La nueva era

Que el símbolo mundial de la acción contra el cambio climático sea una adolescente, Greta Thunberg, debería ayudarnos a cerrar el 2019 no solo como el fin de una década, sino como el comienzo de una nueva era irreversible para la humanidad, en la cual los jóvenes pasarán a la primera línea de acción, mientras a los adultos nos cobrarán muchas cuentas pendientes con ellos.

No en vano, la frase de combate de Greta es: “¿Cómo se atrevieron?”. Está dirigida a nosotros, a los que, ya con conocimiento suficiente de que nos estamos tirando el planeta, nos lo seguimos tirando. Hay quienes consideran a Greta un engendro histérico. Millones, en cambio, la han declarado personaje del año como una joven excepcionalmente iluminada.



Claro, toda generación tiene su queja contra la anterior. A nosotros nos escandaliza que nuestros antepasados tuvieran esclavos, que las mujeres no pudieran votar o que la homosexualidad fuera hasta hace muy poco, e incluso hoy todavía en algunos lugares del mundo, criminalizada. Esos son algunos ejemplos de un artículo de The Economist que nos cae como anillo al dedo para este cierre de año: ¿cuáles son esos hábitos normales de hoy que serán considerados los tabús de mañana? ¿Cuáles, esas creencias y comportamientos que horrorizarán a sus nietos y que serán inaceptables en pocas décadas?



El artículo parte del candidato más obvio: la queja de que no estamos haciendo lo suficiente contra el cambio climático. Y luego enumera una serie de interesantes ejemplos de las cosas que los adultos del 2050 estarán ocultando de sus nietos. Lo primero, y más inverosímil hoy, es que intentarán borrar la evidencia de su larga distancia de viajes aéreos que hicieron en su juventud, según la publicación, porque viajar por avión, aun con motivo de unas merecidas vacaciones, llegará a ser considerado irresponsable y decadente, en el mejor de los casos, o inmoral, en el peor. Para ese entonces, la mejor forma de ecoturismo será permanecer en casa. ¿Quién creería eso hoy, cuando los millennials empacan dos camisetas y le dan la vuelta al mundo en una aerolínea de bajo costo? Pues prepárense para explicárselo a sus nietos.



No sé si llegaremos al extremo de avergonzarnos de lo que hemos viajado en avión. Pero ya comienzan a verse cosas que sí van en vías de extinción, como comer carne. No he probado la revolucionaria ‘hamburguesa imposible’, hecha de una proteína vegetal que se ve como carne, sabe a carne, y no lo es. Dicen que las mete totalmente. Pero la huella ambiental de las vacas ya ha arrojado por razones éticas hacia el vegetarianismo a muchos que no lo serían por cuestión de gusto.



El artículo continúa con otros ejemplos de lo que nuestros nietos le reclamarán amargamente a esta generación como graves fallas morales. La oposición a la inmigración. O las actitudes clásicas hacia la identidad de genero y la sexualidad. O el uso generalizado de antibióticos, que nos está regresando a la era preantibiótica, en la que hasta una infección por una cirugía menor podía ser fatal.



Pero yo añadiría otras cosas de lo que mi nieto podría reclamarme. Por ejemplo: “¿¡Tú le preparabas a mi papá huevos en cacerolas de teflón!?”. El teflón fue uno de los mejores inventos de mi generación. Pero, según la película Dark Waters, basada en una investigación de The New York Times Magazine, la compañía Du Pont duró una década produciendo teflón con una sustancia tóxica cuya sigla es Pfoa, causante de todo tipo de cánceres. Desde este año quedó prohibida en 180 países del mundo, pero China sigue produciendo toneladas diarias.



También veo a mi nieto reclamándome: “¿¡Tú usaste pieles animales, o cinturones y zapatos de cuero!?”. Y, “¿dónde está tu termo de llevar el agua?”. O, “¿por qué dejas conectados los enchufes de los electrodomésticos?”. O, “¿tú eras de las que se bañaban en lugar de ducharse”? O, “¿tú comprabas ropa nueva y no reciclada”? O, “¿tú alcanzaste a usar pañales desechables con mi papá, y le echabas talco, semejante cancerígeno?”. O, “¿tú cometías el arboricidio de sacar fotocopias en la universidad?”. O este, que ya me hacen: “Tú propusiste volver a fumigar el país con glifosato? ¿¡Cómo te atreviste!?”.



Muchos de nosotros no estaremos como testigos en el 2050 de que viajar en avión llegará a ser un placer inmoral, por sus consecuencias ambientales. Pero si The Economist tiene razón, entraremos en el 2020 a una era rarísima.



Entre tanto… Muy confusa la pelea entre los generales Atehortúa y Salamanca.

MARÍA ISABEL RUEDA