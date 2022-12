Más oscuro que sombra

Desde el asesinato de los socios de Pablo Escobar en la propia cárcel de la Catedral, Kiko Moncada y Fernando Galeano, porque se atrevieron a ‘tumbarlo’ en negocios, en la Colombia reciente no nos habíamos enfrentado a un crimen tan dantesco y sobrecogedor. Hasta hoy las versiones apuntan a que este asesinato, que desató la guerra final contra Escobar, consistió en que a Moncada y Galeano los cocinaron en inmensos calderos y luego se los dieron de comer a los perros.

(También puede leer: ¿Se podrá esperar dignidad de los Comunes?).

Aún hoy el fenómeno de las cárceles de alta seguridad, convertidas en “cárceles de alta comodidad”, es noticia diaria en Colombia. Mariachis, licores finos, pedidos de comida a lujosos restaurantes, mujeres, equipos electrónicos, celulares continúan siendo una constante, como lo eran en la Catedral, aún hoy en los allanamientos a los presos de mayor peligrosidad.

Ahí iba nuestra capacidad de horror, hasta que comenzó a destaparse el fenómeno de los ‘falsos positivos’. Que, para ser franca, desafió mi sentido de credibilidad. Moncada y Galeano eran unos criminales. Pero las víctimas de los ‘falsos positivos’ eran unos jóvenes de Soacha, algunos discapacitados, casi todos desempleados y necesitados de un sustento, que fueron conducidos por altos mandos militares a lejanos parajes donde, con la mayor sangre fría, fueron asesinados y disfrazados de guerrilleros. ¿Qué cosa más espantosa que esta podía suceder en este país?

Pues resulta que nos faltaba oír las “confesiones” de alias Martín Sombra ante la JEP, que se produjeron esta semana. Me armé de paciencia y las escuché cuidadosamente durante la hora y 38 minutos en que transcurren. Lo que allí contó supera los horrores de la cocinada de Moncada y Galeano e, incluso, hasta del asesinato de jóvenes inocentes por parte de miembros de nuestro Ejército. Porque, según ‘Sombra’, él mismo reclutó un número considerable de menores para la guerra, un grupo de los cuales bautizó “los caníbales”. Preguntado por qué los llamó así, respondió: “pues porque son caníbales, yo los entrené. Les puse caníbales y son caníbales”. Pero no estaban, según él, en la estructura de las Farc. “Cuando tuvieran que actuar, lo harían, pero no necesariamente era para hacer eso (??), sino para contrarrestar las fuerzas especiales. Y esto no era un secreto para nadie”.

Semejante afirmación pasó derecho durante la próxima hora de la audiencia. No hubo ni una contra-pregunta. Como, por ejemplo, a quiénes se comían, si entre ellos mismos, o solo a sus enemigos, aunque ‘Sombra’ narra que durante travesías, inmensas hambrunas dieron cuenta de la muerte de muchos niños reclutados, por física hambre.

También insiste en que reclutamiento forzado de menores no había, sino que era voluntario. “Las mujeres bonitas con semejantes caderas se iban detrás de los guerrilleros, a los que se mantenían dándoles nalga, porque esas chinas campesinas son así”.

Luego de los duros entrenamientos en explosivos, enfermería, comunicaciones, culinaria (“incluyendo churrascos argentinos”, añade), construcción de carreteras, los menores eran evaluados para ver si podían ascender. Pero si les llegaba a “dar mamitis” y se querían ir, las sanciones iban desde imponerles varios meses de ranchería (cocinar), o hacer por lo menos cien viajes para cortar y traer leña, hasta cavar trincheras de 120 metros. “El ingreso a las Farc era de por vida”. Pero cuando a veces se aburrían, se les hacía consejos de guerra que no necesariamente terminaban en fusilamiento, porque se los devolvíamos a las familias, según si la deserción era producto de una “desmoralización superable, o de una insuperable”. Alguna de las dos, no especifica, sí podía terminar en fusilamiento.

Preguntado sobre si el Estado Mayor podía reclutar menores (o sea, nuestros actuales congresistas), ‘Sombra’ respondió que sí, según el inciso 6 del reglamento. Pero no se aceptaban ni prostitutas, ni drogadictos ni niños tan pequeños que no fueran capaces de cargar el fusil. Un día en que ‘Sombra’ descubrió que uno de estos campamentos no cumplía con los requisitos del reglamento, se puso muy bravo y ordenó que devolvieran a los niños, “porque yo no tengo aquí una guarnicería” (sic).

A finales de la audiencia, alguna abogada intenta concretar a ‘Sombra’ sobre el entrenamiento de los “niños caníbales”. Le pregunta: “¿Usted les enseñó a comer humanos?”. A lo que ‘Sombra’ responde: “No. Es que sobre una fuerza especial hay que saber de todo. Los entrené con base en mis capacidades. El nombre viene de los indios que comen gente. De los que se comieron al paisa Saulo”.

A mí me da pena. Pero nos quedamos sin saber si ‘Sombra’ tuvo, efectivamente, una escuela de niños caníbales. Él asegura que sí, pero no especifica a quiénes les enseñó a comerse.

A este ritmo, la verdad en la JEP no la vamos a saber ni el día de san Blando.

MARÍA ISABEL RUEDA

(Lea todas las columnas de María Isabel Rueda en EL TIEMPO, aquí)