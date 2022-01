Los dos debates

Está demostrado lo poco probable que es que un debate presidencial logre cambiar la opinión ya formada del elector. Por lo general, están llenos de lugares comunes y es muy poco lo novedoso que logra captar el espectador. Solo hay cuatro elementos capaces de incidir notablemente en el resultado de un debate.

Uno es la imagen. Como en el famoso en el que Kennedy aparecía buenmocísimo y rozagante, al lado de un Nixon afiebrado y ojeroso. El segundo es una buena pelea, como cuando Trump le dijo a Hillary que si lo eligieran presidente, la metería a la cárcel. El tercero es una metida de pata: cuando Gerald Ford se equivocó y dijo que Polonia no estaba en la órbita soviética. El cuarto es un buen chiste. Como cuando Ronald Reagan logró que lo dejaran de molestar con el tema de su edad, diciéndole a su adversario, Walter Mondale, que en cambio jamás lo descalificaría a él por su juventud e inexperiencia.



En Colombia ya llevamos dos debates. Lo probable es que en los próximos seis meses tengamos que escuchar las mismas preguntas y respuestas de los candidatos sobre corrupción, inflación, pobreza e inseguridad.



Y aunque sus conductores se han esforzado por poner a los candidatos a opinar de infinidad de temas, hasta ahora no ha ocurrido en ninguno de ellos una de esas cosas capaces de darle la vuelta dramáticamente al resultado.



Al primer debate del año, organizado por EL TIEMPO y ‘Semana’, asistieron casi todos los candidatos. Difícil apuesta en términos de su manejo, pero los conductores, Vicky Dávila y Andrés Mompotes, lo lograron. Y la noticia que produjo este debate fue gorda: la implosión del Centro Esperanza.



Ingrid Betancourt, quien sorprendió a muchos –empezando por los de su coalición–, debutando nuevamente de candidata, exigió que, en una noche, la coalición sacara de sus estructuras a toda la politiquería. Pero resulta que no es lo mismo hacer política que politiquería; como tampoco, ser corrupto y ser político. Ingrid mezcló todo eso en una canasta y, con un termómetro que no existe, puso a la coalición a medir qué era qué. El resultado, previsible. La purga era inviable. A las pocas horas ya estaban los de la coalición bien enredados, respondiendo preguntas absurdas. Como la de si alguien que había votado por Duque podía votar ahora por Alejandro Gaviria, o si quedaba vetado para siempre. O como si la poderosa maquinaria que tiene en Boyacá el inteligentísimo exgobernador y candidato Carlos Amaya, en pleno corazón del partido Verde, es para hacer politiquería, o esa es maquinaria política de “buena cuna”.



Se escucharon respuestas increíbles: que para que a un liberal lo acepten en la coalición, como al exministro Juan Fernando Cristo, previamente tiene que haber peleado con César Gaviria. También fue difícil precisar en cuánto tiempo prescriben los vetos de los pasados políticos en la coalición Centro Esperanza; porque hace doce años, al hoy mejor amigo político de Ingrid, Juan Manuel Santos, lo eligió Álvaro Uribe (“vade retro, Satanás”); y apenas hace ocho años lo reeligieron los ‘Ñoños’ y Odebrecht.



En fin. La catedral de superioridad moral que quiso erigir en una noche Ingrid resultó imposible. La gobernabilidad consiste en encontrar la manera de gobernar con los demás, y los buenos hábitos políticos no se improvisan de un día para otro. Se llega con ellos grabados en la piel el día en que se toma la decisión de lanzarse al ruedo. No se aprende a dejar de robar sobre la marcha. Se llega sabiendo que robar es un delito. Y para eso, estimada Ingrid, no se ha inventado carné de vacunación.



Pero si en el primer debate implosionó el Centro Esperanza, en el segundo se vio algo bien simpático. La forma como Fico Gutiérrez logró sacarle la piedra a Petro. Fajardo, mientras tanto, se remangaba. A Petro se le vio de un genio negro, que descargó en el ecuánime moderador del debate, Roberto Pombo, acusándolo de parcialidad y de favoritismo hacia sus rivales. En contraste, fue una buena oportunidad para que Fico se luciera como un candidato fresco, gracioso, ocurrente, y para que Fajardo piense cómo se sacudirá de encima tanta vanidad y acartonamiento.



Entre tanto… Me encantaría ver en el próximo ‘round’ una confrontación entre Rodolfo Hernández, Álex Char y Alejandro Gaviria.



MARÍA ISABEL RUEDA



