Prohibido asomarse al futuro

Mi memoria no me trae un buen recuerdo de la trayectoria de Ericsson en Colombia, años 80 y comienzos de los 90, cuando los sobornos de la compañía sueca se repartían a tutiplén, especialmente en la estatal de telecomunicaciones, Telecom: la volvieron un foco de corrupción.

Pero a quienes vivimos esas épocas pre-Odebrecht no nos pasó inadvertido que la sueca Ericsson hubiera ganado en Colombia la patente de la tecnología 5G. Porque de ella vamos a depender todos los seres humanos conectados, salvo con una excepción: por decisión del juez Ronald Neil Orozco Gómez, del juzgado 43 civil del circuito de Bogotá, los que compremos en el futuro Apple en Colombia, cuya venta ha prohibido. Pero, “frescos”, los que ya tienen un celular o una tableta de esa marca comprados recientemente, porque ya incluyen tal tecnología. Los demás, “pailas”. Pásense a otras marcas, si es que Ericsson les da permiso.



Un pleito semejante entre la compañía Ericsson y Apple ha sido aplazado en EE. UU., por su enorme complejidad, hasta el 2023. El juez del caso tendrá que estar preparado para distinguir cada arquitectura –prácticamente secreto mundial– que se utiliza para fabricar los aparatos que accederán a la tecnología 5G. Ahí es donde las empresas tecnológicas esconden sus misterios sobre la manera como logran comunicarse.



Todo comenzó porque Apple demandó a Ericsson por los diseños de unas patentes, y este, con éxito, se le devolvió por vías judiciales a decirle que era al revés. Lo que llama profundamente la atención es que sea Colombia el primer país del mundo que se haya adelantado a dictar unas medidas cautelares contra la venta de aparatos Apple, con un concepto tan complejo como el que exige una tecnología que aún no se pone en marcha en el país, tipo la 5G. ¿El juez Neil, Su Señoría, es experto en marcas y patentes? ¿Es experto en tecnología? ¿En Telecomunicaciones? Cada aparatico de los que hablamos tiene incorporadas millones de patentes. ¿Cómo sabe con cuál, y si la existe, está plagiando Apple a Ericsson?



Lo pregunto sencillamente porque, desde luego, no se puede juzgar a un juez por proceder ante una demanda. Pero para hacerlo, en este caso, tiene que caminar por pedregales muy afilados del conocimiento.



En principio, la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), adscrita a la ONU, es la que define esos estándares. Los países se reúnen para discutir el protocolo de comunicarse con las antenas. Luego, desde la 1G hasta la 5G deberían ser tecnologías patrimonio de la humanidad. Y lo patentable son los aparatos con los que accedemos a ellas, porque ahí es donde están los secretos tecnológicos.



Que un juzgado civil en Bogotá resuelva lo que no han logrado aún en EE. UU., donde están muchísimo más avanzados en el tema, incluyendo factores como secreto industrial, derechos de autor y patentes de determinados elementos, produce dudas en cuanto al señalamiento de que Apple está plagiando a Ericsson. ¿Y qué tal que la justicia de EE. UU., el año entrante, falle al revés, protegiendo a Apple contra Ericsson? ¿O estableciendo, como humildemente pienso, que patentar la 5G es como hacerlo con la luz del sol o la velocidad del viento? Patentará cada quien, lo cual es legítimo, la manera más eficaz de capturar esta mayor velocidad. Pero la 5G, hasta donde yo entiendo, es un logro impatentable de la humanidad.



¿Por qué? Nadie la inventó. De ella es propietaria nadie. Lo que no quiere decir que no existan varias compañías con ecosistemas móviles que han contribuido a traerla a la vida. Es la nueva generación ‘standard’ para redes de telefonía móvil comenzada a desplegar desde el 2019. Es sucesora de la 4G para conectar telefonía móvil, mejorar el ancho de banda y la “latencia”, tiempo de carga de un paquete de información en ser transmitido por una red. 1G nos permitió hablar por teléfono; 2G, enviar SMS; 3G, usar ‘smartphones’; 4G, transmitir ‘streaming’. La 5G multiplicará las autopistas de la información, posibilitará que elementos cotidianos como una nevera y un automóvil se puedan conectar con nosotros y entre sí, y permitirá multiplicar la inteligencia artificial. Desde intervenciones quirúrgicas teleasistidas hasta coordinar trabajos agrícolas con sensores entre los cultivos.



Yo pertenezco al circuito Apple, amo su tecnología, pero no comparto sus prácticas abusivamente capitalistas. Cada vez que uno moderniza su aparato, le cambian de enchufe. Y aquí mismo he escrito que, sin que usted se dé cuenta, le van volviendo más lento, más inoperable, su cacharrito tecnológico viejo. Pero cambiarse de marca, todavía, obedece a una libre decisión.



No porque lo diga un juez de Bogotá, quienes todavía nos aferramos a una equis tecnología vamos a tener restringido obligatoriamente asomarnos al futuro. Con todo respeto, Honorable Juez, Ronald Neil.



MARÍA ISABEL RUEDA



(Lea todas las columnas de María Isabel Rueda en EL TIEMPO aquí).