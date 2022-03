El derecho a ‘vivir sabroso’

Francia Márquez, la nueva ‘vice’ de Petro, dice que los colombianos tenemos derecho de “vivir sabroso”. Esa frase, que repitió varias veces en su discurso de lanzamiento, es todo un programa de Gobierno. Condensa, en su manera colorida pero lenguaje sencillo, el deseo de que en Colombia no haya más guerra, ni más pobreza, ni más carestía, ni más analfabetismo, ni más inseguridad, ni más enfermedades sin tratar, ni más corrupción, ni más politiquería, ni más exclusión. Como siempre, el problema es el cómo, porque todos los colombianos quieren precisamente vivir sabroso, como dice Francia. Pero ni aun el ascenso de esta meritoria mujer, con sus reflexiones políticas inteligentes y profundas, garantiza que ella tenga la fórmula de ponernos a vivir sabroso.

Francia está a la izquierda de Petro. Él aspiraba a “centralizarse”, pero no se pudo zafar de sus casi 800.000 votos. Eso sí, debió pensarlo mucho: se sabe que por dentro del Pacto Histórico, el ala petrista no la quiere, porque Francia es independiente, indomable y hasta deliberante con Petro. Pero no invitarla habría sido el menos inclusivo de sus actos de campaña, no solo porque Francia es orgullosamente negra y mujer, sino porque a Petro le ha tocado competir contra una fama de misógino que, por momentos, se la puede.



Desde que en Colombia se acabó con la vicepresidencia y se cambió por la figura del designado, la fórmula del remplazo potencial del Presidente de turno empezó a cojear en sus requisitos de necesidad y eficiencia. La vicepresidencia, como la designatura, en realidad, no se necesitan para nada, hasta cuando realmente se necesitan. Y eso solo ocurre cuando el Presidente falta. Pero mientras tanto, por si acaso eso sucedía, el designado vivía en la sombra, mientras el vicepresidente sí existe. Al carecer de funciones fijas, toca que el Presidente se las invente, para que no se vea tan desocupado. La del vicepresidente es una figura activa, a la que solo le falta, se dice jocosamente, que el desgraciado de su jefe deje de insistir en seguir viviendo. En cambio, un designado no ejerce un papel activo en la política, en la que tiene cero relevancia; pero por su vocación de gobernar en una eventualidad, sí mantiene una máxima significación personal. Los vicepresidentes son al revés. Tienen una gran relevancia política porque los rodea un segundo centro de poder, y la misma fuente de legitimidad del Presidente, que es la elección popular. Pero su máxima significación personal pasa a un segundo plano, porque los vicepresidentes son cada vez más escogidos saltándose el requisito de estar a la altura de las responsabilidades del cargo, y terminan ejerciendo las funciones que le corresponderían a un ministro.



Hoy pesan más los factores de inclusión y complemento: que sea afro, mujer, y que sea capaz de arreglar problemitas electorales, incluyendo levantarle a la elección del Presidente un puñado de votos minoritarios que le arreglen algún faltante.



¿Pero ser un(a) ‘vice’ vistoso(a) y carismático(a) son cualidades que reemplazan todas las que se le deben exigir a la persona adecuada para cumplir con su misión principal, que no es la de ser un acompañante, sino un suplente del Presidente de la República? El criterio para seleccionar a un vicepresidente no se puede limitar a su raza, género u origen regional, porque la inclusión no es una función de la vicepresidencia y, en cambio, desdibuja la única tarea del ‘vice’: estar a la altura de las responsabilidades del cargo, en lugar de convertirlo en un riesgo.



Si se vuelve en Colombia una obligación que los segundos de los candidatos presidenciales sean en el futuro mujeres y afros, como lo sugiere que cinco de los actuales lo sean (con la excepción de Murillo, que es afro pero hombre), y la excelencia se ve reemplazada por la inclusión, veremos llegar el día en que un candidato hombre y blanco, aunque esté lleno de cualidades para gobernar, parecerá una herejía. Y que exista una mujer que quiera votar por un hombre, una traición. La democracia colombiana se tiene que ampliar con mujeres y con afros, pero no dejarla parqueada allá como única opción. Candidatas mujeres y afros seguirán surgiendo, por fortuna, para consolidar un gran avance de la inclusión, pero sin abandonar el concepto de que, por encima de todo, esa persona debe tener verdaderamente la capacidad de reemplazar al Presidente, cuando no esté.



Ojalá la selección de los compañeros de batalla presidencial no se vuelva más un acto simbólico y de comunicación e imagen, que de responsabilidad política.



Entre tanto... Noche de Óscares: muy regular la favorita, ‘El poder del perro’.



MARÍA ISABEL RUEDA



