El caso del ‘controller’ Pizano

Es imperioso que el Fiscal le pida a la Corte Suprema que acepte la figura de un fiscal ‘ad hoc’, que funcione por fuera del búnker de la Fiscalía, para que no se alegue el factor de la subordinación y recupere su credibilidad.

Por qué. La esencia de la primera conversación entre el entonces abogado Néstor Humberto Martínez y el ‘controller’ de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, revelada por ‘Noticias Uno’, podría tener una sencilla interpretación. A Jorge Pizano no le cuadraban los contratos del consorcio. Cansado de que no lo recibiera su jefe inmediato (Melo, de Corficolombiana, que o no lo tomaba en serio, o no quiso oír lo que tenía que contar), buscó entonces a su amigo Martínez para que entregara sus hallazgos directamente al dueño, Luis Carlos Sarmiento Angulo. En tal reunión, era aún imposible determinar que el desfase sería el origen de los sobornos de Odebrecht.



Pero luego hubo otras conversaciones, acerca del destino que estaban tomando las platas desviadas del consorcio, y que se han ido revelando en el curso de esta semana. Martínez habló con Pizano de la posibilidad de que Odebrecht hubiera estado cometiendo soborno, lavado de activos, falsedad, estafa, peculado... Aun allí, según las recientes reveladas grabaciones, Pizano insistía en que los cargos por ahora llegaban a abuso de confianza. Luego, mediante un contrato de transacción dirigido por Martínez, Odebrecht aceptó devolver una suma del dinero hurtado: 33.000 millones que le pagaron directamente al consorcio, lo cual permite creer que los socios de Odebrecht no sabían de esas irregularidades. Para algunos, esto fue un pacto de silencio. Para otros, una salida transaccional ante delicadas diferencias entre socios particulares.



A partir de allí, la Fiscalía pudo establecer concretamente que dineros de esos contratos habían sido desviados hacia sobornos y campañas presidenciales en Colombia, que pasaron de los 53.000 millones.



¿Por qué Pizano decidió grabar a su amigo? ¿Podría analizarse menos apasionadamente la grabación si no abundaran palabras de grueso calibre que, oídas o transcritas, distraen de lo verdaderamente esencial? ¿Se vería todo tan grave sin los muertos? Si Hércules Poirot, el famoso detective de Agatha Christie, fuera real, ya habría dilucidado el misterio del cianuro. Por desgracia, la vida real es más complicada, y esta es una terrible tragedia familiar que nos tiene profundamente dolidos.



El principal testigo contra Odebrecht hoy no solo está muerto, sino que al final de su vida compartió que se sentía amenazado por personas “más poderosas” que el propio Fiscal, según reconstrucción de memoria de un asesor de Petro.



Ni corto ni perezoso, Petro corrió a montar con esa información una puesta en escena en el programa de Vicky Dávila. En un comunicado, la familia de los Pizano lo rechazó gallardamente. Petro, abusando del cadáver de Jorge Enrique, deslizó el equívoco de que tenía los méritos para haber sido el depositario de su testamento. Algo imposible, porque tengo mensajes hablados de Pizano en los que culpa a Petro del fracaso del proyecto Tunjuelo-Canoas, que lo torturó hasta el final de sus días. Tuve una larga conversación con Pizano, una de tantas, antes de entrevistar a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez para este diario hace unos tres meses. Y lo que decía Pizano, a la altura de la fecha de esa reunión, era que muy posiblemente el socio para el cual trabajaba como ‘controller’ estaba siendo esquilmado. Se quejaba por falta de atención. Con Martínez analizaron toda suerte de teorías acerca del destino de ese dinero.



En la entrevista con Vicky, Petro llegó a afirmar que el único hombre “más poderoso” que el Fiscal era Luis Carlos Sarmiento; sinuosamente, aclaró después que no estaba acusándolo de haber matado a Pizano. Pero era exactamente lo que acababa de hacer.



En todo este esquema, ¿en dónde entra la campaña de Santos? ¿La actividad política debe tener límites a la hora de manifestarse reacciones temerarias, y hasta criminales, con el objetivo de acabar con una persona?



¿Estaremos los medios de comunicación contribuyendo a que a la justicia la rodee una gran presión basada en sentimientos de odio o animadversión, cuando fiscales y jueces deberían gozar de un ambiente de recogimiento y análisis para actuar con independencia? Por desgracia, multitudes vociferantes quieren poner en jaque la institucionalidad de este país, siendo el peor de ellos el señor Petro.



MARÍA ISABEL RUEDA