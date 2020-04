Duque sorprende

Esta semana dos cartas llamaron mi atención. Una centenaria, del expresidente Laureano Gómez a un amigo (que publica completa hoy EL TIEMPO) en la que describe a la Bogotá de 1918, por el contagio de la gripa española, como lo haríamos hoy por el coronavirus: “Hay de nuevo una nueva epidemia de gripa que tiene paralizada la vida; las oficinas casi todas cerradas, los colegios lo mismo, cerrados teatros y cines, por las calles no hay un alma de noche… El pánico ha ido creciendo. (…) Ya ves que cada año tenemos la visita de una calamidad pública. La de este año ha causado más víctimas que los temblores...”. Este invaluable testimonio histórico deja un mensaje: por esta ya pasamos, y de esta vamos a volver a salir.

La segunda carta es de un grupo convocado por el expresidente Andrés Pastrana, firmada, entre otros, por varios exministros de Hacienda. Sus acertadas recomendaciones analizan la meta del “retorno a la normalidad gradual. (…) Pues no hay nada más falso y peligroso para nuestro futuro que ese supuesto dilema entre la vida y la economía”.



Las anteriores reflexiones me llevan a decir, con una visión optimista, que muchos antiduquistas criticarán que el manejo de esta crisis ha sido lo mejor que ha hecho el gobierno Duque, en todos los sentidos, con sus falencias y fallas. Sin histerias, sin politiquería, con prudencia y a tiempo. Falta el pico de la epidemia, que desde luego estirará las exigencias del examen. Pero a este Gobierno lo van a evaluar no solo por el número de muertes que deje una epidemia, sino mucho más por la capacidad del país para recuperarse económicamente. Apagar la economía fue facilísimo. Prenderla va a ser muy complejo y requerirá mucho tiempo.



Duque ha puesto a prueba su capacidad de estadista en la forma como está sopesando las sugerencias de los epidemiólogos, pero con sus oídos puestos en todo el país. En la gente común y en el empresariado, que alguna venia se merece, porque tampoco lo está haciendo tan mal.



La crítica que más me preocupa a la labor del Gobierno es que no son creíbles las cifras que maneja para la toma de estas decisiones, por la debilidad en el número y en la solidez de los resultados de las pruebas contra el virus. Pero la gente tendrá, más temprano que tarde, que ponerse a trabajar.



Antes de que ese día llegue, me ha sorprendido la velocidad con la que el Gobierno ha puesto en marcha programas sociales muy difíciles de focalizar. Soy de las que están descubriendo un Estado con un relativo grado de eficiencia que no le conocíamos.



Ahondaré en ello la semana entrante con una entrevista al director de Planeación, gran artífice de todo esto, Luis Alberto Rodríguez, apodado en los círculos económicos como ‘La Criatura’, por su juventud. Mientras tanto, cifras entregadas por otro gran protagonista de las cosas que nos están saliendo bien, el secretario administrativo de la Presidencia, Diego Molano, indican lo siguiente.



De 23 billones hasta ahora presupuestados para la crisis, 15 están actualmente en ejecución, en dos frentes: salud, desde luego, y lo social, que, por la crisis económica, también cobra vidas.



A salud están yendo –y todo es poquito, como comprenderán– 6,7 billones en salas de urgencia, respiradores, dotación, etc. A los programas ya existentes como Familias en Acción se les están haciendo giros extraordinarios. Al 1’700.000 adultos mayores no pensionados se les hizo un giro de 240.000 que incluye un pago extra de 80.000 pesos. La devolución del IVA, que arrancaría en mayo, ya comenzó: 75.000 por familia. A los casi 1’700.000 hogares afiliados a centros comunitarios del ICBF se les está llevando un paquete alimentario a casa. Mediante la Unidad de Gestión de Riesgo, esta semana se comenzaron a repartir 170.000 mercados para mayores de 70 años no afiliados a ningún programa social. Pero quiero detenerme en el programa de Ingreso Solidario montado por Planeación Nacional, ¡en escasos 12 días!, muy criticado en redes no por lo que ha logrado, sino porque, como es inevitable con las bases de datos y en un país con una bancarización tan baja, hay cédulas que han resultado chimbas y hasta ahora se están depurando. Cruzando datos del Sisbén con cuentas de ahorro y datos de compañías celulares, se les ha girado a 1’194.600 familias, de los 3 millones más vulnerables, 160.000 pesos para sus necesidades más apremiantes.



Es cierto. Ni hasta aquí cumplimos ni hasta aquí llegamos.



Sabemos que falta lo peor. Pero eso no debe impedir reconocerles al gobierno Duque y a buena parte de su equipo un esfuerzo descomunal por no dejar que la peste nos devaste.



Entre tanto… Al que no le guste este análisis y quiera sentirse más pesimista, está en todo su derecho.



MARÍA ISABEL RUEDA