El libro del nobel

El del expresidente Santos es un libro institucional al que le falta alma. Distinto del de su hermano Enrique, que es nostálgico pero vigente, y el de De la Calle, que es una confesión sincera. Como protagonista de los hechos, en sus 589 páginas, el presidente Santos cuenta verdades, y seguramente será más útil para los historiadores que para sus contemporáneos, que están ‘mamados’ de los manoseos al proceso de paz. Pero también dice algunas mentiritas, y tiene varios capítulos dedicados a su vanidoteca.

Arranca repitiendo una frase de su discurso de aceptación del Nobel en diciembre de 2016: “El sol de la paz brilla, por fin, en el cielo de Colombia. ¡Que su luz ilumine al mundo entero!”. Me niego a creer que el apagón de Venezuela tenga relación con esta premonición, al igual que la ola violenta y los brotes sociales que hoy internamente nos afectan.



En varios apartes del libro se dedica a darle durísimo al Caguán y revela que se retiró del encargo de verificador del despeje cuando entendió que el Estado negociaba en posición de debilidad. “Una agenda construida por las Farc a la que el Gobierno se plegó explica, en gran medida, el fracaso del Caguán”.



De la desmovilización de los paramilitares dice: “Un logro importante que tuvo tres lunares”: colados en las listas, que muchos retornaron al delito y se unieron a grupos mafiosos, y que los procesos de Justicia y Paz fueron ineficientes. ¿Algún parecido con la actualidad?



En otro aparte hace un reconocimiento sorprendente: “Visto desde el prisma de la historia, … fueron necesarias la reelección de Uribe y la mía, pues permitieron un lapso de ocho años de aplicación de la política de seguridad democrática, que derrotó a la guerrilla, seguido de otros ocho años… en los que se lograron la negociación y la puesta en marcha del acuerdo de paz”. Vea, pues.



Ante el dilema de tener que aguantarse a Venezuela como santuario de las Farc y el Eln para planear ataques contra Colombia, prefirió ser pragmático y graduarlo de “nuevo mejor amigo”. Lo cual explica, a su vez, el vuelo que Santos le permitió a Chávez y, después, a Maduro en el proceso de paz y cómo terminó esto derivándose en la consolidación de su autoritarismo, cuya consecuencia es la emergencia humanitaria que vivimos hoy bajo el régimen Maduro, quien, según Santos, “… tiene escaso sentido del humor y pobre capacidad intelectual”.



De la derrota del plebiscito culpa, entre otros, a la grandilocuencia de la firma de la primera paz en Cartagena, que resultó contraproducente, porque muchos del Sí dieron por sentado que ya era un hecho. “No preví que las mentiras y las medias verdades de la oposición pudieran hacer tanta mella”… “Lo del plebiscito fue un error, como lo demostraron los hechos”.



Entre las mentiras figuran varios clásicos. “No me obsesionaba llegar a ser presidente, no era una de mis metas en la vida…” …. “Contrario a lo que muchos han sugerido, yo no estaba, nunca estuve, totalmente convencido de que ese fuera el objetivo en el fondo de mi corazón”. O esta otra: “Con absoluta seguridad lo digo: habría preferido no reelegirme”. O esta otra: (el Nobel) “no era una prioridad o un sueño que me hubiera propuesto”. Otra mentirilla es que la llamada “conspiración” que lo llevó a reunirse con Carlos Castaño, Carranza y a contactar a las Farc no conllevaba un plan para derrocar a Samper. Para Santos, de ese episodio datan sus primeros instintos de la lucha por la paz.



De la vanidoteca de Santos es un clásico la frase que cita de Olemic Thommessen, presidente del Parlamento noruego, que en el brindis “me dijo que mis palabras habían sido el mejor discurso que se haya escuchado jamás en el City Hall de Oslo. Nada mal, pensé, si se tiene en cuenta los colosos que me precedieron”. (¿Martin Luther King, Nelson Mandela, la madre Teresa, el dalái lama, Obama?)



Por último, del libro del nobel de paz no escapan las pullas: a Juan Carlos Pinzón como desleal. A Angelino Garzón, “que no estuvo a la altura”. A Pastrana lo relaciona con “soberbia, envidia y vanidad”. Pero particularmente me llama la atención la acusación de que José Obdulio Gaviria, siendo Santos ministro de Defensa, lo llamó por el Falcon a pedirle que chuzara a Piedad Córdoba. No solo no denunció Santos esta propuesta delictiva ante alguna autoridad competente, sino que poco tiempo después se hizo elegir presidente de Colombia impulsado por ese mismo gobierno.



A Churchill le preguntaron alguna vez si le preocupaba su posición en la historia. Respondió que no, porque él la iba a escribir. Santos, siguiendo su ejemplo, resolvió escribir la suya. La diferencia está en que a Churchill le dieron el Nobel de Literatura.



MARÍA ISABEL RUEDA