¿Y ahora qué hacemos?

Con la derrota de Fico Gutiérrez, muchos quedaron como yo: esperando que a estas alturas hubiera, en materia electoral, alguna definición. Por el contrario, estamos en semejante confusión.

A quienes definitivamente no votaremos por Petro, pues no nos queda más remedio que comenzar a considerar seriamente la posibilidad de que nuestro voto el 19 de junio sea por Rodolfo Hernández. No sin grandes reservas.



El primer temor que por lo menos a mí me asalta es el de que, una vez elegido, no sabemos para qué lado cogerá. Pues si Petro es un populista que le da miedo al establecimiento, Rodolfo es un demagogo autoritario que solamente por no ser Gustavo Petro tranquiliza al establecimiento. Porque no amenaza sus estructuras fundamentales de libertades ni el Estado de derecho. Propone algo así como echar a los mercaderes del templo, sin destruir la estructura del edificio. Difícil confiarse, sin embargo, en que esa sea una credencial para gobernar.



Muchas veces pienso en la frase de Alejandro Gaviria de que Colombia es un volcán en ebullición y que quien mejor puede garantizar una explosión controlada es Petro. Él y Rodolfo son candidatos antiestablecimiento. Pero Petro es, además, antisistema. Quiere dinamitar sus fundamentos. Lo contradictorio es que ha demostrado estar dispuesto a gobernar con lo peorcito del mismo. Ambos, Petro y Rodolfo, captaron la indignación del pueblo colombiano con su clase dirigente, pero Petro terminaría gobernando con su escoria. Por eso, de un dinamitador profesional, como es Gustavo Petro, no se puede esperar que haga la explosión controlada que quiere Alejandro Gaviria. Por el contrario, es más fácil que cause una erupción catastrófica, como el Vesubio.

Y me sorprende ahora ver, además, cómo un hombre de los quilates de Alejandro Gaviria, para no rendirse ante la evidencia de la radical vocación de Petro de arruinar los fundamentos, recurre a la falacia de cambiarles el signo al pensamiento y a las ofertas de su candidato, “interpretándolo”, para hacerlo decir lo contrario de lo que dijo. Ha salido ante los medios, por ejemplo, a decir que Petro no dijo que usará los ahorros de las pensiones privadas en gastos corrientes del Gobierno, o que llevará a la junta del Banco de la República a “gente de la calle” (seguramente sindicalistas), lo cual atentaría contra la valiosa independencia de la entidad. Pero resulta que los colombianos llevamos meses controvirtiendo, además de esas, otras muchas propuestas, cuyos alcances incendiarios o inciertos ahora el doctor Gaviria pretende apagar con manguera.



Rodolfo Hernández, gústele a uno o no, es el mayor terremoto político de la historia de Colombia. Sin parlamentarios, sin partidos, sin maquinarias, sin plata, sin giras, sin debates, sin medios de comunicación tradicionales (resulta hasta curioso que el más viejo de los candidatos haya resultado el más ágil manejando redes), el ingeniero logró derrotar todo lo que representaba el establecimiento político del pasado en Colombia. Incluyendo a Gustavo Petro, que toda una vida –desde que salió de la guerrilla– ha vivido del Estado y que ahora, en su tercera campaña presidencial, no se libra de ser parte muy vistosa de ese establecimiento político del pasado.

Pero, además, con una característica notable: Rodolfo Hernández es el candidato presidencial que más lejos ha llegado con menos compromisos en la historia. Tiene total libertad de acción. Por ahora, el único pacto conocido es con Ingrid Betancourt. Acepta adhesiones, pero no a cambio de sus programas.



A la vez, esa total libertad de acción del ingeniero puede resultar un salto al vacío. De sus planes de gobierno, las propuestas demagógicas que más gustan y que más le han llegado a la gente tienen que ver con la antirrobadera, pero por sí mismas no garantizan la solución de los demás problemas del país. Una meta de “cero impunidad” en Colombia es un canto a la bandera. Los políticos corruptos no se acabarán como si fueran una mala cosecha de papa. Colgar en la plaza de Bolívar gigantescos afiches con los parlamentarios que, según él, incurran en actos de corrupción o no estén dispuestos a apoyar sus propuestas en el Congreso se parece a los métodos del peor régimen totalitario. ¿Y cómo controlará que en cada municipio se cumpla con los “estándares mínimos de eficiencia administrativa”? ¿Quién fija ese mínimo? Y si no cumplen, ¿ordenará Hernández colgar de los árboles a alcaldes y gobernadores?

Pero, indudablemente, para una hazaña como la que está en camino de coronar Rodolfo (pues no solo hizo lo imposible: derrotar a Petro, sino derrotarlo en 15 días) se necesitaba un hombre, la mitad loco, y la mitad sabio.



Ya veremos cuál de estos dos rasgos de su personalidad termina imponiéndose si llega a la presidencia.

MARÍA ISABEL RUEDA

