Comparaciones que honran

Se los juro. Llevo una semana pensando cómo no hacer la columna de hoy acerca del coronavirus. Fracasé. Heme nuevamente con ustedes, tratando un tema apasionante: el coronavirus. Y, la verdad, alguito de alivio producen las noticias de que en países mucho más ricos y desarrollados que nosotros, como Inglaterra y EE. UU., apenas se están ordenando con carácter obligatorio medidas como usar tapabocas en el metro, que aquí previsiblemente ya habíamos ordenado. Nos llevan solo una ventajita: allá sí hay metro.



¿Cuáles son los presidentes campeones en la lentitud de reaccionar ante la pandemia?

Después de estar desaparecido por más de un mes, resucitó el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, sin que el país sepa aún cómo combatirá el coronavirus, distinto de las recomendaciones religiosas de su esposa, Rosario Murillo. Dice que todo es culpa del coronavirus. Sin embargo, allá solo se registra una muerte. Alabado sea el Señor. Daniel Ortega asegura que tiene unas magníficas ucis dotadas con modernos respiraderos (sic), y que está inaugurando puentes, lo que demuestra que ese país va muy bien.



Ortega pertenece al mismo club de Amlo, Andrés Manuel López Obrador, de México, en cuyo país no hay coronavirus, sino “neumonías atípicas”, que es de lo que hoy se muere la gente en regímenes dictatoriales. Sigue saliendo a las calles a besar niños y abuelos, sobra decir que sin tapabocas, y las restricciones de movilidad aérea no existen. Porque, según él, los orígenes ancestrales de los mexicanos los protegen contra esta plaga. Y en Brasil, Bolsonaro, que acaba de botar al ministro de Salud porque era demasiado partidario del confinamiento. Algo parecido a lo que en cualquier momento puede pasar en EE. UU., donde el hombre más confiable de la salud, director nacional del Instituto de Alergias e Infecciones, Anthony Fauci, se acuesta todos los días con la sensación de que ese fue su último día de trabajo con el gobierno Trump, si es que antes no se infecta. Donald Trump comenzó diciendo el 22 de enero: “Lo tenemos todo bajo control. Es solo una persona que viene infectada de China. Todo estará bien”. El 2 de febrero: “Cerramos los vuelos de China”. El 24 de febrero: “El coronavirus lo tenemos controlado... la Bolsa de Valores empieza a verse muy bien”. El 25 de febrero: “Es un problema que va a ir desapareciendo... Lo han estudiado. Saben mucho sobre él. De hecho, estamos muy cerca de una vacuna”. El 26 de febrero: “Estamos en contagios para abajo, no para arriba”. 27 de febrero: “Un día será como un milagro, esto desaparecerá”. 2 de marzo: “Si ustedes toman una vacuna fuerte contra la gripa, ¿no creen que eso podría tener un gran impacto en el ‘corona’? Están pasando muchas cosas muy excitantes y muy rápidamente”. 4 de marzo: “Si tuviéramos miles o cientos de miles de personas que se mejoren por sentarse por ahí, o por ir a trabajar, se pondrían mejor” (parece concepto del senador Roy Barreras). 5 de marzo: “EE. UU. solo tiene conocimiento de 129 casos y de 11 muertes. ¡Trabajamos para mantener estos números tan bajos como podamos!”. (Nota: un mes y diez días después, EE. UU. confirma que llega a los 32.000 muertos). 6 de marzo: “Muchos médicos me preguntan: ¿cómo es que usted sabe tanto sobre esto? Tal vez yo tenga una habilidad natural. Debí hacer esto en lugar de lanzarme a presidente”. 10 de marzo: “Nuestro equipo de coronavirus está haciendo un gran trabajo. ¡Incluso, los gobernadores demócratas han ayudado mucho! 11 de marzo: “Estoy preparado para usar el poder total del gobierno federal para enfrentar el reto del coronavirus”. 14 de marzo: “A este punto (…), solo hemos tenido 40 muertes relacionadas con coronavirus. Si hubiéramos abierto las fronteras, ese número sería mayor. Hoy estoy declarando una emergencia nacional. Dos palabras muy grandes. Pero no llevaré la responsabilidad porque, dado un escenario de circunstancias, de reglas, de regulaciones, eso no estaba diseñado para este evento, con los números de los que hablamos ahora”.



Ah, y falta un personajón: el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien ha anunciado que matará a todos los que violen la cuarentena. No ha impresionado tanto, porque Duterte mata al que quiera por cualquier motivo. Simplemente amplió el menú.



Por lo pronto, Colombia lleva la delantera en medidas preventivas. Hay que abastecernos de tapabocas, de desinfectantes, de respiraderos (sic) como los de Ortega, de pruebas, pero tenemos una ventaja frente al coronavirus: no hemos sido los primeros, pero tampoco, ni más faltaba, los últimos.



Entre tanto... A pedir domicilios para ayudarle a la gente.



MARÍA ISABEL RUEDA