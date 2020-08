La ‘deposición’ de la Corte

Además de la dificultad de leer y entender los argumentos jurídicos y probatorios de las 1.554 páginas de la providencia que manda a Uribe a la casa por cárcel, debo confesar que encontré una dificultad adicional. El uso de un léxico que, por rebuscado y poco usual, me obligó a ir varias veces al diccionario.

Por ejemplo, en la página 131 se lee: “Advera la defensa, la fecha y cuantías de los giros, tendrán relación con la labor que Cortes realizó para efectos de la ubicación y contacto de los testigos….”. En el diccionario de la Real Academia Española, el significado que mejor se acomoda a la palabra ‘advera’ para este caso es “certificar, asegurar, dar por cierta alguna cosa o por auténtico algún documento”. Ni por esas, qué pena, pude entender ese renglón.



La extraña palabra se repite en la página 93: “Advera el memorialista que en torno a la preocupación de Monsalve por quedar expuesto a un proceso por falso testimonio, Pardo Hasche hace una afirmación que hay que analizar con detenimiento...”. Tampoco entendí.



En la página 414 aparece la inevitable y horrible palabra ‘deposición’, que, aplicada al cuerpo humano, se refiere a “evacuar del cuerpo”, pero jurídicamente se usa como declaración verbal ante un juez o tribunal. En este caso, la Corte habla de una ‘deposición’ del conocido jurista Vidal Perdomo. Con un poquito más de generosidad, la Corte habría podido ceñirse simplemente a su ‘declaración’. En la página 58 se lee: “Ambos, (Cuesta y Cadavid) ‘advera’, faltaron a la verdad”.



En la página 217 aparece la deposición, pero de Álvaro Uribe, bajo la referencia de que “a lo largo de su ‘deposición’ estuvo asegurando que fue él quien insistió en que le sacara la entrevista a su amigo”.



En la página 1.043 el asunto idiomático se complica, porque hace su aparición la palabra ‘ayunar’, que por lo menos yo tenía entendido que se refería a abstenerse de comer. Pero el contexto de la frase no daba para ese significado, porque dice: “... se aprecia igualmente ayuna de todo fundamento o argumento serio”. Consultado el diccionario, ayunar también significa que no se tiene noticia de lo que se habla, o no lo comprende. Vuelve y aparece ‘ayunar’ en la página 533: “… argumentos que sin embargo se ofrecen “ayunos” de una siquiera mínima base probatoria y fáctica seria”. ¿No le habría quedado más fácil a la Corte, para que todos entendiéramos, decir que los argumentos “carecen” de…?



Página 694: Genial. Aparecen juntas ‘deposición’ con ‘ayuno’. La frase es así: “La apreciación del ‘deponente’ en punto a que en este asunto que califica de montaje estuvo propiciado por el gobierno Santos, ciertamente como lo señala y reconoce el mismo se trata de su íntima convicción, ‘ayuna’ por completo de prueba alguna”.



Y en la página 81 regresa la inevitable ‘advera’, aún menos comprensible, en esta frase: “Es más, menos aún (sic), ‘advera’, puede hablarse de indicios de responsabilidad respecto al delito de fraude procesal, pues en este caso el delito no se materializó….”.



Realmente considero a los abogados que tendrán que basar su defensa buscando la comprensibilidad de estos términos que aparecen regados por las 1.554 páginas de la providencia.



Pero a lo anterior, que solo aumenta la confusión argumental de la Corte, le ha aparecido otra controversia. La de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que se pregunta si la Corte Suprema, que en varios pronunciamientos ha sido una férrea defensora de la libre expresión, ahora, quizás por el afán de poner preso a Uribe, no violó el principio periodístico sagrado del respeto por la reserva de la fuente, al mencionar entre comillas conversaciones de varios periodistas con fuentes que la Corte eventualmente estaba investigando para el caso.



El problema para Pedro Vaca, director ejecutivo de la Flip, es que transcribir esas conversaciones interceptadas, en ejercicio de actividades propias y legales del periodismo, puede dejar la sensación, como ha sucedido ya con varios de esos periodistas, de que al hablar con una de esas fuentes puede haber una infundada complicidad con las conductas investigadas, cuando en Colombia no existen fuentes prohibidas. Estos periodistas son: Martha Soto, investigadora de EL TIEMPO, hablando con el abogado Diego Cadena. Germán Duque, de RCN, con Enrique Pardo Hasche. Óscar Ramírez, de ‘La Noche’, de RCN, con Diego Cadena. Julio Sánchez Cristo, de la W Radio, con Diego Cadena.



Entre tanto… Sin esas conversaciones con las fuentes, cuya inviolabilidad ha reconocido la Corte, habría sido imposible llevar a Cadena ante los medios, y hoy estaríamos dependiendo de deposiciones, ayunos y adveras para entender si Uribe merecía ir a la cárcel o no.



MARÍA ISABEL RUEDA