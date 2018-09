El síndrome del caudillo

Desde que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo en una entrevista que una cosa es el partido Centro Democrático y otra muy distinta, el Gobierno, nos dejó pensando. ¿Era el anuncio madrugado de un distanciamiento político que tarde o temprano comenzaría a darse entre Duque y Uribe, y al que perfectamente puede aplicársele la hermosa definición jurídica de aluvión, como “el lento e imperceptible retiro de las aguas”?



Que si se ve venir es por una razón: a Uribe no lo representa nadie. Es un caudillo, y como buen caudillo, solo él se representa a sí mismo.



La pregunta es si, al final, la frialdad entre los dos será tan fuerte como el enfrentamiento que ocurrió entre Uribe y Santos, que los dejó graduados de archienemigos de por vida.

Alertas de este enfriamiento hay. Uribe lanzó su propuesta de aumento del salario mínimo, y el presidente Duque guardó silencio y no la avaló, pero no podemos decir que no la conociera, porque el senador Uribe la soltó muchas veces en campaña.



En la Unidad Nacional de Protección nombraron a una persona muy cercana a Uribe, con unos problemas de trinos exacerbados hacia la derecha, que hubo que cambiar por un hombre íntegro que es ideológicamente de izquierda, que si no fuera de la escuela del exfiscal Gómez Méndez, quien mantiene hoy una buena relación con Uribe, muy seguramente habría encrespado más al expresidente.



El nuevo súper de Industria y Comercio no se ha ahorrado tampoco trino furioso contra gente muy de la entraña del Centro Democrático. Ha caído sumamente mal.



El partido tampoco le perdona a este gobierno haber nombrado como viceministro de Vivienda al ex de Educación Víctor Saavedra, al que acusan de haberse inventado la ideología de género.



Al expresidente Andrés Pastrana, llave de la Vicepresidenta, no le gustó el nombramiento del nuevo alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira.



La senadora María Fernanda Cabal critica de frente a Duque por tener una cúpula militar “inservible”.



Uribe se distanció a última hora de la consulta anti-corrupción, mientras el Presidente la apoyó y ahora incluso legislativamente.



El senador Uribe ya advirtió que no acompañará al Gobierno en su proyecto de imponerle IVA a toda la canasta familiar.



Y Duque ni siquiera ha presentado sus dos anunciadas propuestas de separación de la rebelión con el narcotráfico y para impedir que los condenados por delitos de lesa humanidad sean congresistas u ocupen cargos públicos, de manera que quienes en los círculos uribistas más recalcitrantes esperaban que Duque llegara rápido a “hacer trizas” los acuerdos deben estar sintiéndose conejeados.



Por incidentes no idénticos, pero parecidos, empezaron a distanciarse Santos y Uribe. A este no le gustó que su sucesor nombrara a cuatro ministros que consideraba adversarios, como Vargas Lleras, Juan Camilo Restrepo, Rafael Pardo y Holguín. Pero la tapa fue cuando Santos graduó a Chávez de “nuevo mejor amigo”, uno de los primeros pasos del proceso de paz con las Farc. Ahí se desprendió la montaña y sepultó la otrora excelente alianza política, y no quedó en pie ni una matica de gratitud.



El resumen de lo que está ocurriendo, según un agudo observador del lado uribista, es que “Duque tiró la atarraya para sacar los peces y hacer su acuario, pero no la tiró en el lago del Centro Democrático sino en el océano nacional”. Por eso, el partido de gobierno se siente no solo sub, sino pésimamente representado, en algunos casos.



La pregunta es si prevalecerá la sensatez, en medio de las diferencias que han surgido y sigan surgiendo, para que no ocurra ninguna de estas dos cosas: que Uribe gradúe a Duque de traidor y que Duque se deje graduar de traidor, como sucedió con su antecesor, que además lo ejerció con lujo de detalles.



Pero, inevitablemente, al caudillo siempre le quedará la sensación de que no lo interpretaron a la perfección.



Entre tanto… El presidente de la CSJ, magistrado Barceló, cree que decir que la interceptación del teléfono del expresidente Uribe no fue por un error judicial, sino por una equivocación, lo saca del lío. La chuzada, que inexplicablemente duró un mes, venía precedida de dos años de notificaciones al representante Nilton Córdoba a través del celular de Uribe. Ojalá no se les ocurra a quienes enfrentan procesos ante la Corte dar el teléfono que no es, porque queda claro que no podrán notificarlos.



MARÍA ISABEL RUEDA