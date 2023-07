¿Y cómo es él?

Es muy difícil saber en verdad cómo es Gustavo Petro. Qué hay detrás de sus obsesiones, sus dogmas y la escogencia de sus causas y de sus enemigos. Pues fue una grata sorpresa descubrir que en el último libro de Alejandro Gaviria, La explosión controlada (La encrucijada del líder que prometió el cambio), el exministro, de una manera respetuosa, sin rencores y sin venganzas, revela algunos de sus conceptos personales sobre lo que descubrió de la personalidad de Gustavo Petro. Mañana, en entrevista con EL TIEMPO que recomiendo, Gaviria responderá por qué dice cada una de las cosas que, resumidamente, enumero a continuación.

Dice Gaviria que en Petro no hay resquicios para lo posible, porque lo supera su pasión por lo imposible. Que como reformador de izquierda nunca abandonará la agitación ni la retórica activista y que sabe que necesita fundamentalmente una conexión popular. Que en declaraciones inconexas, nunca por medio de una reflexión sistemática, ha identificado los obstáculos del cambio en el enemigo interno, en la burocracia, en los poderes oligárquicos tradicionales, incluidos los partidos, en los medios de comunicación cooptados por intereses económicos y en la gente de su base que no siempre sale a respaldarlo.

Que Petro le tiene una aversión al sector privado; que rechaza la teoría de Adam Smith de que el bienestar colectivo puede ser compatible con el ánimo de lucro; que su hostilidad hacia el manejo de recursos públicos por el sector privado por su tendencia estatizante revela su mentalidad antiliberal. Que tiene una relación difícil con los pesos y contrapesos. Que concibe el cambio como una demolición. Que le fascinan los soliloquios. Que su papel de portavoz del fin del mundo se traduce con frecuencia en una mentalidad paranoide que lo lleva a la confrontación, a la pugnacidad permanente y a la negación del pluralismo. Que en una misma reunión puede pasar de la tolerancia liberal a la exasperación dogmática. Que es el dogmatismo lo que define políticamente a Petro. Y que la imagen preferida de sí mismo es la de un héroe romántico, dando peleas imposibles.

Finalmente Gaviria confiesa que su presencia en el Gobierno no fue compatible con la propensión a la suspicacia, al cuestionamiento inmediato del buen juicio y la integridad de los otros, que es costumbre del Presidente. ¿Entonces, por qué Alejandro Gaviria entró al gobierno Petro? Léanse la entrevista.

Mientras tanto, yo aporto un brochazo a la personalidad de Petro: que como todo buen populista, es muy mentiroso. En el discurso del 20 de julio le cogí varias. Para comenzar, la más delicada: que había terminado la confrontación entre la Fuerza Pública y la insurgencia. Mentira rampante porque de ese día hasta el fin de la semana pasada, las FF. MM. daban parte de 11 combates. Para no mencionar el asesinato de la niña de 4 años en La Plata, Huila, donde las Farc, como en otras partes del país, obligan a la población civil a exigir la salida del Ejército, para no obligarla a quedar en medio del fuego cruzado. ¿Sacando al Ejército del territorio es como Petro va a acabar con las confrontaciones?

Sobre la salida de Irene Vélez mintió, diciendo que ella sacrificó su cargo por su defensa de las fuentes de energías limpias, cuando todos sabemos que salió por la contratitis de su marido y por su tráfico de influencias.

Dijo que el Gobierno había vencido la inflación y que cerraría el año en los alrededores del 5 %. La revista Cambio hace un análisis impecable el 21 de julio de por qué ello es imposible: básicamente porque el acumulado del año ya va en el 6,15 %. Otra mentira.

El exministro Mauricio Cárdenas también enumera otras inexactitudes del discurso en su columna de EL TIEMPO: que Petro utiliza la muletilla de “premoderno” para calificar todo lo que cree que debería cambiar, cuando premoderno sería el estado de cosas en que quedaría el país si pasan varias de las propuestas de Petro. Que toda crítica contra él es ideológica o malitencionada. Que su reforma laboral no consulta la evidencia ni defiende el interés general, porque está guiada por dogmas y creencias, no por el conocimiento. Que su tesis de “empoderar” con más beneficios a los trabajadores formales para que ellos resuelvan el problema de los informales no es factible y que lo que hace es favorecer a los sindicatos y no al pueblo.

Finalmente, también le detecté al Presidente en su soliloquio del 20 de julio mentiras en sus sumas de la jornada laboral, que según él llegan a 60 horas semanales; y como parte de sus desvaríos, dos afirmaciones de este calibre: que la coca es producto del neoliberalismo; y una muy graciosa, que desde luego también es mentira: que las vacas y los toros de la finca del dirigente gremial José Félix Lafaurie comen mirando hacia arriba, como quien dice, al cielo.

Aquí hay muchas pistas, pero aún no sabemos cómo es él...

MARÍA ISABEL RUEDA

(Lea todas las columnas de María Isabel Rueda en EL TIEMPO, aquí)