¿Existe la retaguardia financiera?

La Unidad Investigativa de este diario publicó, el domingo pasado, el que podría llegar a ser uno de los peores dolores de cabeza del partido político Farc y del Gobierno que construyó el acuerdo con ellos. Se trata de la apertura, en Grecia y Turquía, de unas cuentas para mover 500 millones de dólares de las Farc, encaletados en canecas azules, envueltos en bolsas plásticas, en las selvas colombianas.

La operación se hizo así: un banquero norteamericano de origen argentino fue contactado por las Farc para que les ayudara a mover esa plata. El intermediario de ese contacto por parte de las Farc fue un tal abogado Libreros, que también cumplía algún papel para las Farc en el episodio ‘Santrich’, casos que terminaron coincidiendo en el tiempo, por lo cual el flujo de la plata, ante el escándalo y el atortole, se enredó. Al abogado Libreros le infiltraron dos agentes de la DEA para que lo acompañaran a la apertura de las cuentas, haciéndose pasar por empleados del banquero. Los gringos permitieron que eso llegara hasta allá, porque querían ver cómo era que las Farc, luego, irrigaban la plata lavada de regreso hacia Colombia y Venezuela.



Esto sucedió en el 2018, cuando ya el acuerdo estaba firmado, y personajes como ‘Santrich’, el ‘Paisa’ y ‘Romaña’, muy activos en las negociaciones de La Habana, y que continuaban supuestamente dentro de los acuerdos, siguieron teniendo acceso, sin que lo supiéramos, sobre las platas, los bienes, el oro y la coca que las Farc no declararon poseer.



Es como si las Farc, antes de su desmovilización, hubieran dejado por detrás, muy bien montada, una retaguardia financiera. Algunos desmovilizados comenzaron a enredarse, ya supuestamente desmovilizados, con esos dineros. Mientras estuvo bajo el acuerdo, el ‘Paisa’ desaparecía de su campamento de reincorporación por varios días, dizque visitando reservas ecológicas, pero las autoridades creen que para mover esos fondos, hasta que regresó totalmente a la clandestinidad. ‘Santrich’ se enredó con el sobrino de ‘Márquez’, Marlon Marín, con una coca de exportación que manejan las disidencias. Y ‘Romaña’, con unos supermercados en Cundinamarca en manos de testaferros.



Esos vasos comunicantes con las disidencias deben de existir todavía, porque de otra manera no se explica la carta que alias Romaña les escribió a Timochenko, Pastor Alape y al honorable senador Carlos Antonio Lozada. Este último sostiene que es apócrifa. Pero lo que en ella les reclama ‘Romaña’ es absolutamente compatible con este patrón de retaguardia económica, que se disputan o se reparten entre “la Farc” y “las Farc”.



Algunas frases romañescas: “¿Qué tal que me ponga a cuestionar en público cómo es que fueron las cosas, cuándo, cómo y para qué se adquirieron las tierras de las cuales Carlos (Lozada) tiene todo el inventario y ubicación? Podemos sacar cuentas del oro que tienen en La Habana, de ciertos bienes de los que tengo noticia y que no han sido entregados”... “Algo de eso” debe destinarse al proyecto de las disidencias rearmadas. Finalmente dice: en la capital todavía hay lanzacohetes tipo RPG, “de todo lo cual conoce y tiene manejo Carlos Antonio, (el honorable), sin que ello aparezca en ningún inventario o registro”.



Empatan hasta tal punto ambos episodios que hasta este detalle toma especial importancia: el testaferro de Nicolás Maduro, el barranquillero Álex Saab, volaba hacia Turquía a mover oro y platas, país donde las Farc abrieron una de sus cuentas bancarias.



Según el honorable Lozada en La W, la carta de ‘Romaña’ es apócrifa y lo del episodio de las caletas, en el que comprobadamente existen el abogado Libreros, el banquero estadounidense, las cuentas bancarias, el informe de los agentes encubiertos, nada de eso está probado, según él. Es un montaje de los gringos y de Néstor Humberto Martínez.



Por ser un delito cometido después del 2016, la Fiscalía, y no la JEP, tiene la competencia para investigar al trío y sus fortunas escondidas. Pero la Corte algo también tendrá que preguntarle al aforado, honorable senador. ¿Concurrirán ante la justicia ordinaria a responder por la suerte de sus fortunas? Creo que aquí ni siquiera se podrá responder con el “quizás, quizás, quizás”, de ‘Santrich’.



La respuesta es no.

Entre tanto... Exembajador Gabriel Silva: usted afirma en su última columna que no es cierto que su expresidente Santos buscó y habló con Anthony Blinken, del Partido Demócrata, para acusar a su primo el embajador Pacho. ¿Por qué cree entonces que su jefe, el expresidente, le dijo a este diario que eso era exactamente lo que había hecho? ¿Será que EL TIEMPO le hizo un montaje? Pregunte a ver...

MARÍA ISABEL RUEDA