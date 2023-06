Que no se caiga Petro

El presidente Petro, como Lula da Silva sobre la dictadura de Venezuela, inventó su propia “narrativa”, para defenderse de los escándalos: quieren darle un “golpe blando”. En él incluye a la Fiscalía, a la Procuraduría, a las cortes, a los ricos y más rabiosamente, con el paso de las horas, a los medios de comunicación.

No perdona que se hubieran revelado los audios de Benedetti reclamándole furioso a su pupila y hoy ex jefa de gabinete que le venían “manando gallo” con un ministerio (Interior o Cancillería), cuando este gobierno le debía a él su triunfo, por trabajo y porque le había levantado 15.000 millones para la campaña. A las encuestas también las incluye acusándolas de “mentirosas”, porque registran los bajonazos de su imagen. Y no escapa del tal “golpe blando” el Congreso, que le quiere hundir sus reformas, y hasta la Comisión de Acusación de la Cámara, a la que manipularían para que lo tumbe, como a Castillo en Perú.

Lo curioso ha sido que todos los escándalos que conducirían, según él, al “golpe blando” no vienen de sus adversarios. Son producto del fuego amigo que desde el día uno ha caracterizado a este gobierno. Fueron su propio hermano y el Comisionado de Paz los que llevaban promesas a los narcos en las cárceles, buscando apoyos electorales. Luego fue su propio hijo quien, denunciado por su esposa, cayó con unos dineros de dudosa procedencia. Ahora viene el escándalo de chuzadas y polígrafos Benedetti-Sarabia.

Los asesores izquierdistas españoles de este gobierno fueron probablemente los que lograron que la crema y nata de la izquierda internacional suscribiera una carta, en la que se dice que es que aquí los privilegiados no quieren dejar a Petro reformar; pero lo más probable es que tan selecto grupo no tenga ni idea de que los colombianos estamos es asombrados por esta cadena de escándalos y no que no queramos parar la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Cada vez es más evidente que los esfuerzos de cese del fuego con los grupos armados ilegales tienen atados de manos a militares y policías. La expansión del ‘clan del Golfo’ va en casi 400 municipios; la del Eln, en 225, la de las disidencias de las Farc (entre ‘Mordisco’ e ‘Iván Márquez’), en 170. Volvieron a arreciar el secuestro, la extorsión, el boleteo, el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado. Las elecciones están fuertemente amenazadas; pero ni el Presidente ni sus ministros atienden las angustias de los gobernadores, ocupadísimos manejando los estragos de sus escándalos internos. Y quien se atreva a reclamar por algo de lo anterior, es porque es un privilegiado que quiere tumbar a Petro.

Mientras tanto, él cultiva con esmero su discurso populista.

Dice ser “un Presidente que no se orina en los pantalones si un rico lo invita a almorzar”. Pero eso sí, estuvo de cabeza en el banquete de la corte española (aunque “no me gustan los palacios”, asegura). Pero no desperdicia oportunidad de viajar por el mundo con su mesiánico discurso de salvador de la humanidad. Todo el tiempo está llamando al apoyo de “mi pueblo” que no incluye a Colombia entera, sino a la parte que él considera suya. Asegura que “el golpe blando” busca construirle desconfianza en la base popular, pero que “el pueblo saldrá de cada piedra, cada vereda a defender el mandato popular”, aunque se cuida advirtiendo que “sin violencia”, para que no lo acusen de incitarla. Y mientras tanto, en la manifestación del miércoles pasado con las centrales obreras, gracias a la inspiración conspirativa con la que Petro ha graduado a los medios como enemigos, brillaron las pancartas comparando a la prensa colombiana con Satanás.

Dicho todo lo anterior, yo no quiero que de ninguna manera el presidente Gustavo Petro se caiga. Aspiro a que pueda terminar su gobierno, aunque sin descartar los estragos de sus reformas.

Pero si se cae Petro, al país se le haría un mayor daño que si se queda. Explico por qué. Cuando muchos aspirábamos a la renuncia de Ernesto Samper a la presidencia, había un plan B, que se llamaba Humberto de la Calle. Samper atravesó momentos mucho más difíciles que los de Petro, porque su presidencia fue comprada por el narcotráfico, mientras que los dineros oscuros de Benedetti no han pasado por ahora de ser aportes y todavía no se sabe de quién. Si Samper hubiera renunciado, probablemente su vicepresidente habría permitido un gobierno que gobernara, en lugar de que se defendiera, 4 años.

En el caso de Petro, el plan B es Francia Márquez. Sobre ella se la pasa diciendo casi con placer que “quieren que Colombia retroceda a la esclavitud y odie solo a la gente por ser negra”.

Personalmente considero a Francia un ejemplo de dignidad, de superación y de inclusión. Pero seamos sinceros: está a miles de kilómetros de distancia de saber gobernar. Cómo será que es mejor Petro...

MARÍA ISABEL RUEDA

