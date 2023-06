¿Se cae la estantería?

Llevamos diez meses de gobierno. Y ya se han cambiado 10 ministros, incluyendo la caída en desgracia del hermano y del hijo de Petro.

¿Será que al Presidente se le está cayendo encima la estantería?

Ahora se suma este incidente doméstico, que solo se atrevieron a considerar insignificante muy pocos sectores del país. Desde el primer momento prometía convertirse en un grueso escándalo, que hoy ya tumba a los dos funcionarios más cercanos del Presidente, ni más ni menos que a su mano derecha y a su mano izquierda: la zarina Laura Sarabia, su sombra, alcahueta y protectora; y el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, ‘cacha’ de todo tipo de parrandas, de truculentas jugadas políticas y de habilidosos dominós electorales.

Aun si Benedetti no irrumpe en escena, permitiendo inferir al periodista Daniel Coronell que entre él y la zarina se chantajeaban, era evidente, desde que ‘Semana’ logró entrevistarla, que Marelbys Meza fue conducida a la fuerza (amparada por un dudoso manto de voluntad propia) a hacer una prueba oficial de polígrafo, en la Casa de Nariño; insólitamente justificada… ¡por la necesidad de proteger la seguridad nacional y la vida del Presidente!

Cabos sueltos hasta aquí: ¿cuánta plata, al fin, tenía Sarabia en la maleta de su casa? Si eran siete mil dólares, a pesar de que ella cambió la cifra permanentemente durante sus declaraciones iniciales, caben en una billetera. Pero Benedetti y la Policía hablaron de 150 millones. ¿Cuál fue realmente su origen? ¿Normalmente circulan por su casa altas sumas en efectivo? ¿Por qué la maleta con la plata llegó desde Boyacá?

Cuando a continuación salta Benedetti al ruedo en la W, las preguntas aumentan. ¿Quién paga los vuelos privados en los que se moviliza el embajador entre Caracas y Bogotá? ¿Por qué en uno de ellos viajó Marelbys a Caracas en medio del escándalo, para ocultarse una semana de los medios, según Benedetti por un pedido de auxilio de Laura Sarabia? ¿Y qué significa esa “confiancita” entre el embajador y el Presidente, intercambiándose pantallazos en los cuales el segundo le dice al primero que guarde silencio, a lo que el primero se le queja de que “Laura” le está dando quejas al canciller Leyva de los vuelos chárter y de sus ausencias de la embajada en Caracas sin el permiso de la Cancillería? No hay duda de que al Presidente le preocupa que Benedetti sea un volador sin palo. Tenía que asegurarse de que se callara. Los dos saben mucha cosa. ¿Y quién le paga a Benedetti los vuelos privados, que, según EL TIEMPO, no bajan de US$ 30.000 por trayecto? Benedetti comenta, ‘off the record’, que en esos mismos chárteres viajaba Petro durante la campaña. ¿Quiénes son tan generosos donantes? ¿Algún vínculo contractual con negocios del Estado? ¿Benedetti también mueve con frecuencia grandes cifras en efectivo? ¿Algo que ver con Maduro?

Y luego salta a la palestra el Fiscal, con el descubrimiento de que tanto Marelbys como su compañera Fabiola fueron introducidas arbitrariamente a una lista del ‘clan del Golfo’, de alias Siopas, para poderlas chuzar.

Y, por último, rompe su habitual silencio y su incapacidad para imponer orden en las tropas el ministro de Defensa. Ordena al director de la Policía esclarecer de inmediato el origen de las chuzadas. Pero el respaldo que tal orden recibe del Presidente al día siguiente es que este gobierno no chuza ni chuzará jamás. ¿Entonces, qué es lo que van a investigar? ¿Terminarán culpando de todo a un pobre policía?

Es increíble cómo detrás de un episodio aparentemente menor aparece retratada en toda su miseria la crisis del Gobierno, amarrada a una cola de abusos del poder, pugnas internas y posible corrupción. Extraño que una constante de este gobierno haya sido que comenzó en campaña con un escándalo de chuspas de dinero y diez meses después aún siguen apareciendo fuertes sumas en efectivo, ahora en maletas.

Es factible que este gobierno piense que Colombia lleva dos siglos asaltada como botín por la política tradicional y que la izquierda tiene solo cuatro años para emparejarse. Ojalá bajo ese afán el gobierno Petro no termine convertido en el más corrupto de la historia.

Y cierra la jornada la senadora Clara López, con su tremenda frase de que no podemos comparar “la chuzada a una sirvienta con la de la Corte Suprema”. ¿No debería informarle alguien a la senadora que el término lo prohibió una sentencia de la Corte Constitucional, porque su uso se consideró ofensivo y violatorio de la dignidad humana, aunque existía en nuestro Código Civil desde 1873? Solo a una “sirvienta” como las de la senadora Clarita le pasa lo de Marelbys: que no le pagaron la seguridad social y le quedaron debiendo, según ella, una quincena de su trabajo como niñera, porque por fortuna quedó demostrado que cocinera de alias Siopas, eso sí no fue.

MARÍA ISABEL RUEDA

