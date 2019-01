La chapa y la llave

No era improbable que luego de algunos meses y con un poco de buena voluntad del Eln, estuviéramos sentados con sus negociadores en La Habana en un nuevo esfuerzo por encontrar un camino para dialogar, en aras de esta paz absolutamente inconclusa. Pero después del atentado contra la Academia de Policía General Santander, eso no sucederá ni a corto ni a mediano plazo, porque la llave de la paz que tiene todo presidente se ha quedado sin chapa.

Se nos vienen días difíciles, en los que nos retará la retaliación de este grupo insurgente de delincuentes explosivistas o “máquina criminal”, como lo llamó el Presidente en su alocución, que usualmente no enfrenta cara a cara al Ejército, sino que asesina emboscando o poniendo explosivos, como sucedió en los casos recientes de La Macarena, en Bogotá; de la estación de policía en Barranquilla, del Centro Andino y ahora de la Escuela de Policía. Colombia dice basta.



Es una lástima que por entregarles todo el juego a las Farc, en el intento de construir la paz, no hubiéramos insistido en incluir a este otro grupo, por culpa de un poco de desprecio hacia su tamaño y poder real. Se pensó que lo primero con las Farc tarde o temprano jalaría lo segundo con el Eln. No hubo tal. El Eln se ha fortalecido militar, económica y territorialmente en las zonas abandonadas por las Farc.



Su ‘modus operandi’ es de gran cobardía, pero sofisticado. Tiene algo más de 2.000 hombres en armas y más de 4.000 milicianos urbanos con gran capacidad de daño y fuertemente compartimentados. Más de cuatro miembros no se conocen entre sí.



Su estructura es muy poderosa por la protección que le brinda Venezuela, que les permite manejar el contrabando de ganado, de peces y, desde luego, las rutas del narcotráfico.



Su estructura de mando está resquebrajada, y ello hace más difícil sintonizarlos. Alias Pablito se ha empoderado dramáticamente y va en camino de convertirse en su líder máximo, ante la debilidad de otros ya ancianos miembros del Coce, como Antonio García, también refugiado en Venezuela, de quien Inteligencia asegura que está enfermo de cáncer, y de alias Gabino, refugiado en Cuba sin permiso de este gobierno, y de quien dice la misma fuente que hace meses viene afectado por una fuerte depresión y que llora mucho. Alias Pablito maneja las estructuras que operan en el frente oriental y en el bloque occidental. Nada de raro tendría que este sangriento atentado tenga como autor intelectual a Pablito y que no todo el resto del Coce conociera sus planes.



Levantar la suspensión de las órdenes de captura, como anunció el Presidente, también podría ocasionar un timonazo de Cuba, que a buena hora condenó el atentado, y se vea obligada a pedirle al Eln que se vaya de la isla, so pena de que EE. UU. considere seriamente en devolver a Cuba a la lista de regímenes terroristas internacionales y de meter por fin a Venezuela.



El poder de ‘Pablito’ ha producido el fenómeno de que prácticamente haya dos Eln: el que vive en Venezuela y el que vive en Colombia. Los de allá actúan como paramilitares; los de acá, como guerrilleros. Negociar un proceso de diálogo con una guerrilla residenciada en dos países es casi imposible a la luz del derecho interno y del DIH, porque en cada uno se aplican reglas distintas. Y para ese combate se requieren mayor vigor militar e inteligencia.



Nada de raro tiene que el grupo de los ‘caminantes’ –que es como Inteligencia denomina a Iván Marquez, el ‘Paisa’ y otros ocho que se encuentran “desvanecidos”– estén en conversaciones con el Eln para actuar conjuntamente o para ‘hacerse pasito’.



La Constitución y la ley colombianas autorizan al Gobierno para reabrir en cualquier momento los espacios de diálogo. De manera que aquí no hay cierres categóricos, sino aplazamientos por el concepto de oportunidad. El Gobierno haría bien en seguir trabajando en esa dirección, sin cambiar su política de condicionar al Eln a no traspasar las líneas rojas del secuestro, del reclutamiento de menores y del terrorismo. Pero, entre todos, debemos lograr que el Eln entienda que no nos sentarán a la mesa nuevamente con actos de terror, sino con actos de paz. ¿Por qué les quedará tan difícil entender que los segundos son muchísimo más efectivos que los primeros? ¿Que son la ruta para asegurarse el apoyo popular en lugar del repudio?



No es sino que nos devuelvan la chapa, y allí entrará la llave.



Entre tanto… Ojalá el Estado patente la fórmula con la que, a gran velocidad y certeza, estableció autores materiales e intelectuales de este acto terrorista.



MARÍA ISABEL RUEDA