Reforma agraria: sí se puede

A muy pocos días de posesionada la curtida Ministra Cecilia López, se dio cuenta de que había que tener mucho cuidado para no terminar dando avales tácitos que invitaran a invadir las tierras del país. Pero ya era demasiado tarde. Muchos entendieron, con el gobierno Petro, que tal permiso quedaba concedido. Arrancaron las invasiones de tierras y fueron respondidas con las ridículas advertencias del Ministro de Defensa, de que si los terrenos no eran desocupados en 48 horas, entraría la autoridad.

Pues las 48 horas pasaron y la autoridad no llegó. En parte porque se ha creado una peligrosísima confusión de carácter misional y de cumplimiento del deber entre la Policía y el Ejército. La primera queda obligada a tener presencia “discreta” en las manifestaciones de protesta, y resistir estoicamente cuanto ultraje, insulto y agresión verbal se les profiera a sus agentes por parte de los manifestantes públicos. Y los soldados, a salir corriendo, pero a mil, de todo campamento de grupos ilegales en los que se sospeche que hay un niño, al que le cambiaron su vocación de estudiar por la de ser el escudo humano de sus reclutantes.

Con una autoridad tan enclenque, pues este es el país en que la ministra Cecilia tendrá que comenzar a aplicar la reforma agraria, en los términos del punto 1 del Acuerdo de Paz de La Habana. Y no sobran unas recomendaciones a la experimentada funcionaria:

En Colombia es totalmente factible la redistribución de la tierra. Pero para no incitar a una guerra, eso requiere que sea planeado, y por etapas.

El presidente Petro habló de que el Estado está obligado a comprar, por mandato del Acuerdo de Paz, 3 millones de hectáreas para distribuir, cuyo costo calculó en 60 billones de pesos. Si con la Reforma Tributaria, si acaso, recogeremos 21 billones, ¿de dónde saldrán los 60? Como no sea endeudando al país peligrosamente, con el riesgo de reventar la política fiscal. ¿Al fin, la Regla Fiscal se va a cumplir o no? La ley prohíbe que el endeudamiento supere el 71 % del PIB. Por fortuna, para comprar los 3 millones de hectáreas, el Acuerdo de Paz nos concede un horizonte de tiempo, entre 10 y 15 años, para cumplir la meta.

Y mientras tanto, el Gobierno puede echar mano de otras fuentes de tierras. Una nueva sentencia de la Corte Constitucional facilita que los baldíos, que son un montón de tierra, sean adjudicados con vocación principal a los procesos de reforma agraria.

En segundo lugar están los bienes decomisados a narcos y grupos ilegales; pero para que sirvan al efecto de la redistribución, necesitamos superar la natural ineptitud y corrupción con que hasta ahora se han administrado. Los bienes muebles, pues se los robaron. Y los inmuebles, pues también, puesto que hasta los propios funcionarios del Estado se han prestado para servir de testaferros, con el fin de enredar la clarificación de las características del inmueble y así terminar facilitando su devolución al dueño original. Con un poco de voluntad política, Petro sí podría tomarse la SAE y enderezar la clarificación de qué bienes de dominio extinguido se pueden adjudicar. Se sorprenderá.

Como tercera fuente está echar a andar el catastro multipropósito. En un país que hasta hace 20 años no sabía ni cuánta, ni de quién, era la tierra rural, no se podía pensar en reformas agrarias; hoy casi que tampoco, pues 45 % de los predios siguen sin titularización. Es hora de que se monten más programas piloto de catastro multipropósito, pero en ciudades del país para, después, multiplicarlos en mil y pico de municipios.

Y en cuarto lugar, claro, está la compra de tierras, los 3 millones de hectáreas, siempre y cuando no se adquieran todas en un año, o en cuatro, porque simplemente es imposible. El país no tiene ese dinero y endeudarlo con este propósito sería catastrófico. Los bonos con los que la Ministra plantea comprar algunos de esos predios son deuda pública.

Y sobre todo, hay que tener en cuenta que las tierras que se les entreguen a los campesinos no deben ser peladas, sino vestidas de servicios públicos: vías terciarias, sistemas de riego, electricidad, sin los cuales un campesino no recibiría un pedazo de tierra, sino un esqueleto.

Insisto en que la reforma agraria es factible, pero dirigida por una autoridad serena que organice la tarea en el horizonte del tiempo. Mientras tanto, mantengamos el orden, porque como dicen que le decía Talleyrand a Napoleón, guardadas las proporciones con lo que sucede hoy: lo único que no se puede hacer con una bayoneta es sentarse encima. De manera que las tierras no debe permitirse que sean arrebatadas, sino adjudicadas legalmente a aquellos que resulten potenciales receptores de los beneficios de una reforma agraria, que, en muchos casos, no son sus actuales usurpadores.

Ente tanto... ¡Mucho ojo a las audacias del Ministro de Justicia!

MARÍA ISABEL RUEDA

(Lea todas las columnas de María Isabel Rueda en EL TIEMPO, aquí)