A la alcaldesa Claudia López, como ejecutora, vamos a darle una disculpa por el covid, que ha puesto en paréntesis la vida. Por ahora sería injusto medirla con los parámetros de sus antecesores.



Pero lo que es su manejo de la pandemia, por más inesperado y misterioso que resulte el contagio del covid y la dificultad de controlarlo, ha sido supremamente errático.

Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, Fedesarrollo, Anif, Andi y ProBogotá arrojan que el nivel de restricciones impuestas a la actividad industrial y comercial en la ciudad no tuvo un efecto positivo en los indicadores de la pandemia. Pero sí en el cierre de empresas, por lo que a ese manejo se le puede pasar factura de las afectaciones al desarrollo de la actividad industrial y comercial, el empleo y la pobreza.



Según el presidente de la Cámara, Nicolás Uribe, durante la pandemia, de 450.000 empresas que en el 2019 tenían la ciudad y 59 municipios de Cundinamarca, 54.000 no renovaron su matrícula mercantil. Aunque hoy se han recuperado algunas, aún existen 30.000 empresas por rescatar.



Las ejecutorias de la alcaldesa están por verse. Pero, en cambio, ya se puede medir claramente su liderazgo. Si hay una prueba de fuego para un líder, es una crisis. Y el diagnóstico es rotundo.



Durante la crisis desatada por el covid, el liderazgo de la alcaldesa no ha alcanzado para algo lógico y vital como inspirar solidaridad en la ciudad, ni proyectar autoridad que genere orden en Bogotá, a pesar de los 6.700 millones que, según ‘Semana’, gasta anualmente en “imagen”.



Nada resume mejor este aspecto que el partido de fútbol entre Santa Fe y Nacional. Era el primer día grande ‘pospandemia’ en Bogotá. Ella se hizo presente en El Campín para levantar las manos con la autoridad del deber cumplido de una Caterine Ibargüen. Barras bravas siempre ha habido. Pero en una fecha como esta, ella, como máxima autoridad de policía de Bogotá, tenía que haber tomado precauciones, sin haberse confiado en su cuestionable liderazgo para convocar a un público que, feliz de asistir al estadio, fuera generoso y solidario con el hincha de al lado. Por el contrario, lo que vimos fue lo peor de la condición humana. Y para completar, el postre de siempre. La culpa la tuvo la Policía, sin pasar a través de ella como máxima comandante. Su estilo ha sido casar peleas a diestra y siniestra. Bajo su alcaldía los bogotanos hemos aprendido a odiarnos más que nunca.



Y para qué hablar de su autoridad en cuanto al resto del orden público en la ciudad. Caminar por ella, que debería ser un derecho de pobres y ricos, se volvió un lujo. En la Bogotá pre-Claudia había zonas inseguras. Más o menos se sabía a qué horas y dónde no meterse. Por inseguro que fuera TransMilenio, la gente contaba con que podía tomar un bus para llegar a casa. En la Bogotá con Claudia no se sabe si el servicio está cortado por una protesta que la Alcaldesa no controla o si se llegará a casa sano y salvo. Más se queda la gente resguardada por el miedo a que la atraquen o la maten que a contagiarse. La culpa, si no es de la policía o del Presidente, es de los venezolanos. También es una característica de los líderes: asumen siempre su responsabilidad en lugar de pelotearla lejos.



Negocia con las primeras líneas de la protesta a espaldas de la ciudadanía. Les presta los lotes del Distrito para que entrenen con machetes. Ni hablar del portal de las Américas. Ha tolerado que se convierta en otro Cartucho. La ciudad lleva varios meses sin un solo día de tranquilidad.



¿Y saben qué produce pánico? Que estemos en sus manos para el manejo de un muy factible cuarto pico de la pandemia con la variante delta, que ya de por sí tiene alborotadas a las autoridades de países que, por lejanos, están aquí no más: China, Australia, Filipinas, Vietnam, Corea del sur, para no hablar de los EE. UU. Ella tuvo razón en parar la vergonzosa irresponsabilidad de Petro, demeritando el poder de las vacunas. Pero aún tiene que demostrar condiciones de liderazgo necesarias para que lo que muy posiblemente se viene nos coja medio preparados. La ciudad tiene que recuperar la solidaridad, la responsabilidad y su orgullo, como cuando Peñalosa desde su primera alcaldía nos hizo enamorarnos de Bogotá. Hoy, el que puede se va.



Alcaldesa: lo que resta de su mandato puede ser un problema, o una oportunidad. A trabajar, sumercé.



Entre tanto... Es evidente que Gina Parody necesitaba escribir el sorprendente libro que acaba de publicar, ‘La mujer amurallada’. Además de sus dotes literarias y de su inagotable imaginación, para el lector es una prueba de tolerancia, diversidad, sinceridad y generosidad. Me lo leí en una noche.



MARÍA ISABEL RUEDA