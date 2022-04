El Petro-jubileo

Es cierto que Gustavo Petro ha impuesto la agenda en esta campaña. Con sus riesgos. Algunas de sus propuestas han sido entendidas mal por la opinión, o terminado razonablemente descalificadas por expertos como inviables. De todo eso ha tenido Petro en esta campaña. Desde gente que entendió que piensa robarles los ahorros de pensión a los colombianos –ciertamente una interpretación exagerada pero que, comprendida a cabalidad, también es bastante polémica– hasta expertos que glosan sus propuestas de fábricas de billetes en el Banco de la República y trenes imaginarios para unir a ciudades colombianas.



Pero una propuesta de Petro que de verdad amenaza con hacerlo quedar muy, pero muy mal, es la del jubileo.

Hasta que el mesianismo de Petro no tomó el protagonismo que hoy tiene, el jubileo era una indulgencia plenaria que concede el Papa en ocasiones especiales. Ahora se les ha hecho creer a los presos que Petro podría complementar al Papa. “El perdón es una gracia divina”, asegura el hermano de Petro. El candidato, a su vez, aseguró a El TIEMPO que él no mandó a su hermano Juan Fernando a hacer ninguna vuelta en las cárceles. Pero admite que sí está patrocinando un “perdón social” y que el exsenador Iván Moreno se ha ofrecido a “ayudar a construirlo”. Con Vicky, en ‘Semana’, el hermano de Petro contradice esa versión. Dice que la propuesta no se origina en su hermano Gustavo, sino en las propias cárceles del país.



¿Perdón social entendido como qué? No está muy claro.



Es absolutamente cierto que el hacinamiento, la lentitud de la justicia y la corrupción del Inpec llevan rato clamando por una reforma a fondo que incluya una humanización de las cárceles. De ahí a soltar a los presos hay un gran trecho. No pudo el hermano de Petro, recuperándose en una clínica de la picadura de un alacrán, explicar bien el perdón social que a estas horas no se sabe si es una propuesta de Iván Moreno, de Gustavo Petro o de su propio hermano. (O del Papa).



Petro sí le dijo a ‘Sigue la W’ que Moreno “no es narco, ni ‘parapolítico’, es (¿simplemente?) corrupto, o fue corrupto”. Como si en Colombia la corrupción no estuviera íntimamente entrelazada con ambos delitos. El huevo y la gallina.



Es difícil saber si se puede ser simplemente corrupto, y sacudirse de todo lo demás. Un “corrupto decente”, como quien dice. A lo Iván Moreno, en versión Petro. O viceversa, si un narco puede saltarse ser corrupto, cuando compra autoridades, o como los ‘paras’, robándose una buena porción de la salud de los colombianos. Pero a todas estas castas pertenecen los presos que fue a visitar el hermano de Petro. No en vano el comité de bienvenida de la visita, según ‘Noticias Caracol’, lo encabezó Franklyn Germán Chaparro, exalcalde de Villavicencio, condenado a 36 años por homicidio, y quien le extendió al hermano de Petro la invitación en su calidad de “amigo”.



Vamos a la propuesta del jubileo. No sabemos si Petro se mete en este enredo para salir del lío en que lo metió su hermano; o si es cierto, como dice un supuesto audio del sicario ‘Marquitos Figueroa’ desde Cómbita, que hay que pedir el voto por Gustavo Petro porque ofrece “beneficios como rebaja de penas, un perdón social, una segunda oportunidad”.



Lo que podría sencillamente ser una obra de misericordia, como es visitar a los presos, adquiere un contexto vulgar, convertido en un operativo electoral. Los presos no pueden votar, pero sus estructuras criminales, a las que manejan con un dedo desde las cárceles, votan, financian, amenazan y hasta matan. La visita fue al pabellón de la ‘parapolítica’ de La Picota, donde no hay únicamente pobres corruptos. Entre los visitantes a esta cumbre, con una decena de internos, figuró un personaje, Danilo Rueda, que no solo se identificó falsamente como representante de la Comisión de la Verdad, sino que antes había integrado las comisiones del Congreso que iban de cárcel en cárcel buscando testigos contra Álvaro Uribe. En la conversación, que duró seis horas, reclusos dicen haber hablado de una reforma de la justicia que incluya una rebaja de penas de entre el 20 y el 30 %, y la eliminación de los condicionamientos a la libertad condicional. Es decir, que la reforma de la justicia que no han dejado hacer las cortes, ni el Congreso, y que les ha podido a todos los últimos gobiernos, se está diseñando en la cocina (literalmente en la cocina) de La Picota, con los delincuentes más peligrosos. Y coordinada por el hermano de un candidato presidencial. Y aquí nos quieren hacer ver que todo esto es una hermosa campaña para que Colombia se embarque en un “perdón social”.



Es que Colombia, según el hermano del candidato Petro, es “un país donde las cosas se llenan de suspicacias”.



Entre tanto… A estas alturas, a Petro siempre le queda el teflón.



MARÍA ISABEL RUEDA



