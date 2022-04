Petro gana las encuestas

Petro sabía de sobra que Piedad era Piedad cuando la aceptó en sus listas del Pacto Histórico como candidata a senadora. No vino a descubrirlo hoy, como quiere aparentar. Sabía perfectamente, además, que a Piedad la identifican como ‘Teodora Bolívar’, según cotejo de los computadores de ‘Jojoy’, incautados en la operación ‘Sodoma’, y de ‘Alfonso Cano’, en la ‘Odiseo’.

Las coincidencias con los computadores de ‘Raúl Reyes’ no pudieron hacerse valer legalmente porque, a mala hora, la Corte Suprema de Justicia declaró la ilegalidad de los computadores allanados en la operación ‘Fénix’ contra ‘Raúl Reyes’, alegando violación en su cadena de custodia. Pero en ellos estaba claritico que Piedad Córdoba había sido rebautizada por ‘Reyes’ ‘Teodora Bolívar’. Ella sigue negándolo. ¿Cómo pudieron afirmar eso las autoridades con tanta certeza?



Porque las actividades de Piedad Córdoba, en su vida cotidiana, coincidían a la perfección con las que, según los computadores, tenía ‘Teodora Bolívar’. En ese entonces, 2013, escribí esto con las pruebas de tales evidencias: “Teodora Bolívar y Piedad Córdoba llegan al tiempo, el 16 de septiembre del 2007, a la poco habitual hora de las cuatro de la madrugada, a Caracas. Las dos, ‘Teodora’ y Piedad, vuelven a encontrarse el 27 de octubre, a la misma hora, en Venezuela. ‘Teodora’ y Piedad coinciden juntas el 30 de octubre siguiente con ‘Simón Trinidad’, en Washington. Y el 4 de noviembre, ‘Teodora’ y Piedad cancelan un viaje a España que tenían programado, ambas invitadas al mismo foro humanitario, porque dizque las llamaban a las dos sus deberes humanitarios a Venezuela”. Si ‘Teodora’ y Piedad hacían lo mismo, a la misma hora, estas y seguramente otras muchas veces, y no eran siamesas, lo mínimo que uno debe preguntarse es si se trata de la misma persona.



El entonces presidente Álvaro Uribe le entregó a Piedad la misión de velar humanitariamente por la suerte de los secuestrados. Pero ‘Teodora’ la recibió en apariencia con un propósito distinto: utilizarlos, tanto para ayudar electoralmente en ese entonces a Chávez como para catapultar los objetivos que las Farc buscaban con esos secuestros. También escribí en ese entonces que Piedad se dirigía a las Farc en estos términos: “me atrevo a pedirles, con todo respeto, esas pruebas de vida (de los secuestrados), para que mi comandante Chávez se las muestre al mundo”. Y luego les decía en sus comunicaciones a las Farc que debían soltar a alguien, porque Chávez se estaba cansando y “se les quiere bajar del tren”, pero “que no sea Ingrid, porque el resto les importa un carajo”. No en vano Ingrid Betancourt dice hoy que Piedad es un monstruo.



Pero a ese monstruo lo conocía perfectamente Petro y solo ahora, cuando sus visitas a los extraditables de La Picota vienen a complicarle al candidato el escándalo de su hermano, es que le pide que suspenda actividades en su campaña, hasta que resuelva “las sindicaciones jurídicas que se le hacen”, y que se le vienen haciendo, desde hace más de diez años.



Pero Petro se puede dar ese lujo. Ha demostrado habilidad extraordinaria para que hasta las peores cosas que suceden en su entorno no afecten sus posibilidades. Ya las encuestas le dan una ventaja consistente sobre sus rivales y, entre ellos, me está dando temor de que no aparece ninguno con una campaña adecuadamente dotada de ideas para cautivar a los colombianos.



Se les agotó la fórmula, a Fico la del anti-Petro, y a Fajardo la del anti-Duque. Y no han sido capaces de pasar con contundencia al capítulo de los programas, con algo que agarre a la opinión y la ponga a hablar de los temas de fondo. A otros candidatos, como Rodolfo Hernández o Enrique Gómez Martínez, que lo hacen bien entregando el mensaje, los pudo haber cogido la noche.



Ahora Petro se da hasta el lujo de no ir a los debates –dejó la silla vacía en el de Asofondos, al que no tuvo el coraje de ir a decir cómo es que quiere malgastar los ahorros de los colombianos en sus pensiones–; porque él, en todo caso, va a ser noticia. Así sea por un nuevo escándalo de los que le aparecen casi a diario.



El ‘cambio’ que promete Petro es un mensaje que ya proyecta hasta callado. Muy irónico, porque él lleva ‘viviendo’ 30 años del Estado, pero sus seguidores jamás lo identificarían como un burócrata.



Si Petro encabeza hoy de manera contundente las encuestas, ¿es porque resultó un fenómeno de candidato, o porque lo favorece la ola regional de discursos de izquierda que estuvo de moda cuando Lula da Silva, que se fue, por un tiempo, y que ahora vuelve con fuerza? Una de dos, o ambas.



Entre tanto… Por eso no hay justicia en este país. Porque el Tribunal de Cundinamarca está dedicado a la idiotez de decir que el ministro de Defensa se tiene que ir, a cuatro meses de que se acabe el Gobierno, porque no es mujer.



MARÍA ISABEL RUEDA



