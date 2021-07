Los demás: ¿en qué están?

Según las últimas encuestas, algo está despejado a este punto: que hoy Gustavo Petro no gana en primera vuelta, como era su esperanza e intención; y que si no tiene asegurada la primera, tiene riesgo en la segunda. La única ventaja que sí mantiene intacta es que, por ahora, no se asoma por el horizonte quién será su rival.

Porque candidatos hay muchos. Más que otras veces en el pasado electoral colombiano. Pero todavía no arrancan, y no es clara su posición frente a los graves problemas que afronta el país, de urgente e inmediata solución, que son tres: la pandemia, el brote de rabia social y la incertidumbre económica.



Comencemos por quien todos pensábamos que sería ese hombre: Sergio Fajardo. En el pasado ha enriquecido la contienda electoral con su presencia. Le sube el nivel. Y ojalá no nos falle. Pero francamente no sé qué le ha pasado en estos últimos meses, en los que ha estado desaparecido de esos tres problemas, y más bien dedicado a decir frasecitas bobas que lo dejan a uno desconcertado. Cuando Petro ganó una reciente encuesta salió a felicitarlo por ser el que mejor de todos había logrado “leer” los problemas del país. Tratándose de un populista de racamandaca, es muy fácil para Petro salir a decir lo que la gente quiere escuchar. ¿Quién, que no trajine un poco en las lides de la economía, entiende por qué el Banco de la República, como quiere Petro, no le mete pedal a la máquina de producir billetes y le hace un préstamo al Gobierno a cero interés para regalárselo a los pobres? Fue el abecé del comienzo del fin de la economía venezolana, cuando el bolívar quedó valiendo cero.



Tampoco sé si Petro merece ese elogio de Fajardo, cuando su dictamen acerca del vandalismo en el que degeneró el paro es demencial. Según Petro, el presidente Duque “tomó la decisión de matar jóvenes”. Y “con premeditación quiere dejar ciega a la juventud colombiana”. Que al Gobierno le conviene la violencia “porque entre más, la clase media se pasa a la derecha”. Y que para un joven, el casco y las gafas de dotación entregados por la Colombia Humana, que se ponen para enfrentarse con la policía que “sale a la calle a matarlos, es simplemente como usar camisa y pantalón”. ¿A eso llama Fajardo que Petro “lee mejor el país”? Pero el daño estaba hecho. Pareció que Fajardo coqueteaba con Petro. Y la opinión comenzó a bromear con verlo de vicepresidente en esa fórmula, algo en lo que es seguro no está Fajardo, que hasta ahora había sido firme en su antipetrismo.



Después pidió perdón por haberse ido a ver ballenas, cuando lo que le reclamaban era haber votado en blanco en las últimas elecciones. Ya con su posición totalmente desangelada ante la gravedad del vandalismo, Fajardo le habló a Petro con voz gruesa: “Dueño del conocimiento, poseedor de la verdad, rey de la justicia y vocero de la sabiduría”. De Fajardo no esperamos que insulte a Petro, sino que asuma su condición de precandidato porque, francamente, parece perdido.



¿De los demás que se asoman por ahí, qué podemos decir?



De Juan Manuel Galán, a quien favorece su estilo cordial e indudablemente tiene marca y simpatía, no está demostrado aún que eso se traduzca en votos.



De Peñalosa, es una injusticia total que tenga mejor imagen por fuera de Bogotá, y mejor imagen aún por fuera del país. Es un mal candidato, pero sería un magnífico presidente.



De Federico Gutiérrez, es la principal esperanza de la centroderecha, pero pocos en el país lo conocen.



De Alejandro Char, seguramente está estudiando sus enredos judiciales a ver si despeja su camino.



De Jorge Enrique Robledo, hombre muy respetable, sigue arrollado por el fenómeno Petro como esperanza de la izquierda.



De María Fernanda Cabal, es casi seguro que no ganará, pero hará muy entretenida la elección.



De Paloma Valencia, es una mujer sólida, lo cual a veces disfraza con un estilo veintejuliero; y como lo reconoce el mismo Uribe con humildad, él ya no es un plus sino un contra para cualquier aspirante presidencial que aspire bajo su sombra.



Y Alejandro Gaviria, de quien yo personalmente no tengo dudas de que está tentado, es improbable que un hombre principalmente conocido en los círculos académicos se lance un día antes de las elecciones y quede ungido. Le hace falta recorrer mucho país, y si la meta es decidirse en octubre, podría ser muy tarde.



Por último, está Germán Vargas Lleras, muy mentado en estos últimos días porque, sin duda, le daría una pelea espectacular a Petro, pero es el candidato de todo el establecimiento, en épocas en las que este ya no decide.



Como ven, por ahora, en cualquier ecuación de las elecciones nos sigue faltando la X que supere a Petro.



MARÍA ISABEL RUEDA