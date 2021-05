De nuevo somos parias

Hay que reconocerlo con dolor: hace mucho tiempo que la imagen de Colombia en el exterior no era la de un país paria. Mientras la habilidad y los entronques del gobierno Santos en el mundo internacional lograron la hazaña de que el acuerdo de paz con las Farc se ganara primero por fuera del país que por dentro, la guerra civil que está viviendo hoy Colombia la estamos perdiendo primero por fuera que por dentro. Eso, gracias a la lógica difundida por la izquierda sobre un país en el que no se puede protestar pacíficamente, porque la historia vendida es que aquí se gobierna bajo la égida de la violación oficial y sistemática de los derechos humanos.

Esa imagen viene alimentada por los periódicos más prestigiosos del mundo, como ‘El País’ de España o ‘The New York Times’, con galerías de fotos de manifestantes que han perdido un ojo en las protestas bajo títulos como: ‘Ese es el precio de protestar en Colombia’. O ‘Así le responde la policía colombiana a la protesta social pacífica’. O ‘Videos muestran las formas mortíferas como la policía calma las protestas’.



La pura verdad es que todo lo que nos está pasando es consecuencia de un gobierno que no ha tenido Cancillería. El siempre recordado Carlos Holmes Trujillo siempre tuvo que estar en la cartera del Interior, no en la de Relaciones Exteriores. Luego vino doña Claudia Blum, con un desastre de gestión que terminó de aislarnos del mundo, ella dominada internamente por una segunda funcionaria a cargo, doña Adriana Mejía, que ha resuelto manejar la Cancillería como si fuera un asunto personal. Ningún embajador puede dar una declaración ni aceptar una dignidad internacional, así le convenga a Colombia, sin su permiso. Me pasó con el embajador ante la ONU Guillermo Fernández, quien tenía que pedirle permiso a esta funcionaria de segundo nivel para concederme una entrevista sobre cómo se percibía en ese organismo el altruista gesto del presidente Duque frente a los inmigrantes venezolanos, por lo que fue aplaudido en el mundo.



La presencia de la doctora Blum no hizo sino agravar un gran hueco en la Cancillería. ¿En qué vamos, por ejemplo, con Venezuela? En que nos pusimos al frente de la campaña mundial de tumbar a Maduro con un concierto. Fue el oso total. EE. UU., que contaba con nosotros en esa batalla, hoy está abriendo caminos directos para el diálogo con el régimen de Maduro. Y más inverosímil, ¿en qué anda Juan Guaidó, promovido por Colombia como presidente interino? En lo mismo. Nos quedamos solos tumbando a Maduro. El único país que no puede tener conflicto con Venezuela es Colombia, porque por su vecindad es a la vez el único al que puede alcanzar su armamento. Y hoy somos sus peores enemigos (y ellos los nuestros), sin que haya habido un solo gesto de pragmatismo diplomático para remediar la situación. Los países sin relaciones diplomáticas entre sí casi siempre conservan por lo menos las consulares y hasta las comerciales. Con Venezuela, nada. Santos hizo mucho populismo peleando con Chávez durante la campaña. Pero de manera pragmática, su tono cambió cuando comenzó a gobernar, cuando Chávez se volvió su “mejor amigo”.



Con Cuba: la isla no se caracteriza por ser buena amiga, pero es peor enemiga. Es mejor tener la manera de reclamarle algo que no podamos pedirle nada. Ley Pambelé. Pero aún peor: ¿tiene algún sentido que, mientras el Gobierno colombiano apercolla al cubano para que nos entreguen a los líderes del Eln, Uribe esté negociando a espaldas de Ceballos para volverlos desmovilizables?



Con EE. UU., la equivocación de la forma como manejamos las elecciones gringas, a esta hora, no se ha podido remediar. Por lo menos tenemos a la vicepresidenta-canciller Marta Lucía Ramírez poniendo la cara que nunca puso la doctora Blum. Los presidentes Biden y Duque siguen sin hablar por teléfono. Pero Marta Lucía logró lucirse, aunque fueran unos segundos, en la compañía del secretario de Estado, Antony Blinken, lo cual, frente a una falta de agenda no planeada en una visita prácticamente de urgencia, le sirve muchísimo al país. El embajador Pacho Santos, injustamente, fue acusado de haberse parcializado. Pero que no sea verdad no quiere decir que Pacho no haya entrado a la lista negra. Se hace inminente su relevo y ojalá pudiera ser el reemplazo de Mauricio Vargas como columnista de EL TIEMPO, después de que tan acertadamente Vargas fue nombrado embajador en Francia, donde sus excepcionales dotes de expositor y su pesada hoja de vida como historiador y periodista probablemente nos servirán para aliviar nuestra mala fama en ese país.



Entre tanto... ¡Y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que venga cuanto antes! Bienvenida a que descubra si aquí está pasando algo que ya no sepamos.



MARÍA ISABEL RUEDA