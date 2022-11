¿Sí hay más presidente que gobierno?

La encuesta europea de GAD3, para ‘Noticias RCN’, resume los primeros cien días de este gobierno. De 0 a 10, el Presidente pasa raspando con un 6. De los ministros, el de Hacienda, José Antonio Ocampo, con 5,7, encabeza las pobretonas calificaciones del resto del gabinete. Solo un 34,2 % de los encuestados está muy satisfecho con la actual gestión gubernamental. Concluye con razón el director José Manuel Acevedo que, como le pasó en la alcaldía, a Petro le va mejor que a su gobierno. A él le aplauden el histrionismo, pero al gabinete le exigen resultados.

La encuesta también arroja que las mayorías no están de acuerdo con suspender exploraciones de petróleo, carbón y gas. Ni con arrasar con las EPS. Ni con liquidar el Esmad. Ni con indultar a los violentos de la primera línea. Muchos de esos anuncios han golpeado fuertemente la economía.

Este gabinete se puede clasificar en 3 categorías:

Los activistas. Son las ministras de izquierda radical, sin experiencia previa, fanáticas, que se dedican a eso: a ser activistas ideológicas, por encima de garantizar la viabilidad de los programas que proponen. Como la ministra Carolina Corcho, quien calienta motores para causar una debacle en el tema de salud; nos dará la bienvenida al 2023 con el final de las EPS.



Susana Muhamad, la minambiente, es una especie de eco-Ayatollah. La minminas, Irene Vélez, en tono infantil, se la pasa regañando a los periodistas y a las audiencias expertas ante las que explica cómo va a guillotinar el programa de hidrocarburos. También activista, pero inofensiva, es la mincultura, Patricia Ariza. De estas ministras activistas se alcanza a salvar por ahora un poco la mintrabajo, Gloria Inés Ramírez, con quien, de alguna manera, se logra razonar. Ojalá también durante la discusión del salario mínimo y de la reforma laboral que, a primera vista, está más enfocada en encarecer el trabajo formal que en formalizar el informal.

Los que se duermen. En esta categoría están los más veteranos del gabinete, como el ministro Ocampo, de Hacienda; Cecilia López, de Agricultura; Álvaro Leyva, en Cancillería, quienes a las 8 p. m., en los consejos de ministros, ya están dormidos. Lejos de mí descalificarlos por su edad, todo lo contrario: hay que reconocerles sus méritos, porque los años nos pesan a todos. Ocampo no necesita más razones para graduarse como el ministro más importante y trascendente del gabinete, aunque a veces le sale una intransigencia con los gremios que no lo manosean empanicados. La reforma tributaria nos va a reventar a muchísimos colombianos, pero si Petro usa bien sus recaudos y no los convierte en alimento de sus milicias políticas, la pobreza podría encontrar paliativo. La minagricultura, Cecilia López, ha sido idealista toda su vida, pero cuando puso los pies en la realidad, y perdonen la redundancia, se volvió realista. Es sincera en lo que busca y en lo que cree que puede hacer.



Por fortuna se dio cuenta de que las imprudencias en los anuncios, sobre todo las de sus colegas activistas, podrían desatar consecuencias, como las invasiones de tierras a granel. Y, por último, está el canciller Leyva. Un convencido de que, como ministro de Relaciones Exteriores, su misión es comandar la política de paz, cuando en este gobierno el tema tiene otros dueños. Mientras tanto, en materia de relaciones internacionales, es mucho lo que Colombia tiene por construir y que él está descuidando.

Los serios y menos serios. Mineducación, Alejandro Gaviria, debe estar muy incómodo en ese gabinete. Podría haber sido el consejero de Petro, para que no cayera en la trampa de la inexperiencia de sus ministros, pero, a menos que sea muy discreta, su influencia poco se ha notado. Me ha parecido una revelación el mincomercio, Germán Umaña, por moderado, competente y discreto. El minjusticia, Néstor Osuna, peca día de por medio por descriteriado. Su última faena es el intento de pasar una ley que obliga a que el contenido de ciertas noticias periodísticas quede sometido a la censura del Consejo de Política Criminal.



La de Vivienda, Catalina Velasco, sabe de su tema... Pero tiene fama de soberbia. Veremos qué logra. El mindefensa, Iván Velásquez, no tiene hoja de vida para su cargo. Él es un jurista de polémica trayectoria. Y está por verse si consolida los planes del Gobierno de pasarles una aplanadora a nuestras Fuerzas Militares y de Policía. El que ha resultado sorpresivo ha sido el “habladorcito” mintransporte, del que aún no se sabe si está metido en todo por lagarto, o por eficiente.

No queda mucho espacio más para describir al presidente Petro. Un pretendido constructor de tiempos nuevos, pero caótico en pensamiento y enigmático en comportamiento, que ha logrado crearse una imagen futurista pero que, aunque lo disimula muy bien, es muchísimo más un hombre del siglo pasado.

MARÍA ISABEL RUEDA

