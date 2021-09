Juanpa está en todo

Juan Manuel Santos está en capacidad de ser una de las figuras más influyentes en la elección del próximo Presidente de Colombia. Pero no porque en el país haya santismo, o santistas devotos. De eso no hay.



A pesar de eso, Santos logró ser elegido presidente dos veces, una por la derecha y otra por la izquierda. Durante esos ocho años manejó todos los factores de poder. Por ello tiene unos tentáculos que le permitirán aportarle una base política al candidato que apoye. Ese poder de Santos, sin embargo, no es personal, sino derivado de los defensores de los acuerdos de La Habana.

¿Quién será el candidato de Santos? ¿Sergio Fajardo o Alejandro Gaviria? A él en principio le daría lo mismo si los viera empatados. Pero en las últimas semanas, varios factores amenazan con afectar el entusiasmo que despertaba Fajardo, quien hoy enfrenta unos líos fiscales y judiciales muy complicados, y puede que injustos. A pesar de esto, sigue en el segundo lugar en las encuestas.



Y sin que Santos lo hubiera diseñado así, resultó que la pareja del profesor Sergio Fajardo terminó siendo una de las ministras más importantes para Santos, la canciller María Ángela Holguín. Esa coincidencia alcanzó a generar la impresión generalizada de que Fajardo era el candidato de Santos.



Pero, según la teoría de la dinámica del ascenso, hasta la alcaldesa Claudia López y su esposa, la parlamentaria Angélica Lozano, parecen estarle haciendo a Fajardo las del ‘aluvión’, cuyo significado jurídico es “el lento e imperceptible retiro de las aguas”. Es decir que lo vienen soltando, sin querer queriendo, para acercarse ahora a Alejandro Gaviria.



Hoy hasta se cree que Alejandro Gaviria ha pasado a ser el candidato de Santos. Pero su decisión de ser candidato ha tenido un costo enorme. Él y su señora, que no son personas ricas, tuvieron que sacrificar dos de los cargos más prestigiosos del país para lanzarse al ruedo. Gaviria, el de la rectoría de los Andes, donde era considerado el mejor posible. Y como ejemplo de ética pública, también renunció su señora, Carolina Soto, a la junta del Banco de la República.



Gaviria tiene por lo pronto un importante reto por delante: demostrar que él no es solo el candidato de los intelectuales, sino que también es bien recibido en el pueblo. Son muy pocas las encuestas que lo han medido desde su lanzamiento, pero, por lo pronto, no indican grandes cambios en la modesta intención de voto que registra. Como dice ‘Semana’, Gaviria hasta ahora ha sido más Clark Kent que Superman.



¿Dónde entra Santos en todo esto? Entre las primeras decisiones de Gaviria estuvo la de designar a Martín Carrizosa, uno de los mejores amigos de Santos, como el hombre clave de su campaña en materia de finanzas. Esa vinculación, para muchos, significa que Santos tiene una pata en la campaña de Gaviria, por si Fajardo naufraga. Para proyectarse como un candidato independiente, Gaviria va a tener que esconder no solo el ascendiente de Santos, sino también el de César Gaviria, quien hasta ahora ha tratado en vano de convertirlo en el candidato oficial del Partido Liberal.



Y queda también finalmente un tercer caballo en el que Santos tendría acciones. Y ese es Gustavo Petro. Dos de los principales alfiles de su gobierno en el Congreso, los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, en un triple salto mortal, aterrizaron en la campaña de la Colombia Humana, que por estos días parece estar recibiendo todo lo que vaya pasando por enfrente. Adivino que, en ello, más que una afinidad intelectual con el candidato Petro, pesó más que arrimados allá, Roy y Armandito buscaban el lugar perfecto para resguardarse de sus sendos líos judiciales, de los que andan defendiéndose; ahora alegando que, como petristas, son unos perseguidos políticos, y así obtener su respectivo salvoconducto.



La pregunta es: ¿cómo votará Santos si Fajardo o Gaviria no logran llegar a segunda vuelta a enfrentarse con Petro, y lo hace alguien que cuente con el respaldo directo o indirecto de Álvaro Uribe? ¿Es decir, un Óscar Iván Zuluaga o un Federico Gutiérrez? Según los opinadores de La W, en una muy divertida encuesta interna, Santos votaría por Petro.



Si a nombre de la bandera de la paz ya Santos ha hecho de todo, desde cambiar la Constitución, pasando por sustituir la justicia del país, y hasta regalarles curules a los guerrilleros, ¿por qué no dar ese último paso?



Entre tanto... Discrepar con Antonio Caballero era mortificantemente delicioso. Un día me confesó que él era anarquista furibundo, y así vivió su vida. Talentoso, divertido y culto como pocos, deja una ausencia hueca, de esas que no llena nadie.



MARÍA ISABEL RUEDA



(Lea todas las columnas de María Isabel Rueda en EL TIEMPO aquí).