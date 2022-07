Los prejuicios del mindefensa

Al nuevo ministro de Defensa, Iván Velásquez, la ONU le dio una chanfaina en Guatemala, cuando tuvo que salir temporalmente del país agobiado por su labor de destapar los vínculos de la ‘parapolítica’. Por ella, algunos lo coronaron de héroe. Otros no terminan de mirarlo con desconfianza por sesgado, apasionado y poco riguroso.

Por ejemplo, fue famoso en su momento que a unos supuestos testigos contra el vicepresidente Germán Vargas los puso a ingerir licor mientras los interrogaba. Al senador Luis Fernando Velasco le aparecieron unos testigos que resultaron más chimbos que los de Vargas. Su manejo del expediente “madre” de los procesos de la ‘parapolítica’ no fue pulcro. Lo sacaba y devolvía a la Corte, desafiando su cadena de custodia, y lo filtraba. Pero el prestigio –un poco sobrevalorado– que se ganó le alcanzó para que la ONU lo pusiera a presidir la comisión anticorrupción que llevó a juicio a tres presidentes guatemaltecos –a uno hasta lo tumbó– y a varios empresarios.



También se ha exagerado su papel de héroe de la resistencia de la guerra contra Escobar. La revista ‘Cambio’ lo califica de “sobreviviente” del peligroso narco, cuando hay muchos que de manera más justa merecerían ese reconocimiento por haber jugado papeles más determinantes y arriesgados. Velásquez llegó a la Procuraduría de Medellín cuando la política gubernamental era de apaciguamiento y no de confrontación. Luego fue director de Fiscalías en esa ciudad, pero cuatro años después de la muerte de Escobar.



Sobre por qué Guatemala expulsa a nuestro nuevo ministro de Defensa y lo declara ‘persona non grata’, no hay una versión única. Algunos aseguran que se volvió una piedra en el zapato; que se extralimitó en sus funciones de imparcialidad. Pero la ONU toleró su expulsión y no lo trasladó a ninguna otra misión. Quizás se hizo evidente que las Naciones Unidas carecen de esa competencia judicial, bastante ‘sui generis’, de estar investigando escándalos de corrupción en los países, considerada una intromisión internacional en la soberanía local.



Hoy, repasando la evolución de las opiniones públicas en docenas de trinos del nuevo ministro de Defensa que escribió sobre el trabajo del Ejército y la Policía colombianos, parecería como si Petro se hubiera propuesto escoger al funcionario menos apropiado para sembrar empatías con los militares y soldados, liderar las reformas que ambos cuerpos requieren y hacerlo con la autoridad, serenidad, liderazgo y credibilidad que solo puede irradiar un ministro a quien sus subalternos le tengan confianza, como para convertirlo en su vocero con el Gobierno y la población.



El problema es que lo que Velásquez opinaba hasta hace muy poco de nuestras Fuerzas Militares y de Policía no se puede suavizar ni con Vanish, producto de moda para quitar las manchas más rebeldes de la ropa. En sus trinos, son imborrables juicios fulminantes como este: “Son 69 senadores –¡ni uno menos!– los que apoyan la represión brutal y criminal de la protesta social que la Policía comete. Ningún “pacto histórico” ni “coalición de la esperanza” debe hacer alianzas con ellos en las próximas elecciones” (…) Y obviamente las hicieron.



Trino que complementa con este otro, que toca con el fuero sagrado de los parlamentarios en sus votos: “Los 69 senadores que rechazaron la moción de censura contra el ministro Molano no tienen ninguna justificación ética”. O este otro: “¿Policías de civil o fuerzas parapoliciales? ¿Qué acciones realizan en las manifestaciones? ¿También están armados? ¿Disparan como civiles en las manifestaciones?” (…) Y otro: “La manera idéntica como actuó la Policía en decenas de lugares distantes muestra que la represión y las muertes obedecen a una política institucional. Por eso es urgente iniciar YA el proceso de reforma, incluida su adscripción al Mininterior”. También hay un trino en el que pide retirar a las fuerzas especiales “que han disparado contra los manifestantes”. Y otro en el que exige a la Policía que diga “dónde tiene a los desaparecidos de cuyas capturas hay pruebas”. Y este otro trino: “Que la cuarta parte de los generales del Ejército colombiano estén comprometidos en actos de corrupción es un hecho gravísimo”. (¿Quién le avala esa cifra al primíparo ministro de Defensa?) “Más aún si se trata también de relaciones delictivas con el ‘clan del Golfo’, la ‘oficina de Envigado’ y las disidencias de las Farc”. (Un mensaje de este tenor fue el que envenenó al general Zapateiro contra Petro).



Veo difícil que el ministro Iván Velásquez pueda confiar en la amnesia de sus hombres para convertirse en el respetado ministro de Defensa que ellos merecen y el país necesita. El asunto es que nadie serio se la puede pasar insultando instituciones, y solo parar de hacerlo cuando termina nombrado al frente de ellas.



MARÍA ISABEL RUEDA



