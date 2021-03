De presidentes traviesos y sus primeras damas

Me ha producido gran mortificación, por lo que conozco de la bonhomía, talento, honestidad intelectual y hasta de la ingenuidad del historiador Enrique Serrano, actual director del Archivo Histórico, que haya terminado metido, quién sabe a qué horas, en un lío de faldas.

Antes de que me malinterpreten: su lío de faldas no tiene que ver con mujer distinta a su pareja. Sino con una operación literaria que consistiría en escribir unas memorias sobre la vida de primeras damas colombianas, que terminó convertida en saperoco.



No se sabe bien quién tuvo la idea original. Si la primera dama, María Juliana Ruiz, o Serrano. Pero el lío radica en que alcanzaron a intercambiarse unos chats en los que se referían al proyecto como una biografía de María Juliana, que tendría un costo de 50 millones de pesos, suma por cierto bastante alejada de los billones que vimos bailar, por ejemplo, en Reficar. Hoy no sabemos si el proyecto se hundió, o si será un libro o varios, acerca de unas pocas damas o de muchas.



Ojalá se haga lo que entendemos que planean: biografías sobre primeras damas colombianas y sus labores sociales. María Juliana, por sobradas virtudes que tiene como mujer, madre, profesional y primera dama, no cometería el error de hacerse escribir una autobiografía de chirriante cursilería.



Pero una reseña sobre primeras damas colombianas es una idea original e interesante. Y hasta se podría mejorar considerablemente si su editor se anima y le aporta algo de aquellas ‘petites histoires’ de la picaresca palaciega. Pedacitos de secretos de Estado que ellas conocieron por sus privilegiadas posiciones.



Hablo de datos picantes, como, por ejemplo, cuál fue el presidente en ejercicio que le rompió un día a un reportero de EL TIEMPO su cámara, por retratarlo saliendo de un sitio de dudosa reputación. O cómo fue que un designado a la Presidencia terminó casándose con la primera dama de su jefe, el Presidente, en enlace digno y feliz. O las peripecias de dos expresidentes que no teminaron gobernando con su primeras, sino con sus segundas damas. O quién era el que se ponía peluca para encontrarse con su diva. O la historia de una ambulancia que, con frecuencia, hacía el recorrido entre el Palacio de Nariño y un conocido hotel del norte de Bogotá, sin que nunca fuera claro quién era el enfermo o la enfermera. Se ha hablado también de la existencia de ciertos búnkeres bien acondicionados.



Hubo primeras damas de presidentes muy zanahorios, y otras que no tuvieron más remedio que aconductarlos, prohibiéndoles la entrada a los palacios del galanteo. A alguno le inventaron romance con una hermosa funcionaria de Bogotá. Otro más salió de la Presidencia por el clóset. Se habla de uno que con frecuencia culminaba la jornada laboral del día en el avión presidencial, y se bañaba en las instalaciones del aeropuerto de Catam, para llegar madrugado, de gota en la oreja, a los consejos de ministros, dando ejemplo de puntualidad.



Mitos o realidades, muchas de estas mujeres amanecieron el primer día en sus lechos de primera dama pensando cómo serían los próximos cuatro años del gobierno de sus maridos. Y si su papel era el de construir causas sociales, o, como carecen de cargo, más bien tratar de estorbar lo menos, simplemente complementando discretamente a su marido, el Presidente.



Las hemos tenido de todos los modelos. Y, a veces, las que menos se notan han resultado las más sólidas y trascendentes.



Pero a María Juliana Ruiz la han juzgado con la lupa de la banalidad y de la malicia. Llegó a Palacio precedida de la fama bien merecida de mujer trabajadora y discreta. Pero algunos incidentes la han sacado de su zona de confort. Al principio le criticaron que durante la posesión de su marido fuera una edecán, y no ella, quien sostuviera el paraguas. El segundo incidente fue el del ‘vestido ponqué’ que algún pésimo asesor le sugirió en su primer viaje a EE. UU. Más allá de ser un vestido feo, no pasó nada grave. El tercero ocurrió con un viaje en avión oficial al parque Panaca, al que ella aprovechó sin malicia para colar a unos pequeños amigos de sus hijos, porque alguno estaba de cumpleaños.



Ahora la acusan de estar lagarteándose una autobiografía en el Archivo Nacional. Me niego a creerlo. De parte de ella sería una estruendosa simpleza que le es ajena a su personalidad. Y de parte de Enrique Serrano, que podría estar en cualquier otro lado distinto del Archivo Nacional, gozando de su prestigio intelectual y académico, tampoco lo creo posible, porque no cabe en su lista de pensador, que ha hecho de nuestro pasado y presente su tema principal de reflexión.



Entre tanto… De mi boca no saldrá jamás quién es quién.



MARÍA ISABEL RUEDA