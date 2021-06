La segunda resurrección de Ingrid

Cuando a Ingrid Betancourt la secuestraron en 2002, rumbo a San Vicente del Caguán, a hacer proselitismo en nombre del partido Verde Oxígeno, era la política más popular del país. Había sido elegida representante a la Cámara luego de una campaña muy original en la cual repartía condones en las esquinas, y se hizo célebre por su lucha contra la corrupción. Luego fue elegida senadora, y fue brillante expositora y denunciante de los intríngulis del proceso 8.000. Renunció en el 2001 para aspirar a una candidatura presidencial.

Fue en esa campaña cuando se la llevaron las Farc. Durante seis años y medio Colombia sufrió con ella. Pero muchos la culpaban de que no atendió la advertencia de las autoridades de que abortara la visita al Caguán, porque no podían garantizarle su seguridad, ya que el territorio estaba tomado por las Farc.



Rescatada mediante la genial Operación Jaque, el país se reconcilió con ella. Se le reconocía con admiración total tanta valentía en medio de su ordalía.



Pero su resurrección volvió a derrumbarse cuando, ya liberada, anunció que demandaría al Estado para una indemnización por perjuicios, ya que sus escoltas le habían sido retirados luego de la advertencia de que no continuara su camino, porque era peligroso. Volvieron feroces críticas.



De ahí en adelante, Ingrid se radicó fuera del país, y en el curso de estos años sumó a su primer libro, magnífico, ‘La rabia en el corazón’, otro con el relato de su secuestro, ‘No hay silencio que no termine’, en el cual confirmé que a Ingrid, si quisiera dedicarse a la literatura, la esperaría una vida llena de éxitos. Escogió estudiar teología. Y precisamente ahora regresa al país, donde su profundo testimonio del dolor de su secuestro, relatado ante la cara de sus victimarios, le ha representado su segunda resurrección. ¡Cómo tiene de claras las cosas!



Se ha mostrado profundamente madura, reflexiva, conciliadora, y por ningún lado se le asoma el síndrome de Estocolmo. Reclama para sus verdugos una condena que aunque está pactado en el acuerdo de paz no será cárcel, ella aspira a que por lo menos no se las hagan cumplir sembrando árboles.



Y sobre la frustración que confiesa acerca de su encuentro y el de otras víctimas con sus victimarios en la Comisión de la Verdad, ella dice que “las cosas no se dieron”. Que “se perdió una oportunidad”. Reconoce que si bien las Farc intelectualmente entienden el dolor que causaron, no demuestran compasión alguna por lo que vivieron y sintieron sus víctimas. Cuenta que, en cambio, de ‘Sombra’, su cruel carcelero, ha recibido cartas seguramente con reflexiones muy humanas desde la cárcel donde paga su pena, de pronto porque está sometido a esa situación de privación de su libertad. Y se pregunta Ingrid: “¿Será por eso que (las Farc) son incapaces de ponerse en nuestros zapatos? ¿Por qué la han tenido fácil en el paso del poder de las armas al del Congreso?”. Lo sentí como un mensaje de que a los jefes de las Farc les está faltando su castigo, para que puedan sentir remordimiento de sus actos. “Si ellos no pueden llorar (…), tienen que darse el permiso de sentir nuestro dolor, pero no lo van a hacer porque están ideologizados (…), convencidos de que lo que nos hicieron fue por defender al pueblo. Para este encuentro –concluye–, las víctimas hicimos el trabajo. Las Farc, no”.



Así, la Comisión de la Verdad, cuyo plazo para existir termina pronto y deberá concluir con un informe sobre la historia de la guerra en Colombia, completa en las últimas semanas dos encuentros que pudieron haber sido históricos. En el primero, el presidente Santos contaría la verdad sobre los ‘falsos positivos’. No lo hizo. El tal acto de reconciliación fue en realidad una sacada de clavo con Uribe. En el segundo, las Farc pedirían perdón desde el alma a sus víctimas. Tampoco lo hicieron. Algunos estuvieron cerca, pero unos exguerrilleros hasta aprovecharon este momento de reconciliación para exigir dotación para sus campamentos. Lozada, el senador-asesino de Álvaro Gómez, sentenció que el perdón “debe salir y brotar cuando nazca, y no para que aparezca un registro en la prensa”. Otros guerrilleros dicen haberse sentido sorprendidos de enterarse en La Habana de lo que sus víctimas sufrieron.



Con todo respeto, y sin duda con admiración por su apostolado, yo me pregunto si el padre De Roux quedó satisfecho con lo que vio y oyó ante la Comisión de la Verdad. Y, sobre todo, si le alcanzará para escribirla toda.



Entre tanto… El intento de asesinar al Presidente, a dos de sus ministros, a un gobernador y a miembros de la Fuerza Pública tiene que generar un repudio de la sociedad y solidaridad con las instituciones.



MARÍA ISABEL RUEDA