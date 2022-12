¿Se podrá esperar dignidad de los Comunes?

Quienes creyeron que la JEP iba a sacrificar un poco de justicia, pero solo un poco, en aras de la paz, sí se la comieron entera. Seis años esperando a ver cuál será el grado del sacrificio y, a esta hora, el debate en los medios se ha vuelto medio absurdo: que si poner a los Comunes a colaborar con el desminado sirve para pagar sus sanciones, cuando desminar forma parte del paquete de verdad que ellos se comprometieron a entregar.

Vale la pena que repasemos los tres niveles de justicia que se pactaron en el Acuerdo. Porque hasta corremos el riesgo de que los congresistas que pasaron de la cama al calzón, es decir, de la trinchera a la curul, sigan ahí, tan campantes, después de que la JEP les dicte sus sentencias por crímenes de guerra y lesa humanidad.

Efectivamente, el acuerdo de La Habana contempla tres tipos de sanciones. La más benigna Sí incluye restricción de la libertad, aunque no en una cárcel. Puede ser en una finca, en un municipio, en un departamento, en un barrio. Y paralelamente incluye labores de trabajo comunitario, pero de ninguna manera es que lo segundo reemplace a lo primero. Eso, para los que hayan contado verdad y aceptado responsabilidad, antes de sus condenas. Esta se llama “sanción propia” de la JEP.

En el segundo nivel está la “sanción alternativa”, para cuando el reconocimiento de los hechos sea tardío. Aquí sí hay pena de cárcel, pero sus términos son más benignos que los que contempla la justicia ordinaria para iguales delitos.

Y en tercer lugar están las sanciones ordinarias, que incluyen cárcel cuando el implicado no reconoce los hechos, pero que mientras ante la JEP puede llegar a 20 años máximo, en la justicia ordinaria ascendería hasta a 40 o más.

En medio de esta variedad, la pregunta es cuál se les aplicará a los congresistas del partido Comunes. No encontré a nadie, ni amigo ni enemigo de ellos, que me pudiera reseñar un trabajo legislativo que no fuera de extrema pobreza intelectual, poca disciplina y casi nula investigación. Es a los únicos a los que se les permite leer sus intervenciones en el Congreso, que son dogmáticas, ideológicas, resentidas, fundamentalistas, aportan poco a los debates y pocas veces, para no decir ninguna, vienen sustentadas con cifras.

El asunto es que su sola presencia, que corona el máximo grado de impunidad, es una bofetada para el país y resulta éticamente insoportable.

Recientemente la Corte Constitucional dijo que si la restricción a la libertad impuesta en la primera categoría llegase a interferir con la labor parlamentaria, el sancionado tendrían que retirarse.

Sin embargo, ha llegado la hora de saber si los Comunes, cuando sean acusados formalmente de asesinatos, secuestros, narcotráfico –más adelante de violencia sexual contra menores– tendrán la dignidad, el decoro, por iniciativa de ellos mismos como máximos cabecillas, de retirarse; y sin perder el cupo parlamentario que les concedió el acuerdo, entregarles sus curules a otros militantes de Comunes, que no hayan jugado papeles tan determinadores.

La otra papa caliente de la JEP es que hoy, después del acuerdo de La Habana, ni secuestro ni narcotráfico son delitos conexos al de la rebelión. Con los rasos del Eln, por lo menos hoy, a todos tendría que iniciárseles procesos. Pero como esto sería físicamente imposible, lo más probable es que volvamos a terminar en una reforma constitucional, en el menos peor de los casos, volviendo a establecer tal conexidad o, en el peor, en una Constituyente que, por allá en el año 2025, ya cerca de la salida de Petro del poder, vuelva y nos baraje esto, cuando ya el espacio de discusión interna sea corto y estrecho. Y vaya uno a saber con qué alcances, o qué ideas, a esas alturas, tenga este gobierno en la cabeza…

Entre tanto… Me parece que al espíritu deportivo del canciller Leyva frente al pleito con Nicaragua se le está yendo la mano. Nadie pretende que salga a pregonar que vamos a perder plataforma continental, faltaba más. Pero tampoco a asegurar que no la vamos a perder, porque eso no está en sus manos sino en las de la Corte de La Haya. Tampoco debe salir a demeritar la importancia de las preguntas que los representantes de ambos países tendrán que responderles a sus magistrados a partir del lunes, que empieza con la pendejadita: ¿y ustedes qué legislación creen que es la aplicable en este pleito? Porque Nicaragua es signataria de la Convención del Mar, donde hay claros protocolos de delimitación en un litigio, pero Colombia no. Y, según nosotros, el derecho consuetudinario no debe servir como fuente de dicha delimitación. Entonces, la pregunta no es tan de poca monta como la presenta burlonamente el canciller Leyva. Y aquí, la verdad es que estamos abocados a ser condenados a una nueva delimitación limítrofe.

MARÍA ISABEL RUEDA

