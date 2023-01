Y la noche que llega

Como sucede con las reformas de este Gobierno, no conocemos el articulado de la de salud. Pero ya nos llenan de engaños. Dice el vocero de la reforma, el señor Pedro Santana (cuya relación con la ministra –como para que cumpla ese papel– no tenemos claro de dónde se deriva), que es mentira que las EPS van a desaparecer. Es verdad. La señora Corcho dice que es mentira que la salud de los colombianos vaya a quedar en manos de gobernadores y alcaldes. Es verdad. El propio presidente Petro dice que la reforma no implica que aquí va a haber más muertos sino más vivos. Hay altas posibilidades de que sea al revés.

Hoy invertimos en salud el 8 % del PIB. Crecer más allá es muy difícil. Estudios de Anif indican que con ese presupuesto es difícil lograr mayor eficiencia. Pero el Gobierno pretende implantar un sistema de atención primaria que sea el origen que irrigue la atención a salud desde las afecciones más sencillas hasta las más complicadas. Eso dependerá de la construcción de un centro de salud por cada 20.000 colombianos. Se calcula una infraestructura de 8 billones que, desde luego, no se construirá de la noche a la mañana. ¿Dónde están los especialistas para instalar en estos centros de salud, sobre todo en los más remotos? ¿Y quién va a vigilar semejante proceso, que territorialmente abrirá un enorme boquete para la corrupción? Hoy responden las EPS como aseguradoras, y si no lo hacen, están las tutelas ante los jueces. ¿Pero si no hay EPS, van a responder departamentos y municipios? ¡Si ni siquiera son capaces de organizar la alimentación de los niños en las escuelas, qué van a serlo con un sistema mil veces más complejo!

En cada centro de salud habrá un comité que decidirá a dónde se remite el paciente, de necesitarlo. Pero es bastante predecible que muy pronto estén abarrotados y que las listas de espera por un especialista en Colombia podrían volverse como las de Canadá y el Reino Unido, que son como de un año.

Esa población asignada territorialmente a un centro de salud no va a tener libertad de elección, que hoy está garantizada en el artículo 6 de la Ley Estatutaria de Salud. Su médico y su IPS serán los que ordene un comité. Pero ese tipo de cambios deberían concentrarse en lugares remotos de Colombia donde hay, es cierto, inequidad por problemas de acceso. En lugar de mejorar lo que falla, lo vamos a arrasar todo.

La Adres, una institución seria, es el banco de la salud que paga las cuentas. No es una aseguradora, pero si la convirtieran en eso, volveríamos al funesto sistema del Seguro Social, que se acabó por ineficiente y porque se lo robaron.

¿Hacia dónde vamos? A que la masa grande de hospitales privados tendrá menor demanda y financiamiento, incluso con tarifas reguladas, quién sabe si hasta por el propio Petro. Y esto se va a llenar de burocracia con “adresitas” regionales, comités, subcomités, como instancias de decisión. Y seguro que totalmente politizados: dicen popularmente que una gobernación se logra con dos senadores y dos contratistas. Es imposible no imaginar a los políticos peleándose por las Adres regionales y al Gobierno no soltándoles la plata para ganarse el apoyo de la política local.

Porque, no nos digamos mentiras, el corazón de la reforma Corcho es construir unas estructuras de poder a nivel territorial que garanticen la continuidad del sistema político petrista, aun después de Petro.

Todos sufriremos. Los pobres y la clase media terminarán arrumados en turnos en los centros de salud. Los pocos que pueden pagar un seguro médico privado verán aumentar sus pólizas por los servicios que cubren, que son pocos. La reforma tiene dizque un sistema de transición de dos años, en el que es probable que el puñado de EPS sólidas que quedan, o las quiebren o se cierren por falta de confianza y futuro.

¿Y quién asumirá en adelante el riesgo de la prestación de la salud, que hoy ellas gestionan? ¿El Estado? Para la mentalidad de Petro, los modelos de colaboración público-privada son perversos. Pero resulta que llegamos a implantarlos por allá en los 90 por los problemas de ineficacia y corrupción del Estado. Por eso, dispararles a las EPS tiene un propósito ideológico y político. Está más que comprobado que el Estado no puede hacerlo solo.

Enfrentamos el gran riesgo de que la salud en Colombia se pueda ir a pique incluso antes de que sea aprobada la reforma. Y hay conocedores en la materia, dentro del propio Gobierno, que ya le susurran al oído al Presidente que el activismo de la ministra Corcho podría terminar costando muchas vidas, antes de que incluso comience a funcionar un sistema de salud absolutamente experimental y arriesgado.

Por Dios, o por quien usted crea, presidente Petro. No exponga a Colombia a esta tragedia.

MARÍA ISABEL RUEDA

