílogo no puede ser más lamentable. El dañino revanchismo entre la Corte Suprema de Justicia y el expresidente Álvaro Uribe no termina.



Entre tanto… Qué susto que a uno lo amenace Maduro de hacerle ‘chuqui chuqui chuqui’ en las mejillas, como al presidente Duque.



