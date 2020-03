El deshonesto informe de Brunori

A buena hora la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, está descubriendo que su tono impulsivo y explosivo le funciona mejor cuando lo usa para gobernar, y exigir resultados o enderezar lo que va mal, que para llenar de insultos a las personas que no le gustan, sobre lo que luego tiene que rectificar.

Esta semana dio un ejemplo de lujo de una alcaldesa empoderada y con autoridad. Ocurrió ante estudiantes y miembros del consejo superior de la Universidad Distrital. Se tomó el trabajo de examinar videos de los últimos disturbios vandálicos en sus inmediaciones y reconoció que en ninguna parte vio los excesos del Esmad denunciados por las redes de derechos humanos. Por el contrario, recriminó a los estudiantes por mantener un silencio cómplice frente a la violencia. Y lo dijo tajantemente: “No hay territorio vedado para la Fuerza Pública”.



Pocas horas después, una encuesta de Invamer la respaldó, y en qué forma. Reveló que el 67 % de los encuestados están de acuerdo con que el Esmad de la Policía intervenga cuando haya manifestaciones y protestas que afecten a otros ciudadanos.



Pues en medio de este panorama, y haciendo uso de un increíble sentido de la inoportunidad, el señor Alberto Brunori, representante de la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, se vino con un informe que el mínimo calificativo que merece es el de deshonesto. No solo porque manipula y en algunos casos cita equivocadamente las cifras de los asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes sociales y excombatientes. Sobre ellas, no maneja las oficiales sino las suyas. Pero, en el otro extremo, omite flamantemente el análisis de las más de 34 medidas de seguridad adicionales que se han creado para excombatientes y los resultados que indudablemente han logrado la Fiscalía y la justicia para esclarecer y condenar a los autores de esos homicidios. Además, les pasa la mano por el hombro al Eln y a los demás actores violentos.



Más adelante, el informe pasa de la deshonestidad a hacer algo que excede abiertamente el mandato de esa oficina en Colombia: valoraciones subjetivas sobre resultados de operaciones militares y procedimientos de policía que corresponden en cualquier caso a las autoridades judiciales y disciplinarias de Colombia. Y en su valoración de que ha habido exceso de fuerza de la policía en el control del vandalismo, va en contravía de la apreciación que la jefa de policía de Bogotá, Claudia López, acababa de hacer ante los propios estudiantes. Y luego cierra el informe con un claro intento de injerencia sobre la organización administrativa del Estado, al sugerir Brunori transferir la Policía al Ministerio del Interior, vieja discusión que se ha dado en Colombia y que por motivos de conveniencia de diversa índole todavía no sucede. Por ejemplo, el general (r) y exvicepresidente Óscar Naranjo dice ser partidario más bien de crear un ministerio de seguridad pública que aglutine no solo a la Policía sino a la Defensa Civil, a los Bomberos, a las autoridades de prisiones, para lograr una mayor y efectiva coordinación. Nada que ver con la ‘genial’ propuesta de Brunori. Y sobre su apreciación, nuevamente subjetiva, de que el Ejército realiza operaciones de seguridad ciudadana, el ministro de Defensa lo corrige: “Es un ejemplo del desconocimiento del contexto colombiano, donde el control militar se da dentro del mandato constitucional y legal asignado y en cumplimiento de los estándares internacionales”. Seguramente por falta de tiempo Brunori no alcanzó a recomendarnos cómo solucionar la crisis de la Corte Suprema, cuya incompetencia para llenar sus vacantes nos ha tenido a los colombianos privados del derecho humano de recibir una pronta y cumplida justicia. O cómo proteger el derecho humano de James Rodríguez de un ejercicio digno de su profesión.



Pero no será su único tramacazo. Porque en la negociación de la prórroga del convenio con la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se convino que Brunori saldría del país en un término máximo de seis meses, como en algún momento lo sacaron de Guatemala por lo mismo: por informes deshonestos e intromisiones internas inaceptables. Un término tan amplio significa que Brunori tendrá todavía unos meses para sacarse el clavo contra el Estado y las instituciones colombianas. Y pensar que por hacer ese trabajo es Colombia la que le paga…



Entre tanto… Desconfianza máxima ante el nuevo fiscal, Francisco Barbosa, si es cierto que tiene contemplado contratar de asesores a sus funestos antecesores Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo.



Entre tanto dos... ¿Alguien se ha leído el excelente documento de Ingrid Betancourt ante las “confesiones” del secuestro de las Farc ante la JEP?



MARÍA ISABEL RUEDA