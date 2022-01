La aparición de Ingrid Betancourt en el tablero electoral es equivalente, para usar el término de moda, a una opa. La opa de Ingrid. Y tiene parecido con la que los Gilinski ofrecieron a los empresarios antioqueños. Podría igualmente calificarse de hostil, porque tomó a todo el mundo por sorpresa. El ‘timing’ fue perfecto, y agarró a sus competidores con los pantalones abajo.

No faltarán quienes incluso piensen, sin reconocerlo, que es un poco extraño que Ingrid hubiera sido invitada al Centro Esperanza a actuar como coordinadora del cónclave que se inventó el exministro Juan Fernando Cristo, papel que desempeñó muy protagónicamente; pero luego del cual terminó siendo una jugadora más, en calidad de candidata, de esa coalición que coordinó. Alcanzó a entregarles avales a los exgobernadores Carlos Amaya y Sergio Fajardo. Y ahora ella también tiene su propio aval, gracias a que le devolvieron la personería a su partido, Oxígeno. Hoy, Ingrid está en igualdad de condiciones con todos los que madrugaron a construir esta coalición.



Insisto en que el momento del lanzamiento de la opa de Ingrid fue perfecto. Ninguno de sus competidores ha despegado todavía, por lo que la “acción” de la compañía está barata. Todos por dentro son derrotables. Puede hasta que Ingrid arranque bajita en encuestas, pero en mediciones que ya ha habido puede verse que tiene buena entrada entre los jóvenes, que llevan más de 20 años sin saber nada de ella o que ni la conocen, lo cual llena las casillas de novedad y de sorpresa.



Pero que Ingrid hubiera caído “cual opa” a esta campaña presidencial no nos debe extrañar a quienes la conocemos desde que ella hacía política en sus treinta y pico. Es mujer de gran fortaleza y determinación, con posiciones muy verticales en sus debates sobre la corrupción política y el ingreso de dineros calientes a las campañas; y hasta tomó la consecuente decisión de retirarse del liberalismo y fundar su propio partido, Verde Oxígeno, cuando tuvo la evidencia de que a Ernesto Samper lo habían elegido con dineros del narcotráfico.



Su paso por el Congreso no fue inadvertido. Recurría a prácticas poco ortodoxas, como montarse en el baúl de un taxi con su entonces compañero, el inefable Carlos Alonso Lucio, para eludir la vigilancia de las autoridades y poder visitar a los hermanos Rodríguez Orejuela en la clandestinidad, explorando la posibilidad de un sometimiento a cambio de verdad, pero no se pudo, porque capturaron a los Rodríguez.



También fue famoso el grupo de los “4 mosqueteros”, que comandó Ingrid en el Congreso. Lo componían Lucio, María ‘Pum-Pum’ Espinosa, el exmilitar retirado Guillermo Martínez-Guerra (quien dormía por las noches en un ataúd en forma de pirámide en el Salón Elíptico de la Cámara) y la propia Ingrid. Una de sus batallas más vistosas fue tratar de que el Ejército colombiano comprara fusiles Colt y no Galil. La revista ‘Cambio 16’ de la época sostuvo que un alto funcionario de Colt era tesorero de Ingrid, pero la explicación recibida fue que eso era a título personal. En todo caso, Colt perdió.



No era normal encontrar en el Congreso de la época a muchas mujeres con el carisma, la tozudez y la dialéctica de Ingrid Betancourt. Muy pronto se sintió lista para incursionar en las lides presidenciales y estando en esas, las Farc la secuestraron y se quedaron con ella por más de 6 años. El país se trenzó entonces en una discusión de si Ingrid debió seguir las advertencias de la Fuerza Pública de no continuar por esa vía, catalogada de muy peligrosa, o de si el Gobierno debió reforzar su protección. Tantos años después, la operación Jaque hizo el milagro de liberarla.



20 años duró Ingrid retirada de la política, escribiendo excelentes libros autobiográficos sobre su ordalía y estudiando teología en Inglaterra, dos terapias que la llevaron a otro nivel intelectual y espiritual. Quizás sea eso lo que le ha permitido regresar a Colombia a enfrentar a sus captores sin rabia y sin odio, pero sin olvido.



Hoy, Ingrid aterriza en la Coalición Centro Esperanza como víctima y como mujer. Buenos cimientos para una tardía candidatura presidencial. Pero esta no prosperará si ella no asume que su principal misión es unir a todas las facciones que, sin haber despegado, tienen el objetivo común de derrotar a Gustavo Petro. Y que no necesariamente piensan lo mismo, ni se parecen.



Entre tanto... Lo que sea. Pero todavía no entendemos cómo fue que Mario Iguarán, cariñosamente conocido como Zucarita, llegó a ser fiscal.



MARÍA ISABEL RUEDA



