¿Cómo van los candidatos?

A menos de dos meses de la primera vuelta presidencial, las últimas encuestas han coincidido en que ya hay dos posibles ganadores que pasarían a segunda vuelta. El resto del pelotón viene muy rezagado, aunque con una curiosidad: varios de los que poco probablemente pasarán a segunda vuelta parecen capaces de darle a Petro una pelea de las proporciones de la que le daría Fico. Pero el problema está precisamente ahí: en que no parecen tener el menor chance de pasar a segunda. El que está de tercero en las encuestas es Rodolfo Hernández, y aunque el ingeniero figura por encima de Fajardo, tampoco parece tener el pasaporte listo.

Es una lástima, por ejemplo, que aunque las propuestas de Enrique Gómez Martínez son bien interesantes, no sean tomadas en serio, porque su candidatura aún no existe. Ingrid, que sí existe, desde que aterrizó en Colombia como coordinadora del Centro Esperanza, anda avanzando en zigzag. Un día no es candidata y al otro, sí. Un día le gusta Sergio Fajardo y al otro, no. Un día sale escandalizada con las maquinarias tradicionales y corruptas, pero conversa con ellas en otros rincones políticos. Ya hasta le tienen el chiste de que qué bueno que ande hablando con Uribe, a ver si implosiona el uribismo, como hizo con el Centro Esperanza. En sus intervenciones, en las que se ve bien y es muy valiente, siempre hay una frase que incluye la palabra ‘maquinaria’. Se le volvió un monotema.



Mención aparte amerita Humberto de la Calle, que no es candidato, pero merecería haberlo sido por su importancia política, muy superior a la de muchos de los que están ahí. Pero resolvió, ante una “descasez de avales que hubimos”, entregársele a Ingrid, de quien recibió el aval de Oxígeno Verde, convirtiéndose en el único senador elegido en ese partido. Hoy es claro que Ingrid no es su candidata, sino Fajardo, y que el aval fue un favor. Cómo estará la cosa de tensa que ya la propia Ingrid le ha sugerido a De la Calle que si no le gusta lo que ella hace, como acercarse a Uribe, mejor sería que no se posesionara como senador con el nombre prestado de su partido.



Óscar Iván Zuluaga era un buen producto, probablemente habría sido un buen presidente, pero fue un secreto a voces que él no era la primera opción de Álvaro Uribe.



A Rodolfo Hernández lo mató su cercanía con el Papa. Al Vaticano se fue como candidato viable y regresó como candidato de burla. Desperdició su cuarto de hora.



¿Pero qué le pudo pasar a Sergio Fajardo, que aparentemente lo tenía todo? En primer lugar, que sufre del mismo síndrome de Ingrid Betancourt: que rechaza y por lo tanto espanta todo lo que huela a apoyo de los políticos tradicionales, sean corruptos o no. Da la sensación de estar quedándose muy solo. Allá le mandó Juan Manuel Santos a unos gringos exasesores publicitarios, que lo fueron también dizque del presidente Obama. Fajardo ha venido perdiendo su frescura y su novedad y desde que la gente cree que no va a ganar, también pierden interés sus propuestas. Incluso, su discurso sobre la educación, en lo que fue pionero, convirtiéndola en todo un programa de gobierno, comienza a aburrir. Su centro político no brilla. A Petro, en cambio, a donde se apostaba que terminaría aterrizando Santos, este ya le envió como avanzada a su exsecretario Alfonso Prada, en el pasado señalado por Gustavo Bolívar, la mancorna de Petro, de haberse robado el Sena, para hoy terminar convertido en su compañero de armas. Y, a su vez, el propio Prada dijo en varias oportunidades que Petro fue tan mal alcalde que acabó con Bogotá. Ahora lo ayudará a ascender a la presidencia.



Lo que sigue siendo asombroso es el teflón de Petro. Sobrevive a chuspas llenas de plata, a la llegada de la peor chusma política a su campaña, a las maquinarias santistas, a las samperistas, a las de medio liberalismo. Estaba desesperado por acercarse al centro político para neutralizar su imagen de izquierda. Sin embargo, la llegada de Francia Márquez lo puso contra la pared, al ser más radical que él. Pero como el teflón de Petro aguanta todo, también aguantará a Francia.



El gran palo de estas elecciones es Fico Gutiérrez. En menos de un mes empató a Petro, después de estar por debajo del 5 % en las encuestas. Fico es un personaje bastante carismático, no hay duda. Si además es un estadista, no lo sabemos aún. Lo iremos descubriendo a medida que se acerca, en segunda vuelta, el foto ‘finish’ Fico-Petro.



Entre tanto… Lecciones de este recorrido electoral: uno, que el solo voto de opinión no alcanza para llegar. Y dos, que los que no participaron en las consultas están muertos, porque las consultas se convirtieron en la primera de tres vueltas; y al que no fue ocupando su silla lo mandaron a Sevilla.



