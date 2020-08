Los dos Trump

Durante cuatro días de convención republicana vimos de todo. Desde la pareja de St. Louis, los Mc- Closkey, puesta en escena para explicar que tenían derecho a defenderse armados desde el jardín de su casa contra los manifestantes de Black Lives Matter hasta un ladrón de banco y una traficante que recibieron el perdón teatral del presidente Trump. El espectáculo incluyó a cinco inmigrantes provenientes de lugares que en el pasado ha villanizado y caricaturizado Trump, a quienes, magnánimo, naturalizó.

Aunque las encuestas favorecen al demócrata Joe Biden por poco, nada está dicho. Con ese complicado sistema electoral norteamericano, no importa sacar más votos, sino ganar en los estados con más representantes en los colegios electorales. Hillary Clinton sacó más votos populares, pero Trump ganó.



¿Con qué ventajas y desventajas arrancan los adversarios en esta recta final de tres semanas?



Para Trump fue una ganancia que la convención demócrata, fría, sin gente, llena de octogenarios que no sugieren una renovación de fuertes liderazgos demócratas, viniera primero. Probablemente en la memoria del votante quede escasamente la imagen de un Joe Biden envejecido, cuyo discurso fue más ponderado por haber superado las expectativas oratorias que se tenían sobre él que por romper moldes. Su mensaje: atajar a Trump, una amenaza galáctica que impide devolverle el nivel moral a Estados Unidos y unificarlo y curarlo. Analistas muy autorizados trataron de ayudarle al poco emocionante mensaje demócrata diciendo que Trump amenaza la existencia misma de la democracia estadounidense.



Una semana después, Trump utilizó su teatral convención de cuatro días para responder el golpe. Acusó a Biden de ser el caballo de Troya que instalará a la extrema izquierda en Estados Unidos.



El truco consistió en que los oradores invitados se concentraron en describir a un Donald Trump que no es Donald Trump. Un Trump que nunca hemos visto. Tierno, generoso y compasivo. El guardaespaldas de la civilización occidental.



El propio Trump aseguró que nadie había hecho más por los negros desde Abraham Lincoln.



Pero la convención republicana no solo fue un franco espectáculo de abuso de los bienes públicos y del poder, como el uso de la Casa Blanca como sede de la convención, o como el saludo de apoyo del secretario de Estado Pompeo desde Jerusalén en un viaje oficial, sino un increíble espectáculo de nepotismo. Durante cuatro días oímos a cada uno de los hijos, hijas, nueras, yernos y esposa de Trump, que no se limitaron a hablar bien de su papá, suegro y esposo, sino que se convirtieron en verdadera artillería pesada para disparar contra Biden y los demócratas.



Hablaron Donald Jr., Eric y Tiffany, con la que a Trump no le gusta salir retratado, pues, según un fotógrafo, le habría confesado que le parece muy gordita. Como dato curioso, Tiffany es hija de su segunda esposa, Marla Maples, a quien una vez Trump hizo sacar en la primera plana del ‘New York Post’ diciendo sobre su marido: “El mejor sexo que he tenido en mi vida”. También habló su esposa Melania, tan elemental como misteriosa. Pero la estrella es su hija mayor, Ivanka, hija de la primera esposa, Ivana. Reconoció con gran desparpajo que no siempre los trinos de su padre tienen filtro, “pero sus resultados hablan por sí solos”. Varias veces utilizó el plural “nosotros” hicimos, “nosotros” logramos, reforzando la teoría de que ya hay una delfín en la Casa Blanca. La cara de Melania indicaba que no le perdona a Ivanka su papel protagónico ni los ‘stand up ovations’ que recibió, y que se detestan.



Esa noche del jueves había entre los invitados más banderas de EE. UU. que tapabocas. Pero es que Trump convirtió la antimáscara en un símbolo de su campaña. Vamos a ver la cuenta de cobro que la velada le pasará al coronavirus.



Los que vieron por televisión las cuatro noches de la convención republicana están ante el dilema de creer en el Trump que conocen o en el que les pintaron. El primero es mentiroso, racista, corrupto y autoritario. El segundo es el guardián de los derechos de los migrantes, promotor de la justicia racial, defensor de las mujeres, inspirador de la diversidad, impulsor de la unidad nacional y de la igualdad de género.



Y a los indecisos, Trump les deja un mensaje: témanle a la llegada de los demócratas al poder. O protegemos a los ciudadanos respetuosos de la ley o les abrimos la puerta a los anarquistas, agitadores y criminales, frente a los que ningún norteamericano volverá a estar a salvo. ¿Funcionará?



Entre tanto... ¡Muchos son los que creen que eso del coronavirus… ya pasó!



MARÍA ISABEL RUEDA