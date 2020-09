Condenada nación

Las cosas malas pasan cuando los buenos no hacen nada. Esta es la descripción que más se acerca a nuestro ciclo violento de 50 años en Colombia, y que hoy a los colombianos nos tiene atrapados en una espiral de condenas judiciales contra la nación. En la cual los que jamás pensamos quedar atrapados en ella ahora somos condenados como responsables de las barbaridades de los grupos violentos. Y a pagar.



Es decir: ¿qué tiene que ver un socio del club El Nogal con el carro bomba que acabó con la vida de 39 personas y 138 heridos en el 2003? ¿Merecen alguna indemnización pecuniaria por lo que allí ocurrió?

El Consejo de Estado dijo inicialmente que sí. Que porque hubo “falla en el servicio, riesgo excepcional y daño especial”.



Eso requería que el acto violento necesariamente debía estar dirigido a blanco (¿?), individuo o institución representativa del Estado, fuera instalación militar –que El Nogal no era– o policial –que tampoco era– o establecimiento público –que tampoco era–. Pero, desconociendo sus precedentes jurídicos, el Consejo de Estado había fallado en desconocimiento de procedimientos jurídicos. Y condenó a la nación por el carro bomba de El Nogal. Es decir, el Estado, la Nación, nosotros, usted, él, ellos y yo, hasta nuestros hijos, responsables por el carro bomba en El Nogal.



A buena hora una ponencia acogida por unanimidad del saliente magistrado de la Corte, Luis Guilllermo Guerrero, corrigió eso. El Nogal era una entidad eminentemente privada. ¿Es posible decir que no había margen de duda sobre un posible atentado? Determinó la Corte que no. Que no había manera de determinar circunstancias de tiempo, modo y lugar de ese atentado. No puede ser que el argumento de que organizar eventos institucionales del Gobierno arriesgaba a la población civil. Mi apartamento donde vivo es privado. ¿Si un día invito a un general a almorzar o tomar un café, y le hacen un atentado, el edificio puede reclamarles a todos los colombianos la presencia de mi invitado?



Que Marta Lucía Ramírez como ciudadana, socia y ministra de Defensa pernoctara en el club El Nogal no puede ser una razón para asegurar que puso la población civil en riesgo. Esa es una idea patológica. Nadie está obligado a lo imposible. El Estado colombiano no puede ser condenado como cómplice de El Nogal, así como EE. UU. tampoco lo es de las Torres Gemelas.



Por fortuna, la Corte Constitucional, por unanimidad, tumbó el fallo del Consejo de Estado y argumentó que incurrió en un desconocimiento de sus precedentes jurídicos. ¿Era para el Consejo de Estado cierto que “no dejaron margen de duda” para el atentado? ¿Podría determinar El Nogal circunstancias de tiempo, modo y lugar del atentado, como la ‘colada’ de un profesor de ‘squash’ con fines terroristas?



Ahí íbamos. En que, según la Corte Constitucional, la nación no tenía culpa de ese atentado. Cuando salió el otro fallo, también por conducto del Consejo de Estado.



Humberto Grueso Estupiñán (q. e. p. d.) era un niñito de 11 años que hacía mandados para su pueblo, el Charco, Nariño. El Consejo de Estado también condenó a la nación (ustedes, ellos, nosotros) porque sencillamente los agentes de policía del municipio tenían indicios de un posible atentado en la estación, y jamás imaginaron que con la crueldad de las Farc les enviaran un ‘niño bomba’. En segunda instancia, el Consejo de Estado declaró la responsabilidad de la nación por ser el niño víctima de una acción demencial de un grupo armado. “4:30 p. m., mijo, lleve este paquete a la estación”. Y por el accionar de un celular, ¡bum! 25 de marzo del 2010. Todo porque, según el C. de E., la estación no tomó medidas preventivas concretas, que solo aparecieron después del atentado. Según la magistrada Marta Nubia Velásquez, “el atentado era previsible, pero la forma como ocurrió”, no. Pero como la bomba estaba dirigida contra una estación… “se rompió el principio de la igualdad ante las cargas públicas”.



Yo sí quisiera que a la familia del niño Humberto Grueso la protegieran, la indemnizaran, la cuidaran, la pusieran en un altar de los mártires.



Pero eso no significa que cada víctima que las Farc tengan que indemnizar nos la pasen a los ciudadanos de Colombia, como si aquí no existiese un victimario.



Entre tanto… Si fue cierta la reunión entre el expresidente Santos, Timochenko, Cepeda y Cristo para exigirles a las Farc que reconocieran la responsabilidad con el reclutamiento de niños, bien hubieran podido comenzar por la atrocidad del niño bomba.



MARÍA ISABEL RUEDA