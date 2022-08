Petro arranca con el pie izquierdo

O, mejor dicho, regular. Tomando sus primeras decisiones lejos, desde Europa, los ministros que iba nombrando asumían prematuramente sus protagonismos; y sin haber tenido el primer consejo de ministros, ya todos opinaban sobre sus metas, y hasta se adelantaron proponiendo impuestos de fabricación “casera”, como el de la ministra de Cultura a los celulares, o el que recaerá sobre los grandes feudos rurales improductivos; si su dueño no alcanza a pagar el impuesto respectivo, “que será altísimo”, según la ministra Cecilia López, su dueño no tendrá más remedio que venderlo.

Cuando se conoció la reforma tributaria, nos enteramos de que el gobierno Petro se sintió incapaz de recaudar 50 billones de pesos adicionales el primer año y se bajó a 25 billones. En materia de política de combustibles fósiles, de donde el Estado deriva parte estratégica de los ingresos públicos, los planes de marchitar el sector encendieron las alarmas. Colombia no resiste esas cifras.



Mientras tanto, el ‘fracking’ quedó prohibido por un puchero de la ministra Mohamad de Medio Ambiente. No le dio tiempo a la ciencia de que midiera los verdaderos impactos de esa técnica. A la ministra de Minas, con razón, la enaltece ser filósofa, pero quién sabe cuánto le sirva para guiarla en la transformación energética del país; y ya ha tenido que meterle ‘rever’ al anuncio que hizo en ‘Blu Radio’ de que cuando se acabe el gas, comenzaremos a importarlo de Venezuela. En las últimas horas lo suavizó: la prioridad, dijo, es garantizar el autoabastecimiento del país, y solo cuando este no alcance se recurriría a importar el faltante.



Darle la dirección de Inteligencia a un exguerrillero del M-19 no les ha parecido nada neutral a quienes fueron críticos del Eme.



Al ministro de Educación, que no me preocupa tanto, un humilde consejo: no se trata de quemar en las puertas de los colegios los libros que contienen el informe oficial de la Comisión de la Verdad. Sino de cuidar que se fabriquen “verdades oficiales” que generen estructuras de pensamiento único y uniforme. Lo malo no es que lo enseñen, sino que lo impongan.



Pero en educación observamos otra falla, no atribuible al ministro Gaviria: la falta de maneras de nuestro estadista en jefe. Transgrede sin pena los códigos de conducta que se han venido transmitiendo por generaciones, y que incluyen, así como la puntualidad, la importancia de reconocer cuándo la presencia de un presidente en un acto es superficial y prescindible, y cuándo es esencial e irremplazable.



Sobre la reforma tributaria del ministro Ocampo me ha inquietado la crítica de expertos como Santiago Pardo, para quien la reforma carece de conexión con el crecimiento económico del país. Aquí la meta es repartir lo poco que hay (si la columna vertebral de la reforma son 40.000 familias…), más que crecer para repartir más. Y, sobre todo, se trata de una reforma que arrastra dos mentiras: que no tocará la canasta familiar y que no será, en ningún caso, confiscatoria.



De Salud, ni hablemos. Ante la realidad de que no se puede ni se debe acabar con las EPS, cada vez se oscurecen más el alcance y el propósito de lo que quiere hacer la ministra Corcho. Por su parte, la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, no ha logrado (o no quiere) salirse de la caverna sindical y darse un bañito de sindicalismo constructivo e imaginativo. Viene proponiendo medidas como las horas extras y el pago diferencial entre jornadas diurnas y nocturnas, cuando desde que se inventó la luz eléctrica se perdió la condición diferencial fundamental del día y la noche en el ciclo de la productividad laboral.



En cuanto al Canciller, es de aspirar a que la necesaria restauración de relaciones diplomáticas con quienes hemos tenido conflictos no se confunda con una complicidad con sus regímenes dictatoriales. La ausencia de Colombia en la OEA para reclamarle a Nicaragua las violaciones de los derechos humanos no admite ninguna explicación.



De la mintic, bueno… Aquí hubo ligereza y un probable afán clientelista de nombrarla, pero no se va a poder. Después del caso Abudinen, este ministerio parece “rezado”.



Para otra columna quedan los demás ministros, para que me quepa en esta comentar en lo que Petro empezó peor: en la salvación y rescate de la clase política tradicional, que incorporó a la estructura del Gobierno, cuando la gente votó precisamente contra eso.



La unanimidad alrededor de la elección de Contralor en el Congreso fue un ejemplo perfecto. Pocas veces un gobierno había estado tan obscena y desvergonzadamente comprometido en la elección de un contralor.



Por eso, nada de raro tiene el ruego del presidente Petro cuando, por el desmayo de un miembro de su escolta, se le vino encima la bandera nacional y exclamó: “Ay, que no se me caiga Colombia encima”.



Ojalá no sea premonitorio.



MARÍA ISABEL RUEDA



