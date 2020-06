El coviléxico

Les atribuyen, y la inglesa ‘The Economist’ lo recoge, a las fallas del Gobierno mexicano que hoy Latinoamérica sea el centro mundial de la pandemia. Allí están ocupadas más del 90 % de las camas hospitalarias; y el número de muertos registrados se había triplicado a 660 en la primera mitad de junio.

Amlo, el presidente López Obrador, siguió abrazando niños en la calle como si nada. Invita a las familias a departir a los “restoranes”. Y sus cifras del contagio no son confiables. En el interior del propio gobierno se contradicen. Al punto de que, en burla, le sacaron el siguiente cuadrito: ‘Parte diario del Gobierno mexicano del covid-19’. Muertos: -139. Resucitados: 1.635. Haciéndose los muertos: 3.502. Muertos por confirmar: 7.734. Muertos que no tenemos claros: 7.843. Contagiados: uno, o quizá dos como mucho. Curados: muchísimos.



Brasil no se queda atrás. Su presidente, Bolsonaro, sigue considerándolo una simple gripa, y apeló el fallo de un juez que lo obliga a usar barbijo (tapabocas) en lugares públicos. En Nicaragua, Ortega ni se ha dado por enterado de que hay una pandemia. A Maduro ya ni le preguntamos. El problema es que esto tiene una solución global y, por más esfuerzos que haga Colombia, nuestra solución no será aislada.



Además, estamos cansados, deprimidos, desesperados y desesperanzados con este prolongado encierro, y desarrollando fastidio ante ciertas palabras y expresiones acuñadas en medio del coronavirus y que han pasado a sonar como irritantes frases de cajón.



La campeona: ‘reinventarse’. En lo que a mí respecta, yo me siento inventada hace muchos años, y no pienso en transformarme en alguien que no soy por la pandemia. Le sigue muy de cerca la palabrita ‘resiliencia’, que cuando comenzaron a usarla los sicólogos sonaba bonita y optimista, porque resume la capacidad que tenemos de superar cosas traumáticas que nos pasan. Pero mejor que resiliente suena resistencia, fortaleza, ajustabilidad, calma. Con resiliencia no voy a evitar el contagio. Y menos me puedo permitir el lujo de salir por ahí como una loca gritando: ‘¡soy resiliente! Soy resiliente’, porque sugeriría desequilibrio en mi salud mental. La mejor definición de resiliencia es tener que mamarse todo. ¿No es más sincera esa exclamación?



Me cae gordísimo el término ‘kits’ del covid, porque me huele a chanchullo. Hay otras expresiones como ‘empoderamiento’ o ‘concientización’, que siempre dan paso a conceptos como ‘aplanamiento de la curva’, ‘pico epidemiológico’, ‘distanciamiento social’, ‘cuarentena obligatoria’ y ‘cerco infeccioso’. Tapabocas y respiradores, o respiraderos como los llama Daniel Ortega, quien seguramente no sabe ni lo que son, van empacados en la misma cajita de las gotículas, de los protocolos y de la reapertura inteligente, y de esta nueva palabrita, ‘bioseguridad’, a la que le sobra el ‘bio’. Seguridad es seguridad. El ‘modelo de alternancia’ en los colegios es un término nuevo que simplemente indica que no todos los estudiantes irán el mismo día al colegio. ¿Más fácil, o no? ‘Abuelitos’ tiene capítulo aparte. Va inmediatamente ligada a la detestable palabra ‘comorbilidad’, que nos recuerda a los adultos que nosotros no somos solos, sino que cargamos afecciones fruto del desgaste natural de la vida que podrían matarnos si nos llegamos a contagiar. Colóquese el tapabocas sonaría mejor así: póngase la máscara. ¿Y qué tal la ‘aperturación de la economía’? ¿Eso antes no se llamaba sencillamente abrir? También se han acuñado apodos como el de ‘municipios covid’ y ‘no covid’, sin que sea estrictamente cierto que los primeros existen, y hay confianzudos que hablan familiarmente del ‘corona’ o ‘la covid’, como si fuera su amigo de toda la vida. Para no mencionar expresiones que nos tienen tan cansados, como las de que nada volverá a ser igual, esto cambió, hay una nueva anormalidad, tenemos que sacar lo mejor de nosotros, ‘webinar’, por no decir ‘güevinar’.



Hay expresiones más sofisticadas, como voy a ‘zoomiar’, ‘cuarenépocas’, ‘coronapocalipsis’, ‘ansiedad viral’, ‘cuarenbrillo’, que es el sudorcito que muestran en sus caras los participantes luego de una larga reunión por Zoom. Está esta expresión en inglés, ‘smizing’, cuya traducción no encontré, pero es algo así como sonreír con los ojos, porque ahora con la boca no se puede. También está la categoría de los ‘coronairritables’, que son generalmente los que consideran que las autoridades que exageran con las medidas preventivas del coronavirus son unos ‘covidiotas’.



De todo lo anterior, a lo que sí me niego es a lavarme las manos con resiliencia. Prefiero con agua y jabón.



Entre tanto… Cuando superemos el coronavirus, nos espera una flagrante reforma tributaria.



MARÍA ISABEL RUEDA