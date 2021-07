Del bloqueo al ‘corte de ruta’

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era completamente previsible. La CIDH está hecha para vigilar el comportamiento de los Estados. Era de esperarse que en su visita al país clavara más al Estado colombiano que a los vándalos.

La respuesta del presidente Duque de que “nadie pude recomendarle a un país tolerar la criminalidad” me pareció un poco exagerada, para ser sincera. Y la rapidez con la que la alcaldesa Claudia López salió a prometer que Bogotá sería el primer laboratorio de la CICR, bastante obsecuente.



Echando mano de un eufemismo, la Comisión reconoce que “la protesta social puede manifestarse de muy diversas formas como cortes de ruta (suave apodo de los bloqueos), cacerolazos y vigilias”. Pero dice que no todos los “cortes de ruta” ocurren en la misma forma o tienen características equivalentes. No se puede comparar el bloqueo de semanas en las afueras del puerto de Buenaventura, por donde pasa el 35 por ciento de la carga nacional, con una manifestación de un par de horas al frente de la Javeriana, en la carrera séptima de Bogotá.



Entendiblemente, a algunos fastidiará que la Comisión llame a lo de Buenaventura, o a lo de Cali, o a lo de Bogotá, “cortes de ruta”, siendo un poquito más graves que una fiesta con tambores callejeros de protesta. Nos recuerda que apenas hasta hace poco, las Farc llamaban “retenciones” a los secuestros. Por lo demás, muchas de las observaciones de la CIDH ya están contenidas en nuestras leyes penales. Y sobre el uso de la fuerza: ¿cuándo, según la Comisión, un “corte de ruta” da para ello y cuándo no?



Que su uso es legítimo, lo reconoce la CIDH en un documento anterior, simpáticamente apodado (sobra explicación) ‘El manual del vándalo’, pero cuyo título original es ‘Protesta y Derechos Humanos’. Concretamente en el numeral 82, dice: “La Comisión reconoce que los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas –incluidos los manifestantes– y mantener el orden público. ¿Fue este deber el que desconoció, por ejemplo, el alcalde de Cali? “El accionar violento de manifestantes o de terceros que pongan en riesgo cierto la vida o integridad física de personas que participen o no en la protesta obliga al Estado a realizar las acciones proporcionadas para prevenir y evitar estos hechos, limitando el derecho a la protesta de los autores de los hechos de violencia”. Más claro no canta un gallo.



Y suena a asunto de lógica que la fuerza que se use deba ser “proporcional, necesaria e idónea”. No todos los “cortes de ruta” o bloqueos son iguales: sus actores son distintos, así como sus peticiones y sus efectos sobre terceros. Y resalta la CIDH como especialmente graves los “cortes de ruta” que comprometan, como está escrito en nuestro Código Penal, el derecho a la vida, a los alimentos, a la salud y al agua potable. Aunque advierte en su informe sobre Colombia que “el Estado debe tolerar cierto grado de perturbación de la vida cotidiana como el tráfico y las actividades de comercio, de acuerdo con cada modalidad de protesta, a fin de no privar de su esencia el derecho de reunión pacífica. (...) Aun así, el Estado debe facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles y el uso de la fuerza como último recurso”.



En términos sencillos, es deber del Estado garantizar el derecho a la protesta, pero también brindar condiciones para el ejercicio de derechos de terceros que no participan. Conclusión: la protesta NO es un derecho absoluto y excepcionalmente admite restricciones.



Con lo anterior no es difícil ponerse de acuerdo. Un paro que no se note no sirve, así los paganinis seamos los que no paramos en estos meses. Pero en lugar de condenar el informe, aprovechémoslo. En ninguna parte acusa a Colombia de ser un violador sistemático de derechos humanos; admite que así como hay víctimas entre los manifestantes, también entre agentes del Estado y terceros; reconoce que en las protestas ha habido infiltraciones de grupos violentos y vandálicos; y se queja, en lo que tiene razón, de que hay inconsistencias en las cifras que manejan las distintas entidades del Estado entre ellas y con la sociedad civil, lo cual dificulta el diagnóstico.



Si no nos hubiéramos demorado tanto en permitir la visita de la CIDH al país, este informe carecería de tanto misterio, que le dio un tinte de denuncia. Con un esfuerzo podríamos mejorar algunos de los estándares que se nos recomiendan.



Por lo menos, la CIDH nos deja una nueva forma de excusarnos por llegar tarde a una cita. “Es que me cogió un corte de ruta...”.



Entre tanto... Tan es posible que los exmilitares colombianos hubieran viajado contratados para matar al presidente de Haití, como para protegerlo...



MARÍA ISABEL RUEDA