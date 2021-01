La criatura nació deforme

Como en vísperas de la Constituyente, el país estaba en la tónica de cambiar la democracia representativa por la participativa, se echó mano de cuanta figura flotara en la legislación mundial, que implicara intervención real o aparente del ciudadano en la toma de decisiones, incluyendo la figura de la revocatoria de los mandatarios elegidos por voto popular.



Así fue como aterrizó en la Constitución del 91 este mecanismo pesado, costosísimo y carente de resultados, así como el plebiscito, el referendo y la consulta popular.

Pero esta criatura de la revocatoria nació deforme. Hoy se puede intentar destituir a un alcalde o gobernador al año siguiente de su posesión, bajo dos causales: que le ha sido infiel a su programa, o que la mayoría desaprueba su gestión.



En cuanto a la primera, ¿a quién se le puede exigir que rinda en el primer año los resultados de una gestión de cuatro?



Por ejemplo, a muchos no nos acaba de gustar la forma de gobierno de Claudia López, contradictoria, populista y pendenciera. Y añadámosle esa manía de estar victimizándose con las culpas de sus fracasos, que siempre achaca a los demás... Pero argumentar que en un año Claudia no le ha sido fiel a su programa, cuando además ha tenido que sortear las vicisitudes de la pandemia, es una gran injusticia, además de una ridiculez inadmisible y que seguramente terminará en fracaso, no sin antes habernos arrancado 150.000 millones a los colombianos, y de someternos al antihigiénico proceso de recolección de firmas con préstamo del esfero, y de convocarnos a las urnas para que terminemos de contagiarnos ‘a lo bien’.



La segunda causal es igual de absurda: que exista insatisfacción general de los ciudadanos frente a su gestión. Para comenzar, la alcaldesa puede haber estado bajando en ‘rating’ desde que se fue a sus vacaciones covid y dejó la ciudad abierta durante las fiestas decembrinas. Y puede haber seguido bajando cuando regresó y resolvió encerrarnos, tarde, porque ya todos habíamos comido natilla y repartido besos. Pero el punto no es su favorabilidad, sino que es una equivocación monumental poner a un mandatario a gobernar en función de las encuestas. El buen gobernante tiene que tomar decisiones muchas veces impopulares, pero en la dirección apropiada. Escoger una encuesta (¿cuál, si para una encuesta, otra encuesta?) para sacar a un funcionario de su cargo atenta contra todos los fundamentos de la buena administración pública.



Lo mismo se puede anotar del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, otro ‘revocable’. Es cierto que por ahora su perfil es incalibrable. Actúa de manera un tanto kamikaze en sus decisiones, pero tampoco se lo puede condenar en un año por infidelidad a su programa; ni argumentar que, como su popularidad también ha bajado, se tiene que ir.



Detrás de estas revocatorias aletean contendores políticos derrotados, o futuros aspirantes, que quieren llegar a sus candidaturas montados en el costoso carro de la revocatoria. No importa si pierden y tiran la plata a la caneca. Dicen que buscan un “escarmiento público” del funcionario, cuando en realidad andan tras el protagonismo que les da citar a un alcalde a una audiencia pública a preguntarle bobadas.



¿Y cuál es el efecto colateral más dañino del intento revocatorio? Que, lógicamente, pone a los alcaldes revocables en modo campaña, como pasó con Petro; pasaba más días descolgado del balcón de la alcaldía echando discursos políticos que gobernando. Los ponen a defenderse generalmente con salidas populistas que alimenten las encuestas y no con actos responsables de gobierno, corriendo el riesgo de que sean impopulares.



Pero también está la dificultad de aplicar el mecanismo. La revocatoria se ha ensayado varias veces y solo ha funcionado alguna, por allá en un pueblito boyacense, debido a sus exigentes requisitos.



El criterio que se le pide a un ciudadano para que vote a favor de la revocatoria de un alcalde es imposible que sea serio. Hasta que se cumpla el último día de su mandato, no habrá pasado el tiempo para declarar su fracaso. No es por su programa: es por sus actuaciones generales que a los ciudadanos Claudia López les cae bien o mal. ¿Esa subjetividad es sólida como para dejarla, o para sacarla del cargo?



Es cierto que la Constitución contempla la revocatoria. Como contempla las tutelas. Pero no todo lo que permite la carta es oportuno en un momento dado. Y por la pandemia, este es el más inadecuado posible.



Dejen gobernar a los alcaldes, paren de botar miles de millones a la caneca (cuando deberíamos estar comprando vacunas). En una frase, señores revocadores, dejen de pendejear.



Entre tanto... Por lo menos ya vamos con la JEP en que el secuestro no es solo una retención, sino una retención GRAVE.



