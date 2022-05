¿Quién controlará el volcán?

Las encuestas del fin de semana nos han puesto a revolar en cuadro. Dejan muy pocas certezas y muchas incógnitas. Entre las primeras está que Sergio Fajardo, a una semana de la primera vuelta, ya no parece tener remontada. Y me duele especialmente decirlo, porque el profesor-candidato merecía no solo en lo personal, sino en lo profesional y en lo político, un mejor resultado. Ya ni un milagro de su coterránea, la Madre Laura, podría garantizar que no se despedirá por tercera vez el domingo entrante de otra campaña presidencial fallida.

Los errores de su campaña fueron evidentes. Sus asesores lo convencieron de que esta contienda se ganaba disparándoles a Duque y a Fico en primera vuelta, y derrotando a Petro en la segunda. No entiendo la terquedad con la cual se negaron a ver que el papel de Fajardo era más bien el de convertirse rápidamente en el contrincante de Petro, en lugar de hacer una campaña basada en maltratar a Fico vía Iván Duque, cuando el Presidente va de salida del Gobierno en medio de unas encuestas no muy halagüeñas. Duque no era el enemigo. Todo el tiempo fue Petro. Pero Sergio Fajardo no pudo asumir el papel para el cual llegó hasta allá: el de convencer que, contra Petro, la alternativa era el centro. Y que centro no era lo mismo que tibio. De haber trabajado bien esta ecuación, hoy estaría Fajardo con un pie en segunda vuelta. Pero hace rato se quedó atrás peleando con Duque, mientras Petro pedaleaba prácticamente solo, sin contrincante, hacia adelante. También le hizo mucho daño a Fajardo que entre los de su mismo sindicato, agrupados en el Centro Esperanza, terminaran todos de enemigos, con lo que fueron percudiendo la claridad de su plataforma de lanzamiento. Hoy no se sabe, siquiera, si alcanzará el umbral para que le den su reposición de votos.



Nos quedan entonces tres candidatos viables. Ya es por lo menos suficientemente claro que Petro no gana en primera, que pasa a segunda vuelta, y la pregunta ahora es quién lo acompañará en la última etapa de ese enfrentamiento.



La subida del ingeniero Rodolfo en las encuestas fue la gran noticia del fin de semana. Sus propuestas podrían competir en populismo con las de Petro. Anuncia que no habitará jamás la Casa de Nariño, que cerrará para siempre la casa de huéspedes ilustres de Cartagena, las embajadas y consulados, para pagar las deudas estudiantiles del Icetex, y que les quitará los carros a los parlamentarios. Ah, y que donará su propio sueldo. Sus anuncios han sido aplaudidos a rabiar desde las plazas y calles, llenas de ‘arrechos’ admiradores (para usar sus propios términos). Pero acabar con la corrupción no es, en sí mismo, un programa de gobierno. Es una forma de hacer las cosas, el deber ser. El ingrediente estético de la política. La galopante inflación, por ejemplo, no se acabará convirtiendo la Casa de Nariño en el nuevo Museo Botero. Quitarle una camioneta blindada a un senador no alcanza para sostener seis meses a una familia en la indigencia. Pero el viejito Rodolfo, y lo llamo así con respeto y cariño, se hace querer por sus ocurrencias, impertinencias y franquezas. Es indudablemente un distinto-distinto de Petro, pero distinto, al fin y al cabo. Y eso huele a cambio. Para ello terminaríamos escogiendo, entonces, entre dos populistas.



Pero ¿corresponderá la intención de voto por Rodolfo a las estructuras de la intermediación necesaria para llevar esos votos hasta las urnas? En Colombia escasamente cuatro ciudades, si acaso, se mueven sin máquinas políticas, por puro voto de opinión. En el resto del país se necesita organización electoral. Luego, la primera duda que hay con respecto a Rodolfo es precisamente esa: si pasará a segunda vuelta, porque si logra hacerlo, ganándole a Fico Gutiérrez, las encuestas plantean la interesante posibilidad de que el anti-Petro que muchos colombianos llevábamos buscando desde hace dos años finalmente haya aparecido, en cabeza del más insospechado.



Sin embargo, a no ser que esa especie de necesidad de expresar el voto útil se concrete antes del domingo entrante, no veo que Rodolfo vaya a derrotar a Fico en esta primera vuelta, como tampoco lo sugiere la encuesta de Guarumo para EL TIEMPO. En ella, Fico sigue de segundo.



Pero, por si acaso, a Gustavo Petro se le complicaría el panorama de su victoria. Según las controvertidas declaraciones del excandidato Alejandro Gaviria al ‘Financial Times’, “Colombia está sentada en un volcán, y es preferible una explosión controlada con Petro que un volcán embotellado”. ¿Y qué pasa si no es uno solo, sino ahora dos populistas los que aparezcan sentados en el volcán de Alejandro Gaviria, compitiendo a ver cuál apacigua con mejor populacherismo el brote de la insatisfacción general?



Nada está escrito, aunque hasta la semana pasada lo pareciera.



MARÍA ISABEL RUEDA



