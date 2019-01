Cómo liquidar unos protocolos

Cuando explotó el carro bomba en la escuela de policía, 99,9 % de los colombianos apoyábamos al Gobierno. Luego de que Cuba pidió aplicar los protocolos, solo la mitad lo apoya en su idea de no cumplirlos. ¿Cuál de las dos mitades tendrá la razón?



Los que dicen que sí alegan compromiso del Estado colombiano en la negociación. Y que el simple cambio de gobierno no le permite al nuevo desconocer lo que había pactado el anterior en nombre del Estado. Y que con ello sería difícil que los garantes internacionales acepten ayudar de nuevo.

Los que son partidarios de no aplicarlos alegan que se hicieron a espaldas del país y no comprometen al Estado colombiano, porque fueron firmados por el gobierno de turno sin que hubiera intervenido el resto del Estado, como el Congreso y la Corte Constitucional. Los protocolos son documentos políticos en los cuales el gobierno de turno diseña y acepta unas condiciones que consisten en garantías recíprocas de protección.



Son una pieza reguladora del derecho de guerra o Derecho Internacional Humanitario. Un conjunto de disposiciones relativas a las justificaciones aceptables para participar en una guerra (‘ius ad bellum’) y de los límites aceptables para la conducta durante la guerra (‘ius in bello’ o derecho internacional humanitario).



El acto terrorista, como agresor que es de toda la especie humana, rompe todos los vínculos de juridicidad del autor frente al Estado al cual enfrenta. Sería una caricatura grotesca que el terrorista actúe bajo la protección del Estado, que espera para llevarlo sano y salvo a su guarida.



Pero, además, aquí los garantes de la mesa –Cuba y Noruega– solo han salido a pedir garantías para los del Eln, que es una de las partes, y no para la otra parte, que somos los colombianos, a quienes nos están masacrando con poderosos carros bomba en escuelas o con explosivos en centros comerciales o estaciones de policía mientras hay una mesa abierta en Cuba. ¿Los garantes son de una sola vía? ¿Las garantías no están hechas para que cuando cosas como estas ocurran no queden en la impunidad?



En ese sentido, les resultaron mal redactados los protocolos a sus autores. No solo no previeron que los posibles desacuerdos para levantar una mesa, que se dan en medio de actividades defensivas y ofensivas usuales en enfrentamientos entre ejércitos y fuerzas subversivas, pudieran escalar a una explosión terrorista con el saldo de 20 muertos. Sino que disponen, encima de todo, que Colombia queda jurídicamente obligada a ayudar a los jefes ‘elenos’ a escapar de la acción de la justicia, trayéndolos a Colombia y despejando militarmente el territorio 72 horas para que se escondan bien de nosotros mismos.



Pero esos protocolos tienen también la inverosímil cláusula de que si el Eln quiere, podrá hacer su parada más bien en Venezuela. ¿A quién se le ocurrió esta perla de enviarles nosotros mismos a las buenas a los ‘elenos’ a Maduro, cuando precisamente nuestra queja permanente es que allá los protegen en un santuario?



Cuba no nos los quiere entregar, pero tampoco se quiere quedar con ese encarte de guerrilleros con circulares rojas de Interpol. No es tampoco el mejor momento para que Maduro los reciba, en medio del golpe que intenta darle la oposición. Y Noruega, tan indulgente con las causas insurgentes siempre y cuando ocurran por fuera de su territorio, tampoco estará dispuesta a llevarse el encarte. Es decir, los jefes negociadores del Eln están entrando en un estatus de ‘irrecibibles’.



Porque, además, todo país de la ONU que ha condenado el acto terrorista ha pedido que sean llevados ante la justicia, lo cual no podrá suceder si no los podemos coger.



El precio de mantener abiertas las expectativas de paz, que hoy son remotas, evasivas y lejanísimas, no puede ser dejar que nos sigan masacrando. Los actos de terrorismo están por fuera de cualquier margen de regulación de las conductas entre las partes.



Sin duda alguna, el Gobierno de Colombia tiene con los suyos y con la comunidad la responsabilidad ética de perseguirlos militarmente y enjuiciarlos, y los protocolos no se pueden convertir en la disculpa de la impunidad.



Yo me alegro de que por lo menos a esta hora, los del Coce no sepan qué hacer ni a dónde coger, para que por lo menos así se vean obligados a dimensionar las consecuencias de su acto.



Gente que se comporta como ustedes ya no va cabiendo en este mundo.



Entre tanto... Vergonzosos los trinos de la directora del Centro Democrático contra Vicky Dávila.



MARÍA ISABEL RUEDA